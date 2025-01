Ana Birchall candidează din nou la alegerile prezidențiale: „Prea mult timp ne-am mulțumit cu mai puțin decât merităm”

Ana Birchall a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că va candida și la scrutinul prezidențial din 2025. La cel de la finele anului trecut, a candidat din postura de independent și a obținut 42.853 de voturi, ceea ce reprezintă 0,46% din voturile exprimate.

„De 35 de ani am fost obligați să alegem „răul cel mic cu votul util cu care am fost păcăliți de fiecare dată”. De mult prea mult timp am fost nevoiți să ne mulțumim cu mai puțin decât merităm, să ne punem speranțele în promisiuni goale (…) Știu cât de mult ați fost dezamăgiți de-a lungul ultimilor anilor. Știu cât de greu a fost să credeți că lucrurile se pot schimba cu adevărat. Dar astăzi, vă spun cu încredere, speranță și responsabilitate: se poate! Ne facem bine dacă avem curajul să credem în noi înșine”, a scris Ana Birchall.

Ea a reluat sloganul sub care a candidat și data trecută, Ne Facem Bine, și a schițat un program cu care se va prezenta în fața alegătorilor la viitorul scrutin prezidențial.

„România are nevoie de un președinte care să fie un lider pentru toți românii, nu doar pentru unii din cercul lui de interese. Un președinte care știe să lupte pentru respectarea legii, eliminarea corupției organizate, a politicii furtului, a incompetentei și jocurilor de culise. România și românii au nevoie de un președinte care știe, mai presus de orice, să vă asculte și să vă reprezinte și aici, acasă”, susține Birchall.

Ea și-a arătat disponibilitatea de a colabora cu oameni politici care au același obiective, care „nu fac doar un ”balet” politicianist prin exhumări de lideri care, dacă ar fi fost la înălțimea funcțiilor, au avut toate șansele să fi dovedit atunci.”

În seara zilei de 24 noiembrie, când s-au anunțat rezultatele de la exitpoll-uri, Birchall le-a mulțumit celor care au votat-o susținând că a încercat să arate românilor că nu toată clasa politică este formată din incompetenți, oportuniști și corupți.

„E un pas înainte și vor mai urma și alții. Acestea sunt ultimele alegeri în care veți fi nevoiți sa votați raul cel mai mic. Pe cuvânt de Ana! Vot cu vot ne facem bine!”, se mai spunea în mesajul Anei Birchall.