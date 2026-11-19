„Frisco King”, un nou serial marca Taylor Sheridan cu Samuel L. Jackson în rolul unui asasin temut ce își construiește un imperiu mafiot, are acum un prim trailer înaintea lansării oficiale programate pentru luna viitoare, relatează Variety.

„Frisco King” va fi un spin-off al popularului serial „Tulsa King” în care Sylvester Stallone joacă rolul unui fost cap mafiot din New York care este trimis în orașul Tulsa din Oklahoma pentru a construi un nou imperiu infracțional.

Russell Lee Washington Jr., asasinul jucat de Samuel L. Jackson în noul serial, a fost introdus în ultimele episoade ale sezonului 3 al „Tulsa King”, lansat în decembrie anul trecut.

La fel ca „Tulsa King”, noul serial este o creație a cineastului american Taylor Sheridan, creatorul universului „Yellowstone”, pentru Paramount+. În România noul serial va putea fi văzut pe platforma de streaming SkyShowtime, la fel ca toate serialele create de Sheridan și majoritatea producțiilor Paramount.

„Frisco King” va avea premiera pe SkyShowtime în data de 21 decembrie a acestui an, când vor fi lansate concomitent primele sale două episoade. Restul celor 6 episoade plănuite vor fi lansate la distanță de o săptămână între ele.

Asta înseamnă că întregul serial va putea fi urmărit de abonații din România ai SkyShowtime, în pofida anunțului de ultimă oră al platformei că se va închide.

Povestea serialului „Frisco King”, creat de Taylor Sheridan pentru Samuel L. Jackson

În trailer, Russell Lee Washington Jr. se întoarce în New Orleans, orașul său natal, doar pentru a descoperi că nu mai este binevenit acolo. La sfatul lui Dwight Manfreddi (Sylvester Stallone), prietenul său, el își îndreaptă atenția către construirea unei organizații criminale în suburbiile Frisco, un oraș din Texas cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori.

„Recrutând un protejat ambițios, un șofer loial și o rețea tot mai mare de parteneri excentrici, Lee transformă micile escrocherii în afaceri de amploare”, notează descrierea oficială publicată de SkyShowtime pentru serial.

„Însă fiecare nouă lovitură ridică miza, iar pe măsură ce influența sa crește, sporesc și riscurile, obligându-l să rămână mereu cu un pas înainte. Pentru că Frisco poate că nu știe încă, dar noul său rege a sosit”, adaugă aceasta.

Pe lângă Jackson, din distribuția serialului mai fac parte Asa Germann, Kai Caster, în rolul lui Keith, și Lilah Pate. Sylvester Stallone va avea de asemenea o apariție specială, după cum se poate vedea de altfel în trailer.

Un nou serial marca Taylor Sheridan

Taylor Sheridan a scris toate cele opt episoade ale serialului „Frisco King” și ocupă și funcția de producător executiv, alături de Stallone, Jackson, David Glasser și alți colaboratori de cursă lungă ai săi.

Sheridan este omul din spatele universului „Yellowstone” și a unor alte serii foarte apreciate din ultimii ani precum „Lioness”, „Mayor of Kingstown” „Landman” sau „Lawmen: Bass Reeves”.

Noul serial va fi lansat la doar două luni după ce „Tulsa King” s-a întors în streaming cu al patrulea său sezon. Paramount+ a reînnoit deja serialul pentru un al cincilea sezon, care îl va readuce pe Dwight la rădăcinile sale mafiote, odată cu mutarea la New York. Filmările sunt deja în desfășurare.

Pentru Samuel L. Jackson „Frisco King” va marca primul său rol de anvergură într-un serial după serialul Marvel de spionaj „Secret Invastion”, disponibil pe Disney+.