Actorul Michael Madsen, un colaborator favorit al lui Quentin Tarantino, a fost arestat pentru violență conjugală

Michael Madsen a fost arestat sub acuzaţia de violenţă domestică în urma „unei neînţelegeri” cu soţia sa, relatează revista Variety și THR, potrivit News.ro.

Departamentul şerifului din comitatul Los Angeles a confirmat că, la scurt timp după miezul nopţii de sâmbătă, a primit un apel de la o femeie care susţinea că „soţul ei a împins-o şi i-a blocat intrarea în casă”. Femeia a fost identificată ulterior ca fiind soţia actorului, DeAnna Madsen.

Madsen, care a jucat în mai multe filme ale lui Quentin Tarantino, printre care Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time … in Hollywood şi Kill Bill, a fost arestat în Malibu, California.

Actorul în vârstă de 66 de ani a depus o cauţiune de 20.000 de dolari (15.300 de lire sterline) înainte de a fi eliberat din arest.

„A fost o neînţelegere între Michael şi soţia sa, care sperăm să se rezolve pozitiv pentru amândoi”, a declarat pentru Variety un reprezentant al lui Madsen.

În timpul carierei sale, actorul în vârstă de 66 de ani a jucat şi în franciza cinematografică Free Willy în rolul lui Glen Greenwood, tatăl adoptiv al protagonistului Jesse Greenwood – interpretat de Jason James Richter în primele trei filme, din 1993 până în 1997.

A mai apărut în Thelma & Louise, Sin City şi Donnie Brasco, precum şi în filmul din seria James Bond Die Another Day.

Madsen a mai fost arestat de poliția din Los Angeles în februarie 2022 pentru violare de domiciliu. El a avut atunci probleme cu legea la o lună după ce Hudson, unul dintre copiii săi, s-a sinucis.