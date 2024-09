LIVE Război în Ucraina, ziua 941: Atac masiv cu drone în mai multe regiuni ruse / Zelenski: Planul pentru victorie depinde de decizii ce trebuie luate până în decembrie

„Planul pentru victorie” al Ucrainei depinde de luarea unor decizii rapide de către aliați în acest an, a declarat președintele Volodimir Zelenski în timpul vizitei la Kiev a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat un împrumut UE de până la 35 de miliarde de euro. Zelenski a subliniat importanța președintelui american Joe Biden în ce privește planul său pentru victorie, despre care vor discuta săptămâna viitoare, când va merge în Statele Unite. „Majoritatea deciziilor din plan depind în special de el (Biden). Și de alți aliați, dar există anumite puncte care depind de bunăvoința și sprijinul Statelor Unite”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a spus că speră să se întâlnească cu candidatul republican la președinție Donald Trump săptămâna viitoare, când se va deplasa în Statele Unite pentru a prezenta „planul de victorie” al Ucrainei în războiul cu Rusia

Zelenski va participa la sesiunile Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a ONU și intenționează, de asemenea, să discute cu președintele american Joe Biden și cu vicepreședintele Kamala Harris, în cadrul unor întâlniri separate, pe 26 septembrie.

Liderul ucrainean a declarat că speră, de asemenea, să se întâlnească cu Trump: „Cel mai probabil vom avea o întâlnire, cred, pe 26-27 septembrie”. (Reuters)

Iranul a trimis Rusiei rachete balistice, dar nu și lansatoarele necesare / Pot exista două motive pentru asta, spun experții.

Iranul a trimis Rusiei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, dar nu i-a livrat și lansatoarele mobile necesare, au declarat pentru Reuters trei surse care cunosc subiectul. Informația vine după ce Statele Unite au acuzat săptămâna trecută că Teheranul a trimis Moscovei rachete Fath-360.

Volodimir Zelenski s-a declarat bucuros de faptul că ajutorul militar aliat s-a „accelerat” de la începutul lunii septembrie.

Ajutorul „s-a accelerat la începutul lunii septembrie, iar acest lucru ne bucură. O simțim”, a declarat el presei, potrivit France Presse.

Ministerul rus al Apărării a declarat sâmbătă că a lovit azi-noapte instalații energetice ucrainene folosind arme de înaltă precizie și drone, transmit agențiile de presă ruse.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, forțele Moscovei au atacat azi noapte cu patru rachete Iskander, cinci rachete X-59/69 și 16 drone Shahed.

Ucrainenii spun că prin acțiunile antiaeriene au doborât cele cinci rachete X-59/69 și 11 drone de atac, iar alte cinci Shahed s-au pierdut datorită contramăsurilor de război electronic.

Volodimir Zelenski a declarat vineri seară că nu a primit încă de la Washington și Londra „permisiunea” de a utiliza rachete cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, fără îndoială de teama unei „escaladări”.

„Nici America, nici Marea Britanie nu ne-au dat permisiunea să folosim aceste arme pe teritoriul Rusiei, asupra vreunei ținte” și, prin urmare, Kievul nu a făcut acest lucru, a declarat el vineri seara mai multor jurnaliști, potrivit AFP.

„Cred că se tem de o escaladare”, a adăugat el.

Rusia spune că Ucraina a atacat-o azi-noapte cu peste 100 de drone / Un guvernator admite că „un incendiu s-a extins la obiecte explozive” – VIDEO.

Potrivit guvernatorului din Krasnodar, Veniamin Kondratyev, atacul a „provocat un incendiu care s-a extins la obiecte explozive” în districtul Tihorețky.

Un atac cu rachete rusești asupra Krivoi Rog (regiunea Dnipropetrovsk) a ucis trei persoane și a rănit alte trei, au raportat autoritățile locale sâmbătă dimineață.

Un băiat în vârstă de 12 ani a murit în atac, a declarat guvernatorul regional Serhii Lysak. Lovitura a ucis, de asemenea, două femei, în vârstă de 75 și 79 de ani. Alte trei persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 17 ani și doi bărbați în vârstă de 31 și 50 de ani.

O rachetă rusească a lovit un cartier rezidențial din Krivoi Rod, a spus Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a orașului. Cu aproximativ o oră mai devreme, forțele aeriene averizaseră că o rachetă balistică se îndrepta probabil spre oraș.

Atacul a distrus două case și a avariat alte peste 20, a declarat Lysak. De asemenea, au fost afectate o școală, garaje și mașini. (Kyiv Independent)

