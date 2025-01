Viktor Orban salută votul anti-migrație al parlamentului german: „Bun venit în club”

Premierul ungar Viktor Orban și-a exprimat, joi, bucuria după ce parlamentul german a votat o moțiune fără caracter obligatoriu care propune măsuri de combatere a migrației, inclusiv respingerea migranților de la granițe, scrie Agerpres, care citează MTI.

Aceeași măsură a fost luată și de Ungaria și a fost sancționată de Comisia Europeană.

„Bună dimineața, Germania!”, a scris Orban pe rețeaua de socializare X, în limba germană. „Welcome to the club! (n.r. Bun venit în club)”, a continuat el mesajul, în limba engleză.

Guten Morgen, Deutschland!

Welcome to the club!https://t.co/AGZBOhfVHf