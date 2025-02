Arnold Schwarzenegger, reacție fără echivoc după ce l-a văzut pe fiul său jucând într-un serial popular

Arnold Schwarzenegger a luat o pauză de la filmări pentru a-l însoți pe fiul său Patrick la avanpremiera noului sezon al apreciatului serial HBO în care acesta joacă, iar reacția actorului veteran nu a lăsat loc de prea multe interpretări, relatează revista Variety.

„Am fost atât de entuziasmat să iau o pauză de la filmări pentru a-l sărbători pe [Patrick Schwarzenegger] la premiera White Lotus Sezonul 3, a scris „Arnie”, acum în vârstă de 77 de ani, într-un mesaj publicat pe Instagram zilele trecute. „Ce serial! Aș putea pretinde că am fost surprins să aflu că [Patrick] are o scenă nud, dar ce pot să spun – așchia nu sare departe de trunchi”, a adăugat Arnold Schwarzenegger, care era poreclit în mod faimos „stejarul austriac” în perioada în care era campion mondial la culturism, înainte de a-și începe cariera la Hollywood.

Nu-l ratați duminică – aveți încredere în mine”, și-a încheiat el mesajul. El și-a însoțit fiul la avanpremiera de luni a sezonului 3 al The White Lotus, ce a avut loc într-un cinematograf select din Los Angeles, capitala cinematografiei americane. Noul sezon al serialului HBO urmează să aibă premiera în streaming pe Max duminică, însă, din cauza diferenței de fus orar, el va putea fi văzut luni de abonații din România ai platformei.

Patrick Schwarzenegger îl interpretează în sezonul 3 al serialului de tip antologie pe Saxon, fiul unei familii bogate din sudul SUA.

HBO a anunțat în decembrie anul trecut că povestea sezonul 3 se va desfășura în Thailanda, iar agenția Bloomberg relata la sfârșitul lui ianuarie că autoritățile thailandeze pentru turism, hotelierii și agențiile turistice făceau deja pregătiri frenetice pentru un aflux de vizitatori.

Serialul „The White Lotus” s-a bucurat de un succes uriaș pe HBO

Tot agenția Bloomberg arăta în primăvara lui 2023, înaintea începerii sezonului festival în multe țări din jurul lumii, că amatorii de vacanţă se îndreaptă din ce în ce mai mult spre locurile unde au fost filmate serialele şi filmele lor favorite, dând exemple în acest sens The White Lotus de pe HBO sau Bridgerton și Emily in Paris de pe Netflix.

Conform unui sondaj publicat de American Express, 70% dintre călătorii din Generaţia Z şi Millennials au afirmat că au fost inspiraţi să aleagă o destinaţie turistică după ce au văzut-o pe ecranul unui cinematograf sau într-un serial de televiziune.

HBO a dezvăluit la sfârșitul anului trecut câteva detalii despre sezonul viitor, ca de exemplu că acesta a fost filmat în mai multe locuri și hoteluri din întreaga țară, nu într-un singur loc principal.

În luna ianuarie a acestui an, rezervările de vacanță în Thailanda ale agenției Fora au crescut cu 312% față de aceeași lună a anului trecut. Cifra este în linie cu salturile înregistrate de locurile prezentate în anterioarele sezoane ale The White Lotus, filmate în Hawaii, respectiv Sicilia. De exemplu, agenția de lux Black Tomato a declarat că numărul rezervărilor sale pentru Sicilia s-a triplat după încheierea sezonului 2.

Bloomberg scria la sfârșitul lunii trecute că unii fani au început deja să își alinieze planurile de vacanță cu peisajele care se preconizează a fi prezentate în serial și că creșterea numărului de vizitatori va fi foarte probabil reprezentată și de turiștii cu bugete mari. Hotelurile ce vor fi prezentate în sezonul 3 al White Lotus, precum „Four Seasons Koh Samui”, au tarife care pot depăși 1.200 de dolari pe noapte, chiar și în sezonul musonic.

Arnold Schwarzenegger alături de fiul său Patrick la avanpremiera din L.A. a noului sezon „The White Lotus”, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Arnold Schwarzenegger lucrează în schimb la un nou film

Chiar dacă fiul său Patrick e acum în lumina reflectoarelor, „Arnie” participă în prezent la filmările pentru The Man with the Bag, un film de acțiune-comedie de Crăciun în care va interpreta cel mai important rol dintre toate: cel al lui Moș Crăciun. „Moș Crăciun apelează la ajutorul unui infractor mărunt după ce sacul său cu cadouri este furat”, notează descrierea sumară pe care o avem până acum pentru viitorul film.

El va fi produs de studioul Amazon MGM, care speră să dea o nouă lovitură în streaming în perioada sărbătorilor de iarnă, după succesul uriaș de care s-a bucurat anul trecut Red One, filmul cu Dwayne „The Rock” Johnson, Chris Evans și J.K. Simmons în rolurile principale.

Deocamdată nu e clar dacă filmul cu Arnold Schwarzenegger va avea parte și de o lansare în cinematografe, ca în cazul Red One, sau va fi un titlu disponibil exclusiv în streaming pentru abonații Amazon Prime.

Cert e însă că pentru actorul din Terminator și fostul guvernator al Californiei aceasta va fi a doua aventurare majoră în zona platformelor de streaming, după ce în 2023 a fost protagonistul serialului original FUBAR produs de Netflix. În pofida așteptărilor mari, FUBAR a fost primit prost de către criticii de film și are o notă medie de doar 6,5 / 10 pe IMDb.