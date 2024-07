VIDEO Samsung Galaxy Ring – La ce este bun un inel inteligent de 450 de euro?

Samsung a lansat nu doar noile telefoane pliabile Z Flip 6 și Z Fold 6, ci și un produs cu totul nou pentru companie, un inel „smart” despre care se vorbea de mult timp. Galaxy Ring cântărește 3 grame, nu are microfon sau ecran, dar costă 450 de euro pe piețele din Europa. La ce este bun?

Samsung Galaxy Ring este gândit a fi un gadget elegant de monitorizare a sănătății, iar cei trei senzori măsoară, printre altele, indicatori precum ritmul cardiac, calitatea somnului și numărul de pași.

Inelul funcționează sincronizat cu telefoane cu Android, nu și cu iPhone, iar numărul maxim de funcții este disponibil pentru posesorii de telefoane Samsung.

În toate review-urile a fost lăudat designul inelului, dar și cutia de încărcare. Un punct foarte bun ține de autonomia bateriei, care este de 6-7 zile. Există nouă versiuni de mărime, în funcție de mărimea degetelor persoanei care cumpără și există trei versiuni de culoare.

Există pe piață inele smart, cea mai cunoscută marcă fiind Oura, care a vândut 2,5 milioane de „smart rings” în ultimii nouă ani. Samsung are foarte mari șanse de a deveni lider în categorie, datorită lanțului de distribuție și notorietății mărcii.

Inelul smart construit din titan are funcționalități limitate față de un smartwatch, mai ales că nu are ecran și nici nu vibrează. Funcționează doar sincronizat cu un smartphone, dar are și o serie de avantaje. Este un gadget discret și elegant și este mai comod de purtat decât un ceas smart, pentru cei care vor să-și monitorizeze somnul și ritmul cardiac.

Pentru Samsung este clar un pariu interesant, dar este cert un lucru: inelul va rămâne un produs de nișă, dat fiind prețul deloc mic (399 dolari în SUA și 449 euro în UE). Inelul este mai ales pentru cei care vor să urmărească zilnic mai mulți indicatori de sănătate și de activitate sportivă.

Conectat cu aplicația Galaxy Health, inelul analizează datele conectate și întocmește un fel de „tablou de bord” al sănătății celui care-l poartă, afișând în fiecare dimineață un așa-numit „scor de energie”, un indice calculat cu ajutorul algoritmilor, pe baza diverselor măsurători.

Surse: The Verge, RTL,fr CNET, Bloomberg,