Ai până la 5.000 de lei și nu vrei să-i cheltuiești? Ce oferă Statul și băncile în august 2024/ Isărescu are mai puține titluri Fidelis

Statul și băncile se bat în oferte pentru a atrage banii românilor care vor să-i țină la risc scăzut. Mai nou, Ministerul Finanțelor a venit în august 2024 cu noi titluri Fidelis destinate populației.

Unul dintre investitorii în titluri de stat Fidelis, care se listează pe Bursa de Valori București (BVB) este și guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Dacă în 2022 deținea 16.000 în lei, care atunci valorau 1,66 milioane lei și 140 în euro, între timp, conform declarației de avere, a ajuns la 6.000 în lei, iar în cea europeană nu mai are deloc. O explicație plauzibilă este că 10.000 de titluri în lei și cele 140 în euro au ajuns la scadență și nu a mai fost interesat să cumpere.

*Acest text nu reprezintă o recomandare de investiții, ci prezintă ofertele la risc scăzut.

Atunci când te gândești să investești, prima dată te uiți la inflația prognozată de BNR pentru perioada următoare. Astfel, pentru anul viitor la finalul trimestrului III, Banca Centrală estimează o inflație de 3,6%, cu un interval de incertitudine de +/-2,5%. Menționăm că este doar o estimare, nu înseamnă că se va și întâmpla acest lucru. Nimeni nu știe viitorul.

Pentru că subscrierea minimă la Fidelis este de 5.000 de lei pentru titlurile în moneda noastră și 1.000 euro în cea europeană (excepție face tranșa donatorilor de sânge care are 500 lei), să ne imaginăm că o persoană are acea sumă și nu vrea să se atingă de ea cel puțin un an.

Așadar, la o sumă de 5.000 de lei, cineva ar trebui să câștige cel puțin 180 de lei ca să bată inflația.

De la început trebuie precizat că la titlurile de stat nu există taxe, adică impozit pe venit și CASS. În schimb, la depozitele bancare la care câștigul depășește 6 salarii minime se plătește și CASS, fiind nevoie de completarea Declarației unice (dar nu este cazul la exemplul nostru cu investiția de 5.000 de lei).

*Nu am prezentat și oferta Tezaur pentru că joi – 8 martie – se închide actuala sesiune, iar Ministerul Finanțelor va anunța în perioada următoare noile emisiuni.

*Dobânzile bancare sunt extrase din comparatorul Finzoom.ro

Cine are dobânzi mai mari în august 2024: băncile sau Statul?

Cele mai bune oferte la depozitele bancare sunt între 5,2% și 7% pe an, care înseamnă, la acea sumă, un câștig real de 247,5 – 315 lei, după plata impozitului pe venit.

Fidelis are o dobândă de 5,8% pe un an, ceea ce se traduce în 290 lei după un an. Donatorii de sânge au o dobândă mai mare, respectiv de 6,8%, câștigul fiind, la 5.000 de lei, de 340 lei.

Cum am spus și mai sus, pentru donatori suma minimă nu este de 5.000 lei, ci de 500 lei. Dacă cineva ar investi minimul, ar câștiga 34 lei.

Dacă discutăm despre ofertele pe termen mai lung, Fidelis vine pe lei cu o dobândă de 7% anual pe 5 ani. Adică 350 lei pe an. La bănci nu sunt oferte pe termen așa de lung, iar pentru cine dorește poate să încerce conturi de economii care nu au dobânzi foarte atractive (sunt până în 3%).

Ce oferte au Statul și băncile la euro

O privire asupra dobânzilor bancare pentru depozitele în moneda europeană ne arată că cele mai bune oferte pe un an sunt de 1,7 – 3% pe an, câștigul real fiind de 15,3 – 27 euro (după plata comisioanelor și a impozitului pe venit) la 1.000 euro investiți.

În schimb, Fidelis are o dobândă de 4%, ceea ce ar însemna 40 euro. Statul mai are și ofertă pe 5 ani la 5%/an, adică 50 de euro anual.

Care sunt diferențele dintre Fidelis și Tezaur

La Fidelis, suma minimă de investit este de 5.000 de lei și 1.000 de euro (pentru emisiunile în moneda europeană. Există și una dedicată donatorilor de sânge unde minimul este de 500 lei.

În schimb, la Tezaur nu există o sumă minimă. Chiar Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, declara recent că sunt oameni care merg cu 100 de lei să investească.

Cei care se îndreaptă către Fidelis se gândesc că, la un moment dat, vor dori să vândă (dacă au nevoie de bani), obținând repede banii, fără a pierde dobânda încasată. Evident, în funcție de prețul pieței pot avea o mică pierdere sau poate un câștig (nimeni nu știe viitorul).

În schimb, la Tezaur poți face răscumpărare, dar pierzi dobânda dacă ai investit pe 3 ani, de exemplu, iar după un an ai decis să-ți scoți banii pentru că ai nevoie de ei pentru o anumită urgență.

O altă diferență este dată de modul de achiziție. Dacă la Fidelis se pot cumpăra prin Alpha Bank, BT Capital partners, BCR, BRD ori prin contul deschis la un broker, la Tezaur se poate face asta prin Trezoreria Română, Poșta Română sau prin SPV.

Cei care au un apetit mai ridicat pentru risc se îndreaptă spre alte instrumente financiare, de exemplu spre fonduri de investiții (pe diverse clase de risc) sau direct pe piața de capital (acțiuni, obligațiuni etc.).

