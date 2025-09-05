Adrian Năstase îi răspunde unui fost eurodeputat, „un oarecare păcălici”, care a cerut retragerea statutului de utilitate publică al fundației sale

Adrian Năstase l-a ironizat pe fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, care a solicitat public retragerea statutului de „utilitate publică” pentru Fundația Titulescu, organizația condusă de fostul premier și lider PSD, după vizita făcută de el și de Viorica Dăncilă la Beijing.

Fără să îl numească explicit, Adrian Năstase i-a răspuns fostului europarlamentar printr-o postare pe blogul personal.

„Un oarecare păcălici a cerut să se retraga statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu, pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcăliciul respectiv va cere, pentru acelasi motiv, demiterea presedintelui Trump (…). Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relatiile diplomatice cu URSS?”, scrie Adrian Năstase.

„Am stat la aceeași masă cu seful statului major al armatei chineze”

Fostul premier îi răspunde și actualului ministru USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, care îl criticase la rândul său pentru vizita în China:

„Nu vreau să-l supar și mai mult pe ministrul nostru al apărării, dar, la recepția oferita de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu seful statului major al armatei chineze”.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, au participat miercuri la paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

„O palmă dată aliaților noștri”

Printre vocile de la București care au criticat decizia celor doi de a participa la evenimentul din China s-a numărat și ministrul Apărării, care a spus că vizita făcută de Năstase și Dăncilă este „o palmă dată aliaților noștri”, dar nu afectează interesele de securitate ale României întrucât „ei reprezintă trecutul” și nu poziția actuală a statul român.

„Știam de prietenii și orientările dânșilor, dar pare că nu au înțeles că atunci când îți reprezinți țara la cel mai înalt nivel și ai depus niște jurăminte, alea rămân pe viață. Pare că se succesc după cum bate vântul”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu, miercuri, la Parlament.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost criticați și de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a spus că „politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă”.

În replică, Năstase a spus că a participat la evenimentele din Beijing în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară” și că „în niciun caz” nu a vrut să reprezinte conducerea politică actuală.