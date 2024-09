Actorul și cântărețul Kris Kristofferson a murit la vârsta de 88 de ani

Kris Kristofferson, cântărețul de muzică country și actor premiat, care a lucrat cu Johnny Cash și Martin Scorsese, a murit la vârsta de 88 de ani.

Un reprezentant al familiei a declarat că s-a stins din viață „liniștit” la casa lui din Hawaii, înconjurat de familie.

Declarația îl descrie pe Kristofferson drept „un pacifist, un revoluționar, un actor, un sex-simbol și un bărbat dedicat familiei”.

Kristofferson era cunoscut pentru compozițiile sale, în special pentru Me și Bobby McGee și Help Me Make It Through the Night, printre altele. De asemenea, a jucat în filmul de succes A Star Is Born.

Născut în Brownsville, Texas, la 22 iunie 1936, Kristofferson a devenit o figură de vârf a muzicii country.

„Când am început, eram unul dintre oamenii care sperau să aduc respect muzicii country”, a spus el.

„Unele dintre melodiile pe care le-am compus și care au devenit hituri asta au făcut. Kristofferson a studiat literatura la Pomona College din California și mai târziu a mers la Oxford. Și-a luat masterul la Oxford în 1960, apoi s-a întors în SUA și s-a alăturat armatei.

A fost desemnat de militari să predea literatură, despre care spunea că „suna ca naiba”.

În 1965, a vizitat Nashville, iar în două săptămâni și-a dat demisia din postul militar și s-a mutat în centrul muzicii country pentru a-și continua cariera muzicală.

Șeful Country Hall of Fame and Museum a spus că a lăsat în urmă „o moștenire răsunătoare”.

A câștigat trei premii Grammy pentru cea mai bună melodie country, Help Me Make It Through the Night în 1972 și două duete separate cu Rita Coolidge (1974, 1976), cu care a fost căsătorit în anii 1970.

În 1971, Kristofferson a debutat ca actor, câștigând un Glob de Aur pentru interpretarea lui John Norman Howard în A Star Is Born (1976), alături de Ester Hoffman interpretată de Barbra Streisand.

Cariera sa de actor include numeroase roluri, inclusiv în Pat Garrett și Billy the Kid, Lone Star și franciza Blade.

În 1985, Kristofferson s-a alăturat prietenilor Johnny Cash, Waylon Jennings și Willie Nelson pentru a forma un supergrup numit The Highwaymen.

În 2003, Kristofferson a primit premiul pentru libertatea de exprimare de la Americana Music Association.

Un an mai târziu, a devenit membru al Country Music Hall of Fame.

În urma lui au rămas soția sa Lisa, cei opt copii ai săi și șapte nepoți.