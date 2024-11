Weekend trending în București, 23-24 noiembrie: vot, filmul Moromeții 3, festivaluri dedicate whisky-ului sau felinelor, dar și piese de teatru despre „efectele valurilor de știri excesive”

Scenă din filmul „Moromeții 3”. Screenshot via YouTube

Avem în față un weekend friguros, cu temperaturi care vor scădea până la -3 grade pe timpul nopții și cu maxime de doar 6 grade. Însă, bucureștenii trebuie să facă un pic de mișcare pe afară, pentru că pe 24 noiembrie avem alegeri prezidențiale. În afară de această activitate civică foarte sănătoasă pentru orice democrație, mai avem și noi câteva recomandări.

Cartierul Cotroceni are de o lună de zile o nouă cafenea de specialitate, cu cafea de la Dropshot și căni personalizate de la Zizzou (artizani de poveste). Se cheamă Sahar (Lister 19), iar pe lângă cafeaua de specialitate, ești așteptat aici și cu cocktails, prosecco și alte bunătăți. Există și o terasă cu o atmosferă intimă, dar pentru zilele ceva mai însorite.

Un alt loc nou deschis în oraș, tot de vreo lună, este Nishibo (Mendeleev 8), despre care Dragoș Mihăilă spune că „va deveni cel mai bun ramen bar din București și, în curând, va trebui să stai la coadă ca să prinzi loc la masă”.

Tot el mai povestește în recenzia de nota 10+ de pe b365.ro, că „băieții și-au pus în cap să facă cel mai bun ramen din România, așa că au cumpărat bilete de avion spre Tokyo unde au zăbovit câteva luni printre maeștrii ramenului. Bă, și se vede c-au fost atenți la clasă. Toate s-au concretizat în Nishibo, de pe Mendeleev, care respiră Tokyo prin toți porii, de la exterior la interior, fie zi, fie noapte”. Deci, dacă vrei să încerci unul dintre cele mai bune ramen-uri din oraș, treci pe aici.

La Băcănia Veche – Delicatese & Grădină (Dacia 25) vei găsi în acest weekend tot felul de specialități din pește, asta pentru că aici se desfășoară „Sărbătoarea peștelui ROmânesc – Editia nr.11”.

Asta înseamnă că timp de trei zile – vineri, sâmbătă și duminică – aici vor rula câte 2‑4 feluri cu pește, astfel încât să te poți bucura cât mai mult de rețete de iarnă cu ingrediente de sezon și cu pește local. Se va găti în funcție de ceea ce pește Marius Tudosiei va găsi disponibil în dimineața zilei respective. Oferta zilei va fi anuntață pe pagina de Facebook.

În cazul în care vrei să încerci o bere bună artizanală, așa cum fac danezii la ei acasă, trebuie să știi că în weekend la Hop Hooligans Taproom (Jean-Louis Calderon 49,) fac takeover cei de la Gamma Brewing. Vei putea gusta inclusiv berea Donated Brain (10% alc.), făcută în colaborare cu berăria artizanală românească Hop Hooligans.

Evenimente

Chocolate Saga este unicul festival de ciocolată din România. Este o sărbătoare a ciocolatei, cu expozanți talentați care își prezintă creațiile delicioase în pragul sărbătorilor de iarnă. Ediția speciala de iarnă a festivalului include, de asemenea, demonstrații live și degustări, astfel încât să poți afla despre arta fabricării ciocolatei și chiar să încerci singur. Nu va lipsi din festival nici, de acum celebra, ciocolată Dubai. Se întâmplă în weekend la Sala Polivalentă, iar un bilet costă 15 lei.

De la ciocolată trecem la whisky, pentru că sâmbătă poți să mergi și la Whisky Fest, unde poți face cunoștință cu fascinantul univers al acestei băuturi, în singurul eveniment din România care-i este dedicat. Devenit deja o tradiție pentru cunoscători și nu numai, Whisky Fest Romania revine în 22-23 noiembrie cu cea de-a 6-a ediție.

Vor fi două zile care vor reuni la Hotel CARO o mare parte din distileriile prezente în Europa și worldwide, participanții având parte astfel de o experiență pe măsură – vor putea degusta diferite mărci de whisky și vor putea accesa diversele masterclass-uri care vor fi susținute în timpul evenimentului de către brand ambasadori internaționali și Master Distillers. Prețul unui bilet pe zi este de 100 de lei.

Un eveniment cu totul special pentru iubitorii de feline are loc în weekend la Veranda Mall. Pe 23-24 noiembrie, se desfășoară o nouă ediție a Expoziției Internaționale de Pisici WCF, organizată de Clubul Felin Magnificats. Peste 250 de pisici de rasă și mai mult de 20 de rase își dau întâlnire la Nivelul 1 al mall-ului, între orele 10:00 și 21:00. Intrarea este gratuită.

Din 22 până în 24 noiembrie 2024 curtea interioară a Muzeului Naţional al Ţăranului Român adună la un loc meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele țării. Meșterii populari vor fi prezenți cu ii cusute manual, obiecte din lemn, vitralii, opinci, artă sacră, ceramică, icoane, zgărdane, bijuterii și multe altele.

Artizanii vor aduce cu ei obiecte unice croșetate, lucrate din materiale naturale, lână împâslită, bijuterii, marochinărie tradițională, decorațiuni, bijuterii din pietre semiprețioase, jucării, lumânări parfumate, cosmetice naturale, lavandă.

Producătorii îți vor pune la dispoziție flori, fructe din livezi îngrijite cu multă dragoste, ultimele legume de sezon, dulcețuri, zacuști și murături din cămară, prepatare tradiționale din carne, brânzeturi, cașuri, vestita brânză de burduf, pâine și produse de patiserie, produse de cofetărie veche – doboș, albinită, ciocolată de casă, bomboane fondante, baclavale și plăcinte, țuici și palinci, miere și produse apicole.

La fața locului gospodine pricepute din Dâmbovița îți pregătesc sărmăluțe cu carne și mămăliguță, fasole bătută cu glazură de ceapă, bulz delicios cu mămăligă și brânză de burduf, varză călită cu scăricică de porc și lipii proaspete. Intrarea e liberă.

În ceea ce privește concertele, pe 23 noiembrie urcă pe scena Quantic 2 trupe menite să te dezmorțească. Nanowar of Steel, italienii simpatici care cântă heavy metal parodiind heavy metal-ul, dar și NIȘTE BĂIEȚI, singura trupă din România care abordează stilul „muzică de petrecere cu distors şi final glorios”, în deschidere. Prețul unui bilet este de 80 de lei.

La Sala Palatului, Horia Brenciu are concerte retrospective în ambele zile de weekend. Acesta este anul care marchează trei decenii de la prima apariție la televiziune a showman-ului Horia Brenciu, la emisiunea „Robingo”, primul quiz show din România și totodată apariția celebrului entertainer în viețile românilor.

Horia va petrece această aniversare alături de publicul fidel, printr-o serie de concerte, la finalul lunii noiembrie. Acestea se intitulează „Fac ce-mi spune inima”, titlul unei piese pe care o cunoaște toată lumea, dar care și indică drumul lui Horia Brenciu în divertismentul din România. Prețul biletelor este de 100 – 290 lei.

Pe 23 noiembrie, de la ora 21:30, ești invitat la un concert cu totul special la Hard Rock Cafe. Acolo se sărbătoresc 40 de ani de la lansarea legendarului album „Peripeții Noi”, album ce a adus una dintre cele mai iubite piese din muzica românească – „Strada Popa Nan”.

Alături de trupa Brambura, Mircea Vintilă va readuce pe scenă hiturile care au marcat generații întregi, dar și alte piese care au definit cariera sa impresionantă. O seară dedicată amintirilor, nostalgiei și muzicii de calitate, într-o atmosferă intimă și prietenoasă. Bilete au prețuri cuprinse între 45 și 95 lei.

Tot sâmbătă, în Club Control vine fiica lui Dave Gahan (Depeche Mode). Stella Rose va concerta pentru prima dată la București în această toamnă – 23 noiembrie, la Control Club. Stella Rose a prezentat „Eyes of Glass”, albumul său de debut, în mai 2023, pe urmele a două single-uri bine primite, „Muddled Man” și „Angel”, stabilind-o ca o forță poetică și cântăreață puternică. Cântăreața în ascensiune s-a impus ca o forță de luat în seamă în spațiul live al orașului New York, în care locuiește. Prețul unui bilet este de 90 de lei.

Duminică, în Quantic va cânta Satoshi, un interpret din Republica Moldova pe care l-ai putea cunoaște pentru piesele „Caștile Mele”, „Mama Mi-a Spus” și „N-avem Scuze” din live-ul său de la Urbanist Session sau pentru colaborările cu Carla’s Dreams pe piesa „Noapte Pe La 3” și cu Irina Rimes pe „Bate, Vântule”.

Satoshi va aduce în Quantic turneul său SPORT în care își propune să transforme fiecare concert într-un antrenament cardio unde lumea uită de viața lor și se încarcă cu energie până la următorul concert. Live în formula cu band, Satoshi ar fi un amestec între Limp Bizkit, The Prodigy, Carla’s Dreams și Maks Korzh. Prețul unui bilet este de 60 lei.

Teatru și film

La capitolul piese de teatru, poți merge la „Rușii nu zâmbesc”, care se joacă la Teatrul Apropo, duminică, 24 noiembrie, ora 19:00. „Rușii nu zâmbesc” este un spectacol de teatru documentat despre efectele valurilor de știri excesive, care urmărește degradarea sănătății psihice a tinerilor din România. Frica unui viitor incert se amestecă cu iubirea și virușii care plutesc în aer. Prețul unui bilet este de 64 lei.

Tot duminică se joacă și „Ochiul și timpanul”, la Theatre Arts Group (fosta Sală Mică- Ion Creangă). „Ochiul și timpanul” este o comedie savuroasă, plasată într-o perioadă tulbure a istoriei românești, aceea a regimului comunist și care aduce în prim-plan două personaje feminine, ambele informatoare ale acestui regim.

Aceste două personaje sunt „ochiul” și „timpanul” sistemului, mereu pe urmele celor din jur, ascultând, observând și raportând la autorități. Piesa ne poartă printr-o serie de scenete comice ce captează esența vremurilor acelea de teroare și control, dar le pune într-o lumină absurdă și plină de umor. Un bilet costă 60 lei.

Sâmbătă, de la ora 20:00, la Teatrul Excelsior se joacă „Adrenalină”, spectacolul semnat de Gabriel Sandu. Acesta este o piesă de teatru ancorată în nostalgie, despre ce am trăit, cum am trăit, ce am înțeles din tot ce-a însemnat cultura anilor 2000. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

În acest weekend în cinematografe vom putea vedea și „Moromeții 3”. Anul 1954 îl pune pe Niculae Moromete în fața unor alegeri dificile. Iubirea sa tumultoasă cu Vera, o femeie măritată, ajunge într-un moment critic atunci când Niculae nu suportă ideea de a o împărți, iar Vera nu se poate decide.

Zdruncinat în propriile convingeri politice, Niculae se confruntă și cu lipsa de încredere în breasla literară, influențată tot mai mult de virajele ideologice din epocă. În mijlocul acestui haos, o tânără poetă, Aurora, se insinuează în viața lui și îi oferă, cu ingenuitate, o cale de ieșire din dilemele profesionale și personale, inspirându-l să publice romanul „Moromeții“.

Un alt film românesc și foarte interesant, care se poate vedea în cinematografe începând cu acest weekend este „Secretul Insulei Pin-Up”. O echipă de specialiști a creat folosind inteligența artificială o aplicație care generează un tratament revoluționar pentru depresia la femei.

Pacienții sunt induși într-o stare de hipnoză, conectându-li-se subconștientul la această inteligență artificială, care creează scenarii personalizate în funcție de particularitățile psihologice ale fiecărui individ. Subconștientului Alesiei, eroina principală a filmului „Secretul Insulei Pin-Up”, i se generează un astfel de scenariu, fiind transportată într-o lume virtuală și plasată într-o situație limită.

Alesia trece prin momente și întâlniri aproape identice cu cele din viața reală, care i-au provocat în trecut depresia. În această lume virtuală, Alesia se confruntă cu propriile traume și încearcă să le depășească pentru a-și recâștiga echilibrul mintal.

De asemenea, avem și un film care ne oferă o privire din interiorul Bisericii Catolice – „Conclave”. Acesta spune povestea unuia dintre cele mai vechi și secrete evenimente – selecția unui nou Papă. Cardinalul Lawrence (Ralph Fiennes) este ales responsabil pentru a organiza conclavul după moartea neașteptată a iubitului Papă.

Odată ce liderii Bisericii Catolice vin din întreaga lume la Vatican, Lawrence se trezește în centrul unei conspirații și descoperă un secret care ar putea zgudui însăși fundația Bisericii.

Pentru cei mici, în cinematografe va rula o animație foarte simpatică și educativă – „Vulpea și Iepurașul salvează pădurea”. Într-o zi, Vulpea și Iepurașul descoperă că Bufnița a dispărut. Împreună cu prietenii lor, pornesc în căutarea acesteia prin pădure, dar dau peste un lac uriaș care nu fusese acolo înainte.

Ar putea apariția neașteptată a lacului să aibă de-a face cu dispariția Bufniței? Grupul de prieteni trebuie să o găsească pe Bufnița pierdută în pădurea în care nivelul apei continuă să crească… E începutul unei aventuri captivante și distractive.