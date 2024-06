Weekend trending în București, 8-9 iunie: întâi la vot, apoi mergem la cel mai mare picnic din Grădina Botanică, la cel mai mare party pe un acoperiș, la musicalul Shrek sau festivalul filmelor americane

Deși o să fie cald, în acest weekend ar fi bine să ne bucurăm de ultimele zile cu temperaturi sub 35 de grade, căci va urma o săptămână în care a fost anunțat faptul că termometrele vor urca zi de zi până la 40 de grade. De asemenea, duminică avem și alegeri, unele foarte importante pentru oraș și pentru felul în care vom fi reprezentați în UE.

Înainte de orice, ar fi bine să ieși în oraș la VOT, iar apoi să dai fuga la unul dintre locurile și evenimentele pe care ți le prezentăm mai jos.

BaKings Sweets and Coffee (Camil Ressu 2) este noua cafenea de specialitate / cofetărie a celor de la BaKings, care fac niște deserturi și torturi fenomenale. Aceasta și-a deschis porțile de foarte puțin timp și merită să treci să încerci tot ce au pus în vitrină, alături de o cafea bună, pentru că e posibil să te transformi într-un client fidel destul de repede.

În nordul Bucureștiului există un loc de care nu știu foarte mulți, dar care merită descoperit pe timp de vară. Se numește La Hamace (Barbu Vacarescu 164A) și este în curtea hotelului Caro. Așa cum îi spune numele, aici totul vorbește despre relaxare: hamacele suspendate sub stejari, șipotul apei din mica cascadă, gustul cafelei de specialitate de la terasa cochetă etc.

În unele zile aici se organizează piese de teatru, proiecții de filme în aer liber sau petreceri. Meniul îl poți consulta aici.

Că tot vorbeam de deserturi deosebite, în Cotroceni există această mică cofetărie artizanală numită YOYO: The Hidden Gem (Louis Pasteur 30). A apărut în peisajul bucureștean pe la sfârșitul lui 2023, într-un spațiu mic, un fost garaj, decorat minimalist.

Prăjiturile de aici au și ele un aspect minimalist și foarte interesant, numai bun de tras în poză. Au și cafea de la Origo și băuturi răcoritoare artizanale. E cu siguranță un loc pe care trebuie să-l încerci când ieși la o plimbare prin Cotroceni.

Și ITA Place (Câmpineanu 21) este un loc relativ nou în peisajul bucureștean, de la finalul lui 2023. Locul a fost deschis de un cuplu de „corporatiști” care s-a îndrăgostit de mâncarea italienească după o vacanță la Roma.

„Am vrut să aducem un colț din Roma în București și așa a apărut ITA Place – un bistro micuț și cozy, care să încânte papilele gustative cu Tiramisu (homemade, diverse sortimente, ambalaj to go) și Panino Focaccia (focaccia proaspătă, ingrediente de calitate italienești)”, scriu proprietarii.

Dacă ești la o plimbare prin Cișmigiu, neapărat treci pe aici pentru o cafea bună și un tiramisu sau un sandviș care arată demențial.

Evenimente

Muzică, cel mai mare picnic din Grădina Botanică, sport în aer liber și un start al verii pe măsură. The Fresh se întoarce în Grădina Botanică pe 8 iunie. Mihail, Crackazat și Nipple’s Delight aduc muzica la The Fresh.

Indie, jazz, dance și house, pentru că avem o zi întreagă de petrecut în aer liber. Se pune și de un picnic mare la umbra copacilor și explorarea bucătăriilor internaționale la iarbă verde. În plus, de când nu ai mai făcut sport în aer liber? Cei de la centrul Kaya Holistic se vor ocupa de calendarul activităților pentru toate vârstele! Un bilet costă 50 de lei.

Pe acoperișul mall-ului Promenada va avea loc sâmbătă seara o petrecere care transformă această oază urbană într-un mic festival, oferind o combinație perfectă de muzică și panorame urbane impresionante. Se numește The Biggest Rooftop Party in Town și va fi evenimentul ideal pentru a dansa sub stele și a crea amintiri. Din line-up fac parte artiștii NEVERDOGS, THE GANG RAW, COSMIN HORAȚIU. Un bilet costă 62 lei.

Iuliana Beregoi, una dintre artistele cu mare priză la publicul tânăr, cântă pe 8 iunie la Arenele Romane. Este concertul de lansare al noului ei album „PAS cu PAS”.

„Vino să scriem o nouă pagină din istoria generației Z. Voi mi-ați fost alături întotdeauna. PAS cu PAS. Și știu că veți fi și acum, să lansăm împreuna noul meu album”, le transmite Iuliana Beregoi fanilor săi. Prețul unui bilet este între 70-100 de lei

Pe de altă parte, pentru un cu totul alt public, pe data de 9 iunie, grecii de la Allochiria urcă pe scena Quantic pentru un show exploziv, cu un amestec fascinant de post-sludge, prog-sludge, post-black metal și post-metal care combină melodicitatea și greutatea riff-urilor de chitară, melodii ciudate și țipete din altă lume. Allochiria este o trupă de post/prog/sludge formată în Atena în 2008.

În aceeași seară la Quantic vor cânta și King Solomon, o trupă românească de stoner experimental, și Jahmolxes, o trupă românească instrumentală la jumătatea drumului între post rock și heavy psihedelia. Prețul unui bilet este de 55 lei.

Connect-R își va petrece aniversarea a 42 de ani, așa cum ne-a obișnuit, la un super concert susținut la Arenele Romane. Ce-a de-a cincea ediție a conceptului „Ziua lui Ștefan” va avea loc pe data de 9 iunie, Connect-R pregătind un show de neuitat pentru fani, alături de prietenii din muzică și fanii care vor fi alături de el într-o zi atât de specială. Vor răsuna hituri precum: „Vara Nu Dorm”, „Lasă-mă sa te…”, „Băieți Deștepți”, „Dă-te-n Dragostea Mea” etc.

Alături de Connect-R vor urca pe scenă nume mari din muzica românească și vor crea un spectacol memorabil. Prețul unui bilet este de 80-140 de lei.

Pentru cei care-l simpatizează pe Micutzu, pe Terasa The Fool va avea loc pe 8 iunie un spectacol de stand-up comedy cu acesta, dar și cu Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță. Prețul unui bilet este de 90 de lei.

Bazat pe filmul animat DreamWorks Animation și pe cartea lui William Steig, Shrek the Musical se joacă la Sala Palatului pe 9 iunie. Spectacolul invită la introspecție și la analiză.

Forma eroului, a idealului de frumusețe și de viață, se schimbă. „Urâtului”, celui diferit, în formă, dar nu în esență, i se atribuie calități de erou.

Publicul este invitat să se alăture parcursului eroului său anti eroului nostru. Să trăiască alături de el o aventură condimentată cu personaje de poveste, cu scene eroice de salvare a prințesei, cu scene dinamice de evadare din ghearele dragonului, cu imersie într-o lume utopica a unui răufăcător diferit, cu replici fresh, pline de umor, cu speranța de a întâlni dragostea adevărată, cu un strop de magie și prietenie adevărată.

Shrek e un spectacol destinat întregii familii, care va amuza, va surprinde, va invita la introspecție și va emoționa. Biletele costă 275 – 345 lei.

American Independent Film Festival este un festival de film, cultură și lifestyle american. Proiectul a prezentat în România, de-a lungul celor șapte ediții desfășurate până acum, o selecție a celor mai recente producții independente realizate în SUA, apreciate de critică și selectate în circuitul marilor festivaluri nord-americane precum Sundance, New York, Tribeca, Telluride ori Toronto sau la festivaluri mari ca Berlin, Veneția sau Cannes.

Ediția de anul acesta de la București, cea cu numărul 8, se va desfășura între 7 și 13 iunie, la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Țăranului. Biletele costă 25 de lei.

Sâmbătă poți vedea „Love Lies Bleeding”, de la 17:30 la Cinema Elvire Popesco. Suntem la finalul anilor ‘80 și Lou (interpretată de Kristen Stewart) administrează o sală de sport într-un mic oraș rural din Nevada. Acolo o întâlnește pe Jackie (Katy M. O’Brien), o culturistă frumoasă și ambițioasă, aflată în trecere prin oraș, în drumul spre Las Vegas, orașul visurilor împlinite.

Între cele două se naște o poveste de dragoste tumultoasă și electrică, însă relația lor dă naștere la o serie de crime și violențe, fiind prinse în rețeaua familiei criminale a lui Lou.

Tot sâmbătă, de la 16:00, la Cinema Muzeul Țăranului poți vedea minunatul „The Holdovers”. Cel mai recent titlul al reputatului regizor Alexander Payne, THE HOLDOVERS, urmărește un profesor plin de prejudecăți (Paul Giamatti) de la o prestigioasă școală americană, forțat să rămână în campus pe timpul vacanței de Crăciun, pentru a supraveghea câțiva elevi care nu au unde să meargă.

În cele din urmă, el dezvoltă o legătură neașteptată cu unul dintre aceștia – un tip rebel, inteligent și problematic (Dominic Sessa) – și cu bucătăreasa șefă a școlii, care tocmai și-a pierdut un fiu în Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

Teatru & filme

Aflat la apogeul carierei sale, râvnit de marile scene ale lumii, Thomas Ostermeier montează acum, în premieră în România, piesa „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, o producție reunind o echipă de realizatori de la Schabühne Berlin și o distribuție alcătuită din actori de elită ai Teatrului Național București.

În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea. Dar această Hedda realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie.

În viziunea lui Ostermeier, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase. Piesa se joacă sâmbătă și duminică ora 19:00, la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, sala „Ion Caramitru”. Prețul unui bilet este de 60-80 de lei.

Farsă trepidantă și provocatoare, piesa lui Marius von Mayenburg te lasă… perplex. Un cuplu tocmai s-a întors acasă din vacanță, dar înainte de a începe să despacheteze realizează că în apartamentul lor ceva nu este cum ar trebui să fie. De unde a apărut noua plantă în ghiveci? De ce nu se mai aprinde lumina? De ce este gunoi sub canapea? Și, de fapt, chiar este apartamentul lor?

Un al doilea cuplu, care trebuia să ude plantele cât timp prietenii lor se aflau în vacanță, se comportă ca și cum ei ar fi adevărații proprietari și îi dau pe ușă afară. Situația devine din ce în ce mai perplexă… Realitatea pare să scape printre degete… PERPLEX se joacă sâmbătă de la 19:00, la Sala Atelier, iar un bilet costă 50 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane urcă în acest weekend două producții care merită toată atenția celor pasionați de mersul la cinema. „The Watchers” este filmul de debut al lui Ishana Night Shyamalan, fata celebrului M. Night Shyamalan.

Mina (Dakota Fanning), o artista de 28 de ani, care se rătăcește într-o uriașă pădure virgină din vestul Irlandei. După ce, într-un final, Mina găsește adăpost, realizează că este blocată cu alți trei străini într-un loc în care sunt urmăriți și hărțuiți în fiecare noapte de creaturi misterioase. Nu pot fi văzute, dar ele văd totul.

„Bad Boys: Ride or Die” este cea de-a patra parte a celebrei francize cu Will Smith și Martin Lawrence. De această dată, „băieții răi” se întorc cu amestecul lor legendar de acțiune pe muchie de cuțit și comedie scandaloasă, dar de data aceasta cu o întorsătură: cei mai buni doi detectivi din Miami sunt acum pe fugă.