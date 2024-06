VIDEO Prof. dr. Gheorghe Peltecu, mentor pentru o nouă generație de medici obstetricieni Regina Maria: „Fiecare membru al echipei este totuși mai puțin bun decât toți puși la un loc și lucrând împreună”

Prof. dr. Gheorghe Peltecu are o carte de vizită impresionantă, fiind unul dintre cei mai reputați și mai respectați specialiști în obstetrică-ginecologie și ginecologie oncologică din România. Echipa de medici pe care a reușit să o pregătească în mulți ani de practică medicală este una de elită. Am vorbit cu profesorul Peltecu și medicii care fac parte din echipa lui despre ce a inspirat existența acestui spirit și cum este folosită această muncă în beneficiul pacientelor care le calcă pragul.

Cu o experiență de peste 35 de ani, de-a lungul carierei, prof. dr. Gheorghe Peltecu a adus pe lume mii de copii. De 25 de ani, prof. dr. Gheorghe Peltecu este specializat și în chirurgie ginecologică oncologică și operează anual peste 400 de cazuri de cancer. Medicul activează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, oferă consultatii în cadrul clinicii Nativia, parte din Rețeaua de sănătate REGINA MARIA și își desfăsoara activitatea operatorie în Ponderas Academic Hospital, unde dezvoltă specialitatea de chirurgie ginecologie oncologică. Pe lângă grija pentru pacienți, nu mai puțin valoroasă este contribuția profesorului la formarea a generații de obstetricieni-ginecologi cărora le-a fost și le este un adevărat mentor.

„Mentorul este cel care poate să vadă într-un elev ceea ce elevul respectiv nu vede în viața lui profesională”

„Un mentor poate să selecteze un tânăr specialist și poate să-l canalizeze către ceea ce el nu știe că este capabil să facă în viață. Mentorul este cel care poate să vadă într-un elev ceea ce elevul respectiv nu vede în viața lui profesională ulterioară. Eu am avut mentori într-o perioadă în care noțiunea aceasta în România nu exista. Era noțiunea de învățător, de maestru, deși sensul este același. Dar nu era ca un sistem organizat în care mentorul să-și caute elevii. Pur și simplu era o admirație a elevului către maestru și așa se năștea o relație în care fiecare dădea celuilalt ceva care să-l mulțumească”, explică profesorul Peltecu valoarea unui mentor, amintindu-și cu mult respect învățăturile și sfaturile primite de la mentorii săi.

Printre aceștia, s-au numărat profesorii Ion Juvara și Dan Alessandrescu, reputați chirurgi români ai secolul 20, dar și profesorul de medicină internă Radu Păun. „Primul stagiu pe care l-am făcut, a fost în serviciul de chirurgie al profesorului Juvara care era probabil în acea vreme cel mai cunoscut chirurg din România, un maestru desăvârșit. Și el m-a învățat foarte multe din arta chirurgiei, din modul de a examina bolnavul, de a-l îngriji, de a aplica o tehnică chirurgicală rafinată. Văzându-mă că vreau să fac chirurgie, profesorul Radu Păun, o somitate în medicina internă, pe care acum îl consider ca un mentor adevărat, mi-a spus așa, pe un ton foarte părintesc: un bun chirurg trebuie să fie un bun internist pentru ca să poată să pună un diagnostic. Profesorul Dan Alessandrescu, unul dintre cei mai titrați reprezentanți ai specialității de obstetrică-ginecologie din perioada postbelică, m-a impresionat ca intern prin cultura lui renascentistă. Era un adevărat Homo universalis, știa de toate și ceea ce m-a impresionat, medical vorbind, este că știa foarte multă biologie, comparativ cu obstetricienii care erau considerați niște oameni foarte practici”, își amintește prof. dr. Gheorghe Peltecu.

Stagii de succes în SUA, Elveția și Africa de Sud, cu lecții de viață

Experiența dobândită de la maeștri, alături de pasiunea pentru meserie, a făcut ca medicul Gheorghe Peltecu să ajungă să acceseze stagii de pregătire în centre reputate de chirurgie și oncologie din întreaga lume. Medicul a petrecut perioada 1990-1996 în spitale din Elveția, Statele Unite și Africa de Sud, unde și-a îmbogățit experiența alături de alți mentori. Una dintre experiențele memorabile a fost în celebra Clinică Mayo, astăzi una dintre cele mai bine cotate instituții medicale din Statele Unite.

„Acolo l-am avut ca mentor pe șeful disciplinei de ginecologie oncologică, Maurice Webb. Și el într-adevăr, m-a învățat meserie, dar în același timp, m-a învățat și filosofia care stă la baza fundației și a Clinicii Mayo, aceea de a forma o echipă și de a considera că toți cei care fac parte din echipă sunt familia echipei respective.

Toți se cunosc, se respectă și colaborează între ei într-un mod exemplar. Este idealul la care poate spera un tânăr de la medicină”, completează profesorul Peltecu.

Valorile care generează performanța

Revenind în România, medicul Gheorghe Peltecu a început să valorifice experiența dobândită în beneficiul pacientelor din țara noastră. În plus, cariera universitară i-a permis să pregătească tineri rezidenți pasionați de obstetrică-ginecologie și să-i ghideze cu blândețe și rigurozitate către performanță.

„Când l-am cunoscut eu pe domnul profesor, eram un tânăr rezident, la început de carieră și îmi doream foarte mult să învăț meseria asta. Și în momentul în care l-am cunoscut, domnul profesor a zis că oricine este binevenit atât timp cât are dorința de a învăța și de a munci. Mi-au rămas aceste cuvinte destul de adânc întipărite și cumva toată cariera mea ulterioară a fost marcată de aceste cuvinte. Pe lângă toată partea profesională pe care am reușit să o absorb cu mare dragoste de meserie, sunt anumite lucruri importante pe care le-am învățat în ceea ce privește comunicarea cu pacientul, relația pe care trebuie să o construiești alături de pacienți, încrederea pe care tu o oferi pacienților și de asemenea, blândețea și căldura pe care poți să le oferi când trec poate printr-un diagnostic mai dificil”, spune dr. Laura Mustață.

„Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de la mentorul nostru este disciplina”

Dr. Radu Botezatu, medic primar obsterică-ginecologie, este parte din echipa medicală formată de profesorul Peltecu, iar întâlnirea a fost definitorie pentru cariera lui:

„Când ești la început de drum, este foarte dificil să îți dai seama spre ce anume ai o mai mare înclinație în specialitatea respectivă. Specialitățile medicale au mai multe subramuri. Și așa este și în obstetrică-ginecologie. Iar fiecare poate să fie pregătit mai bine pe o anumită ramură. Iar mentorul exact asta face: el poate să vadă ce înclinație are acea persoană și spre ce să-l îndrume. Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de la mentorul nostru este disciplina. Domnul profesor Peltecu este un om extrem de disciplinat, are o rutină foarte bine pusă la punct, se trezește dimineața devreme, face vizita pacienților, planifica ceea ce are de făcut pe ziua respectivă dar și cu mult timp în avans. Aplicarea acestei rutine zi de zi acoperă posibilitatea apariției erorilor”, adaugă dr. Radu Botezatu.

Cazurile medicale sunt discutate zi de zi în echipă

Spiritul de echipa, vital pentru performanța medicală

Un alt element important remarcat de tinerii medici care s-au format sub îndrumarea profesorului Peltecu este spiritul de echipă.

„La începutul carierei mele, am simțit că este o echipă unită, coerentă și îmi doream să mă integrez în echipa aceea.

Colegii pe care i-am cunoscut atunci sunt colegii mei de astăzi cu care lucrez împreună aici, la Nativia. Spiritul de echipă este un lucru pe care l-am învățat de la profesorul Peltecu și fiecare membru cât mai perfecționat al echipei este totuși mai puțin bun decât toți puși la un loc și lucrând împreună. În plus, etica muncii, integritatea, toate acestea sunt învățate de la domnul profesor, valori pe care, cu drag, le punem în practică”, completează dr. Simona Duță, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializată în medicină materno-fetală.

Lucrul în echipă este extrem de valoros la ora actuală în medicină. Acesta face ca pacienții să beneficieze de expertiza complexă a tuturor specialiștilor implicați, ceea ce crește șansele de rezolvare ale tuturor cazurilor. Iar fără munca de echipă, cazurile grave nu pot fi abordate cu succes.

Pacientul, principalul beneficiar al muncii în echipă

Este foarte importantă echipa medicală pentru că există anumite specialități, printre care și obstetrica-ginecologia, în care nu poți să faci lucrurile de unul singur.

„Nu poți face o intervenție chirurgicală de unul singur, ai nevoie de un ajutor. Nu poți să pui un diagnostic singur, ai nevoie de un ajutor, de un medic cu o specialitate complementară. Este importantă echipa, dar cel mai important este că, atunci când există o situație care iese din tipare, cazul respectiv intră într-o discuție între membrii acelei echipe. Iar soluția pe care un membru al echipei o prezinta poate să fie completată de opiniile celorlalți. Și astfel, principalul beneficiar este pacientul, pentru că primește ceea ce au gândit mai mulți pentru el”, spune dr. Radu Botezatu.

Medicii își amintesc de cazurile speciale pe care le-a avut de tratat de-a lungul carierei, în care munca de echipă a făcut diferența.

„În cazurile dificile, faptul că ne-am putut baza tot timpul pe mentorul nostru, pe domnul profesor, a contat extrem de mult”

„Era unu, două noaptea și îl sunam pe domnul profesor: avem un caz extrem de dificil în spital, ce putem să facem? Și de obicei nu treceau mai mult de 10 minute și domnul profesor era direct în sala de operație și reușeam să gestionăm cazul împreună. Au fost multe cazuri, rarități de cazuri în care s-a pus problema de salvarea vieții pacientelor, fie că vorbim de paciente și de copiii lor, de viitoare mămici, fie că vorbim de paciente în anumite situații, complicații postoperatorii serioase. Și da, lucrul în echipă a contat foarte mult, faptul că ne-am putut baza tot timpul pe mentorul nostru, pe domnul profesor, a contat extrem de mult”, adaugă dr. Laura Mustață.

Medicul Simona Duță își amintește de un caz complicat în care exista o suspiciune fermă că o pacientă avea placenta lipită, aderentă la cicatricea uterină. „I-am comunicat acest lucru domnului profesor. Aveam emoții atunci, dar domnul profesor a fost foarte receptiv la ideile mele. Ideile mele erau destul de noi, unele lucruri nici măcar nu erau publicate, s-au publicat ulterior. Eu eram atunci în cercetare pe domeniul acesta la Londra. Și dumnealui împreună cu mine și cu pacienta am discutat în detaliu care sunt opțiunile, care este abordarea terapeutică, care ar fi planul chirurgical. Și domnul profesor apoi a operat pacienta conform planului. Abilitățile sale chirurgicale sunt excepționale și a beneficiat și de acest aspect. În final, cazul a fost rezolvat cu succes, bebelușul s-a născut cu bine, gravida a păstrat uterul și a avut o nouă sarcină câțiva ani mai târziu”.

Prof. dr. Gheorghe Peltecu operează la Ponderas Academic Hospital, unde dezvoltă specialitatea de chirurgie ginecologie oncologică

Profesorul Gheorghe Peltecu insistă asupra faptului că echipa este acum o condiție sine qua non a medicinei. „În trecut, chirurgul putea să fie perceput ca un one man show: era cel care făcea operația, cel care punea diagnosticul, cel care urmărea. Celelalte investigații erau puțin importante. Astăzi, medicina este atât de complexă încât nu poate fi făcută cu calitățile așteptate de la actul medical decât într-o echipă în care fiecare are un aport esențial și contribuie la binele pacientei și la însănătoșirea ei”.

Experiența medicală, informarea și empatia fac diferența

La ora actuală, prof. dr. Gheorghe Peltecu, alături de echipele de medici tineri, abordează cazuri medicale complicate și tratează paciente cu diverse tipuri de cancere ginecologice. Pe lângă experiența medicală, dialogul cu pacientele, informarea corectă a acestora și empatia pot face diferența între un caz reușit și unul mai puțin reușit.

„Sunt femei tinere care vor să nască, deci trebuie să te străduiești să le operezi încât să le dai sănătatea, dar să le conservi aparatul genital pentru reproducere. Sunt situații în care femeile tinere au o tumoră la sân și trebuie să îi conservi imaginea corporală. Deci chirurgia ginecologică oncologică nu reprezintă numai o parte tehnică, ci o întreagă filosofie care este adaptată femeilor la diverse vârste și care se integrează într-o echipă complexă în care intervine un radioterapeut, un chimioterapeut, un genetician, un patolog”, adaugă prof. dr. Gheorghe Peltecu.

Dr. Simona Duță, prof. dr. Gheorghe Peltecu, dr. Laura Mustață și dr. Radu Botezatu, pot fi găsiți la Regina Maria

„În cazurile de cancer, e important să le dăm pacienților speranța că există opțiuni, chiar și în situații destul de dificile”

O parte importantă a activității medicilor din echipa doctorului Peltecu vizează cazuri de cancere ginecologice. „Diagnosticul de cancer e unul foarte dificil în momentul în care îl privești din perspectiva pacientului. Și cred că este important să poți să fii alături de pacientul care are un astfel de diagnostic încă de la început și pe tot parcursul tratamentului. Cred că e importantă și susținerea emoțională, cred că e important și modul în care comunici cu pacientul în momentul în care îi oferi un astfel de diagnostic. Dar cred că cel mai important este să-i oferi soluții pacientului. Și chiar dacă o doză de optimism câteodată poate să pară exagerată, cred că e important să insuflăm acest lucru pacienților noștri, să le dăm speranța că există opțiuni, chiar și în situații destul de dificile, să le oferim opțiuni de tratament, să le oferim opțiuni de îmbunătățire a calității vieții cu un astfel de diagnostic”, este de părere dr. Laura Mustață.

Iar părerea ei este împărtășită de profesorul mentor al unei noi generații. „Întâlnirea cu pacientele este emoționantă, iar emoția este o parte importantă în structura unui medic, care-l face să fie uman și să fie întotdeauna empatic față de paciente”, concluzionează prof. dr. Gheorghe Peltecu.

Articol susținut de Regina Maria