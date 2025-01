Accidentul aerian din Washington. Trump: „Elicopterul zbura direct spre avion de mai mult timp” / Ce le-a spus turnul de control piloților elicopterului – AUDIO

Donald Trump a spus că accidentul aviatic ce a avut loc la Washington putea fi evitat, în condițiile în care elicopterul era pe o traiectorie de intersecție cu cea a avionului de pasageri de mult timp și putea să îl evite, iar turnul de control putea să-i spună ce are de făcut.

Un avion de pasageri CRJ700 Bombardier al companiei American Airlines cu 64 de persoane la bord și un elicopter Black Hawk cu trei militari al armatei americane s-au ciocnit în zbor în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington miercuri noapte și s-au prăbușit în râul Potomac, nefiind găsit niciun supraviețuitor până acum.

„Avionul era pe un traseu perfect și de rutină de coborâre pe aeroport. Elicopterul zbura direct spre avion de mai mult timp”, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

„Era o noapte cu cer clar, luminile avionului străluceau, de ce elicopterul nu a urcat, nu a coborât, sau nu a virat?”, afirmat Trump.

„De ce turnul de control nu a spus elicopterului ce să facă în loc să-l întrebe dacă a văzut avionul?”, a spus el.

Această acuzație vine în condițiile în care pe rețelele de socializare circulă o înregistrare cu schimbul de mesaje dintre turnul de control și elicopter. În înregistrare se aude cum turnul de control spune elicopterului „PAT 25, vezi (avionul) CRJ? PAT25, treci prin urma CRJ”.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽️ NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s