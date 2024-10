Actrița Francesca Eastwood, fiica legendarului regizor, a fost arestată pentru violență domestică

Actrița Francesca Eastwood, fiica legendarului cineast Clint Eastwood a fost arestată şi acuzată de „violenţă domestică”, relatează The Hollywood Reporter, citat de News.ro.

Francesca Eastwood a fost arestată după ce în seara zilei de sâmbătă, 12 octombrie, s-a certat cu iubitul ei în timp ce se aflau în Beverly Hills în maşina lor. Iniţial verbală, altercaţia a degenerat într-o agresiune fizică provocată de fiica legendarului regizor, potrivit polițiștilor.

Prietenul acesteia a sunat apoi la autorităţi, care ar fi sfătuit-o să meargă „într-o zonă securizată a Departamentului de Poliţie din Beverly Hills pentru a se întâlni cu ofiţerii, după cum a relatat TMZ.

O sursă apropiată cazului a declarat că, odată ajuns, cuplul a fost interogat de agenţi. Declaraţiile iniţiale ale Franciscăi Eastwood, în vârstă de 31 de ani, nu i-au convins pe ofițeri de nevinovăția sa.

De fapt, „partenerul ei era singurul cu răni evidente pe corp. Acesta este motivul pentru care Francesca a fost arestată şi acuzată de violenţă domestică”, scrie TMZ. Mai multe surse au declarat pentru TMZ că iubitul Francescăi a refuzat ajutorul medical.

La câteva ore după ce a fost reținută, fiica lui Clint Eastwood ar fi plătit o cauţiune de 50.000 de dolari pentru a evita să rămână în custodie. Ea este totuşi aşteptată să apară în faţa instanţei în lunile următoare.

Francesca Eastwood, criticată pe rețelele de socializare după incident

Contactată de presă, Francesca Eastwood nu a făcut încă nicio declaraţie publică cu privire la acest caz. Ea pare să îşi continue viaţa ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, după cum arată numeroasele postări pe care le-a făcut pe Instagram de la sfârşitul săptămânii trecute încoace.

Şocaţi de faptul că actriţa poate posta fotografii fără să se îngrijoreze de ceea ce a fost acuzată, mulţi internauţi au criticat-o și ironizat-o: „Presupun că ai postat asta chiar şi după ce ai fost arestată pentru violenţă domestică. Fă terapie şi asumă-ţi responsabilitatea pentru comportamentul tău”, sau „Cum rămâne cu arestarea pentru violenţă domestică?”.

Nu este prima dată când tânăra are probleme cu poliţia. Ea a fost deja arestată în 2015 fiind prinsă conducând sub influenţa alcoolului.

Francesca Eastwood este fiica cineastului american Clint Eastwood cu Frances Fisher și este la rândul ei o actriță.

Ea este cunoscută pentru rolurile sale din filme și seriale ca Jersey Boys (2014), Final Girl (2015), Outlaws and Angels (2016), M.F.A., The Vault (2017), Old (2021), Heroes Reborn (2015), Fargo și Twin Peaks: The Return.