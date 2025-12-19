Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți”

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin (stânga), la Baza Elmendorf Richardson, pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska. FOTO: DOD Photo / Alamy / Profimedia

Vorbind vineri la conferința de presa maraton pe care o susține anual, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis secretarului general al NATO Mark Rutte un mesaj ironic, îndemnându-l însă să citească noul document care enunță strategia de securitate a națională a SUA.

„Noua strategie de securitate [a SUA], securitatea națională, nu include Rusia ca inamic, ca țintă. Totuși Secretarul General al NATO se pregătește de război cu noi. Ce este asta? Puteți măcar citi?”, a spus Putin, citat de TASS.

„Cum puteți voi, NATO, să vizați un război cu Rusia dacă principala țară NATO nu ne consideră un adversar sau un dușman? Pur și simplu, nu știu, nivelul de pregătire profesională chiar și în această funcție este insuficient. Trebuie să fiți atenți la responsabilitățile voastre și să fiți cu ochii pe ce vă înconjoară”, a continuat el.

„Acest lucru este valabil nu numai pentru Secretarul General, ci și pentru mulți alți lideri occidentali”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Comentariile lui Putin vin după ce Rutte a avertizat din nou recent că statele NATO trebuie să se pregătească pentru pericolul unui război de agresiune inițiat de Rusia.

Comentariile lui Rutte care l-au deranjat pe Putin

„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mi-e teamă că prea mulți sunt liniștiți și mulțumiți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e. Momentul pentru acțiune este acum”, a spus Rutte într-un discurs rostit la Berlin joia trecută.

„Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a adăugat el.

Rutte a spus că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în cel mult cinci ani.

Discursul rostit de Rutte la Berlin a avut loc în contextul în care generalul german Alexander Sollfrank a avertizat luna trecută că Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO, însă o decizie în acest sens ar depinde de fermitatea pe care o arată aliații occidentali.

„Dacă ne uităm la capacitățile și la puterea de luptă actuale ale Rusiei, aceasta ar putea declanșa un atac de mică amploare asupra teritoriului NATO chiar de mâine”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank pentru Reuters.

„Mic, rapid, limitat regional, nimic major – Rusia este prea implicată în Ucraina pentru ceva mai mare”, a explicat el.

Sollfrank, care conduce Comandamentul operațiunilor comune al Germaniei și coordonează planificarea apărării, a reiterat și avertismentele Berlinului potrivit cărora Rusia ar putea pregăti un atac de mare amploare asupra Alianței, cel mai devreme în 2029, dacă eforturile de înarmare ale Moscovei continuă.

Avertismente în acest sens au fost formulate anterior de Serviciul german pentru Informații Externe și de către generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, printre alții.