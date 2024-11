EXIT POLL alegeri prezidențiale 2024. Când aflăm primele rezultate și cine face exit-poll-urile la ieșirea de la urne

Primele rezultate ale turului întâi de la alegerile prezidențiale 2024 vor fi anunțate imediat după închiderea urnelor, la ora 21:00, când vor fi publicate sondajele exit-poll. Pentru realizarea exit-poll-urilor Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat în acest an patru instituții de sondare.

Este vorba despre Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL.

Cine deține Avangarde și CIRA

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Presshub scrie că, potrivit termene.ro, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș în proporție de 80% și de Marius Pieleanu cu 20%.

„Nicăieri CIRA nu spune cine reprezintă firma, dar de la Registrul Comerțului putem afla că deși are un singur angajat, cifra de afaceri i-a explodat la peste 2 milioane de lei în 2023. Și, evident, acel angajat face sondaje naționale. E doar o coincidență că adresa și numărul de telefon (fix) sunt identice cu ale mai cunoscutei Avangarde (chiar, mai știe cineva pe unde e dl. Pieleanu după scandalul hărțuirii studentelor?). Altă coincidență este că adresa de email și numărul de telefon mobil de contact sunt ale dlui. Vladimir Ionaș, de la aceeași firmă Avangarde”, a scris directorul Centrului Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu, pe contul său de Facebook, citat de Presshub.

Cine deține CURS

CURS este deținută de fostul jurnalist de la Antena 3 Iosif Buble. Institutul a dat rezultatele la multe dintre scrutinele din ultimii 25 de ani, scrie publicația Europa Liberă care oferă și câteva momente în care cifrele estimărilor au fost departe de rezultatele ulterioare. Buble este și patronul site-ului știripesurse.ro care a avut contracte de publicitate cu mai mulți politicieni, partide sau instituții și companii de stat.

Soția lui Buble este fosta deputată Diana Tușa, inițial PNL, iar ulterior PSD. Conform declarației de avere pe care soția lui a depus-o în iunie 2023, Iosif Buble a încasat dividende de aproximativ 4 milioane de euro (18.819.754 de lei) de la cele șase firme la care are acțiuni.

Cine deține ARA Public Opinion SRL

Firma de sondare ARA Public Opinion SRL a fost fondată în noiembrie 2021, conform datelor disponibile pe termene.ro. Acționar este Laurențiu Andrei Vasile (85%) și firma Lincoln Strategy Group LCC (15%), cu sediul în Statele Unite.

Laurențiu Andrei Vasile a fost ginerele fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, conform unui articol din G4Media, publicat în aprilie 2024. El a fost căsătorit cu fiica cea mică a lui Voiculescu, Corina, însă au divorțat acum câțiva ani. Ei au împreună trei copii, conform aceleiași surse.

De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”, deținută de fetele lui Dan Voiculescu (36%, respectiv 30%), de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (13%), de moderatorul Mihai Gâdea (10%) și de o altă firmă, „Antena Holding S.A.” (10%), conform informațiilor de pe termene.ro, consultate de HotNews.ro.

