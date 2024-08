Zelenski: Rusia a folosit rachete nord-coreene în atacul asupra Kievului / Comandantul forțelor aeriene ucrainene: „Deși rareori își ating țintele, KN-23 reprezintă o amenințare serioasă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că în atacul desfășurat de forțele ruse în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra capitalei Kiev și regiunii înconjurătoare a fost folosită, potrivit primelor informații, cel puțin o rachetă de fabricație nord-coreeană.

„Conform informațiilor preliminare, rușii au folosit o rachetă nord-coreeană în acest atac – încă o lovitură teroristă deliberată împotriva Ucrainei. Experții pirotehniști încă lucrează pentru a determina datele exacte privind această rachetă”, a scris Zelenski pe contul său de X.

KN-23, cunoscută oficial sub numele Hwasong-11 îmbunătățită, este o rachetă tactică balistică cu combustibil solid cu un focos de 500 de kilograme și o rază de aproximativ 900 de kilometri.

Comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, general-locotenent Mykola Oleshchuk, a făcut și el referire duminică, într-un mesaj pe Telegram, la rachetele pe care regimul Kim Jong Un le-a furnizat Rusiei.

„În ceea ce privește loviturile rusești cu rachete nord-coreene, aș dori să spun următoarele: deși rareori își ating țintele vizate, rachetele balistice KN-23 reprezintă o amenințare serioasă pentru populație”, a spus el fără să dea mai multe amănunte.

Rusia a atacat azi noapte cu 4 rachete balistice (nord-coreene) KN-23 trase din regiunea Voronej, plus 57 de drone Shahed din regiunile Primorsko-Akhtarsk, Yeysk și Kursk din Federația Rusă, potrivit unui mesaj postat pe Telegram de Forțele Aeriene Ucrainene.

Zelenski a spus în această săptămână armata rusă a lansat mai mult de 30 de rachete și peste 800 de bombe aeriene ghidate.

„Rușii nu au restricții geografice în ceea ce privește utilizarea acestor arme – încă din primele zile ale războiului la scară largă, întregul teritoriu al statului nostru a fost sub amenințarea constantă a unui atac”, a spus președintele ucrainean, făcând referire la faptul că rachetele primite de la aliații occidentali au venit la pachet cu condiția de a nu lovi teritoriul rusesc.

„Ucrainenii sunt profund recunoscători tuturor partenerilor noștri care ne furnizează sisteme de apărare aeriană și avioane de luptă. Cu toate acestea, pentru a opri cu adevărat teroarea rusă, avem nevoie nu numai de un scut aerian complet care să ne poată proteja toate orașele și comunitățile, ci și de decizii ferme din partea partenerilor noștri – decizii care vor ridica restricțiile asupra acțiunilor noastre defensive. Atunci când capacitățile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei nu vor mai avea limite, acest război va avea cu siguranță o limită – noi îi vom aduce cu adevărat sfârșitul mai aproape”, a adăugat el, postând și imagini cu urmările loviturilor rusești recente.

Last night, a father and his young son, just four years old, were tragically killed in the Kyiv region by a Russian strike. My deepest condolences to their family and loved ones. Three other people were injured, including a 12-year-old boy. According to preliminary information,… pic.twitter.com/xejWgdyQbf