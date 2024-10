Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, despre motivația „în plus” de a învinge echipa lui Hagi: Farul va da totul în meciul cu noi, dar avem ambiţiile noastre

Zeljko Kopic, în timpul meciului Universitatea Cluj vs. Dinamo București, pe Cluj Arena, 2 septembrie 2024. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Farul Constanţa va încerca să dea tot ce poate pentru a câştiga meciul direct de vineri, dar a precizat că şi formaţia sa are ambiţii care se vor vedea în timpul partidei, informează Agerpres.

„În această săptămână am analizat jocul din etapa trecută, cu Botoşani, dar şi pe următorul, cu Farul. Încă nu am decis primul «unsprezece», cred că echipa este într-o formă bună şi am încredere în jucători. Rezultatul celor de la Farul cu Gloria Buzău a fost într-adevăr surprinzător (0-1). Toate echipele luptă, dau tot ce pot în acest campionat. Cei de la Farul au avut ocazii, cred că au fost echipa mai bună, dar nu au punctat. Ştim că acum vor încerca să dea totul, pentru că joacă acasă, pentru a obţine aceste trei puncte, dar avem şi noi ambiţiile noastre de a juca un fotbal bun şi de a obţine rezultate bune”, a declarat Kopic.

Tehnicianul croat a spus că dezamăgirea a fost mare după meciul cu FC Botoşani din etapa trecută, în care echipa sa a fost egalată în a doua parte a jocului.

„A fost o dezamăgire foarte mare la meciul cu Botoşani, pentru că a existat acea lipsă de concentrare şi de greşeli tehnice. Dar acesta este fotbalul, trebuie să înţelegem întotdeauna importanţa acestor minute de prelungire. Atunci când conducem pe tabela de marcaj, când reuşim să înscriem, trebuie să ne păstrăm stabilitatea, să menţinem posesia. Dar asta este nu este atât de important, va fi mai important finalul acestui campionat, chiar dacă, desigur, fiecare punct contează. Toate meciurile din Superligă sunt grele, valorile sunt apropiate şi trebuie să lupţi cu toată lumea”, a adăugat Kopic.

Pentru antrenorul dinamovist să-l învingă pe Gheorghe Hagi reprezintă o motivaţie în plus în partida de vineri: „Întotdeauna este o plăcere să îl urmăresc pe Gheorghe Hagi şi am un respect foarte mare pentru el. Este un sentiment plăcut să câştigi un joc împotriva lui şi este una dintre motivaţiile pentru noi toţi ceilalţi”.

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti va întâlni formaţia Farul Constanţa, vineri, de la ora 21:00, la Ovidiu, într-o partidă din cadrul etapei a 12-a a Superligii.