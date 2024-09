VIDEO Zelenski spune că sfârșitul războiului cu Rusia depinde de „hotărârea” aliaților Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă seară că sfârșitul războiului declanșat de Rusia și care durează de peste doi ani și jumătate depinde de „hotărârea” aliaților occidentali ai Ucrainei de a-i furniza armamentul necesar și, totodată, permisiunea de a-l utiliza, relatează Reuters.

În discursul său video adresat în fiecare seară compatrioţilor, Zelenski a spus că întâlnirile sale din Statele Unite de săptămâna viitoare ar putea fi „cruciale” în stoparea agresiunii rusești împotriva țării sale și încheierea războiului.

„Răspunsul la întrebarea „Când se va termina războiul?” este, de fapt, legat de momentul în care hotărârea partenerilor noștri nu va mai fi în urma a ceea ce putem face pentru apărarea noastră, independența noastră, victoria noastră”, a spus Volodimir Zelenski.

„Strategia noastră clară va fi pe masa partenerilor noștri. Pe masa președintelui Statelor Unite”, a subliniat șeful statului ucrainean.

