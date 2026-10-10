Călin Georgescu, primul mesaj de când a fost arestat. Ce le-a transmis susținătorilor săi

Călin Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, a transmis un mesaj adresat susținătorilor săi, prin intermediul unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc.Vă iubesc. Sus inimile!”, a scris Călin Georgescu, la miezul nopții de vineri spre sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Este primul mesaj transmis de Călin Georgescu de când a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro de Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a fost timp de patru zile la rând, între 6 și 9 octombrie, scos din arest și dus la sediul DIICOT să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. De fiecare dată, la sediul DIICOT au venit și susținătorii lui Călin Georgescu.

Procurorii DIICOT au anunţat zilele trecute că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, pe 24 septembrie, puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale. De asemenea, Tribunalul București a respins contestația acestuia față de decizia anchetatorilor și a decis că vila din Mogoșoaia va rămâne sub sechestru.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul de înșelăciune

Ancheta în dosarul de înșelăciune a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu suma de 1 milion de euro.

Potrivit acuzațiilor, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leu a fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În stenogramele de la dosar, Călin Georgescu a fost înregistrat în timp ce discută despre cumpărarea unei case în Toscana. El vorbea inclusiv despre obținerea unui azil politic în Italia.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.