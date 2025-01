SuperLiga: A fost dat afară după ce l-a enervat pe Mircea Rednic: „Acest lucru a pus capac”

Alexandru Meszar, conducătorul clubului UTA Arad, a explicat că s-a despărțit de portarul Robert Popa (21 de ani) pentru că acesta l-a deranjat pe antrenorul Mircea Rednic în mai multe rânduri.

După înfrângerea cu Rapid din SuperLiga, 0-2 în etapa #16, Popa și-a criticat coechipierii pentru prestația slabă. Declarațiile portarului nu au fost deloc pe placul lui Rednic.

UTA a explicat despărțirea de Robert Popa: „Nu mai exista chimie între el și Mircea Rednic”

Împrumutat de la FCU Craiova la începutul sezonului, Popa a trecut peste cuvântul antrenorului și în alte momente.

„Eu unul am considerat că Robert Popa şi-a făcut datoria cât a jucat la noi, dar au fost alte motive la mijloc, cele care într-un final ne-au făcut să realizăm că între Robert Popa şi Mircea Rednic nu mai este nicio chimie.

Au fost şi acele declaraţii neinspirate ale lui Popa la adresa colegilor săi, după meciul din Giuleşti… el fiind încă doar un jucător împrumutat de la FCU.

Eu am încercat să mai atenuez din impactul acelor declaraţii făcute împotriva colegilor din vestiar, dar apoi au fost şi alte probleme, cele care l-au făcut pe Mircea Rednic să îşi facă definitiv o idee asupra comportamentului lui Popa.

El era accidentat şi a decis să plece acasă mult mai devreme faţă de cum stabilise Mircea Rednic. Acest lucru a pus capac”, a declarat Meszar pentru prosport.ro.

Andrei Gorcea, înlocuitorul lui Robert Popa la UTA Arad: „E și mai înalt”

Meszar a explicat că transferul definitiv al lui Andrei Gorcea de la Universitatea Cluj a reprezentat cea mai bună soluție, având în vedere situația de la club.

„Dacă s-a ivit posibilitatea să îl transferăm definitiv pe Gorcea de la U Cluj, reţineţi definitiv, atunci noi am optat să îl aducem pe Gorcea, cel care este şi un portar mai înalt ca Popa.

Nu am discutat cu domnul Mititelu despre faptul că Robert Popa nu mai rămâne la noi. Asta este situaţia, iar până la urmă rezilierea de contract am făcut-o pe cale amiabilă.

Ne-am gândit bine, am ţinut cont şi despre acele probleme întâmplate, iar cum Popa era doar sub formă de împrumut, atunci am decis să mergem pe varianta aducerii definitiv a lui Gorcea de la U Cluj”, a mai spus Meszar.

„Bătrâna Doamnă” a precizat că Gorcea a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an și jumătate, plus posibilitate de prelungire.