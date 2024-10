VIDEO Zboruri anulate pe Milano Bergamo după ce a explodat anvelopa unui avion Ryanair

Toate zborurile programate, marți, să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul din Bergamo au fost întârziate, redirecționate sau anulate, după ce anvelopa unui avion Ryanair a explodat la aterizare, conform Euronews.

Avionul care venea din Barcelona a aterizat pe Bergamo în jurul orei 9:00, când a explodat o anvelopă care ajuta la aterizare. Pista a rămas blocată din cauza incidentului.

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.



Airport authorities said in a statement, "SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to…