VIDEO Stare de alertă de nivel maxim pe o insulă turistică după erupția unui vulcan. Nouă oameni au murit, zeci sunt răniți

Un vulcan din estul Indoneziei a erupt din nou joi, aruncând o coloană uriașă de cenușă pe cer, la două zile după ce a împrăștiat roci incandescente peste satele din apropiere, ucigând nouă persoane, transmite France Presse.

Agenția vulcanologică a țării a raportat șapte erupții joi, care au lansat norii de cenușă până la o altitudine de aproape 8 kilometri pe cer, potrivit unui post de observație.

😱 Indonesia's Lewotobi Laki-laki volcano erupted again today, sending ash 16.7 km (55,000 feet) high. This follows increased activity since late October, including a deadly eruption on November 3 that killed 9 people…. pic.twitter.com/eTjm1ShUdA

Nivelul de alertă a fost ridicat la cel mai înalt nivel de către autorități, dar nu au fost raportate pagube imediate în satele învecinate în urma noilor erupții de joi.

Au fost văzuți, de asemenea, localnici care și-au părăsit casele, potrivit unui jurnalist AFP.

Lewotobi Laki-Laki, un vulcan înalt de 1.703 metri situat pe insula turistică Flores, a aruncat și luni seară roci incadescente asupra zonelor locuite apropiate, care au provocat incendierea câtorva case de lemn. Câteva zeci de persoane au fost rănite.

Vulcanul a erupt din nou marți, aruncând cenușă la un kilometru pe cer. Autoritățile locale au instituit un perimetru de siguranță de șapte kilometri în jurul craterului și au cerut locuitorilor și turiștilor să stea departe.

Mount Lewotobi Laki-laki in eastern Indonesia’s Flores Island erupted late on Sunday night and spewed hot ash that struck houses and other buildings in a nearby village.pic.twitter.com/V7V72L2bce