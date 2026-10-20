Actrița Hunter Schafer dezvăluie că a făcut o operație de schimbare de sex

Hunter Schafer, una dintre actrițele care s-au afirmat în noua generație de nume de la Hollywood, sugerează că tranziția sa la sexul feminin este acum completă, relatează revista Variety.

„Tocmai am făcut o operație genitală de afirmare a genului în decembrie, ceea ce a fost extraordinar, și îmi place enorm rezultatul”, a declarat Schafer într-un interviu pentru revista Elle.

Chirurgia de afirmare a genului, mai cunoscută drept operația de schimbare de sex, este procedura chirurgicală prin care aspectul fizic și funcțiile caracteristicilor sexuale existente ale unei persoane transsexuale sunt modificate pentru a semăna cu cel al sexului cu care se identifică.

„Multă vreme am îmbrățișat latura mea care depășește limitele tradiționale ale genului și mi-am dorit foarte mult să încerc să fac să funcționeze acel corp pe care îl aveam înainte, pentru că mi se părea că era ceva cu adevărat mișto și îndrăzneț la el”, a spus actrița în vârstă de 27 de ani.

„Sunt o femeie. Sunt o fată”, a subliniat ea.

Hunter Schafer a subliniat că nu e definită de identitatea de gen

Schafer, care a început să sufere de disforie de gen în clasa a opta, a urmat în adolescență terapie cu hormoni de afirmare a genului, care folosește estrogen și blocante de testosteron pentru a reduce trăsăturile masculine și a dezvolta caracteristici feminine.

Actrița a vorbit în urmă cu mai mulți ani în urmă despre faptul că nu își dorește ca identitatea sa să umbrească munca pe care o face, spunând că ea însăși încercase să evite rostirea cuvântului „trans” în timpul interviurilor.

„Nu s-a întâmplat nicidecum de la sine. Dacă aș fi lăsat lucrurile să meargă de la sine, în continuare s-ar fi pus «Actriță transsexuală» înaintea fiecărui articol despre mine”, a declarat Schafer revistei GQ în 2024.

„De îndată ce spun cuvântul, totul explodează (…) Mi-a luat ceva timp să învăț asta și mi-a mai luat ceva timp să înțeleg că nu vreau să fiu [redusă la] acest aspect al meu”, a subliniat ea.

„Mai ales după liceu, mă săturasem să vorbesc despre asta. Am muncit enorm ca să ajung unde sunt, după ce am trecut prin momente foarte dificile în tranziția mea, iar acum vreau pur și simplu să fiu o fată și, în sfârșit, să merg mai departe”, a adăugat aceasta.

Însă anul trecut ea a declarat că, pentru prima dată, pașaportul său indica sexul masculin în locul celui feminin, în urma ordinului executiv al președintelui Donald Trump, prin care se stabilea că Statele Unite vor „recunoaște două sexe, masculin și feminin” și că „aceste sexe nu pot fi schimbate”.

Hunter Schafer într-o secvență din sezonul 3 al serialului „Euphoria”, FOTO: HBO / B66 / Avalon / Profimedia

Actrița va fi una dintre protagonistele primului serial „Blade Runner”

Primul rol al lui Schafer ca actriță a fost cel al lui Jules în serialul HBO de mare succes „Euphoria”, care a transformat-o într-o celebritate la puțin timp după ce a împlinit 20 de ani. Serialul a lansat carierele mai multor actori din noua generație de la Hollywood, printre care Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney și Maude Apatow.

Printre celelalte roluri cunoscute ale lui Schafer se numără cele din filmele „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” și lungmetrajul de groază „Cuckoo”, lansat cu doi ani în urmă.

Schafer urmează să revină pe micile ecrane la sfârșitul lunii viitoare, în noul serial „Blade Runner 2099”. Ea va juca în primul serial al celebrei francize S.F. create de Ridley Scott alături de actrița premiată cu Oscar Michelle Yeoh.

Ea va juca rolul Corei, o fugară care își asumă o ultimă identitate, aceea de Vânătoare de recompense, și este nevoită să facă echipă cu Olwen (Yeoh), o replicantă aflată în pragul morții, pentru a vâna un fugar care ascunde un adevăr capabil să ducă la prăbușirea orașului.

Serialul va fi lansat în streaming pe platforma Amazon Prime Video în data de 25 noiembrie.