Carnagiu în New Orleans. Primele imagini cu mașina care a omorât cel puțin 10 persoane

Cel puțin 10 oameni au murit în prima zi a anului în New Orleans, după ce o mașină a intrat în mulțime pe o strada Bourbon, renumită în rândul turiștilor, fiind cunoscută pentru viața de noapte, fiind plină de baruri și cluburi.

Peste 35 de persoane au fost rănite în urma atacului și au ajuns la spital în orașul sudul Statelor Unite. Autoritățile și polițiștii spun că atacatorul a vrut să provoace cât mai multe victime.



Martorii au povestit că bărbatul a deschis focul după ce a coborât din mașină. Doi polițisti au fost răniți, au anunțat autoritățile în prima conferință de presă de după incident.



Primarul din New Orleans a precizat că a fost un „atac terorist”, însă reprezentantul FBI a declarat că biroul federal a preluat investigația după ce s-au găsit dispozitiv explozibile artizanale în mașină, însă incidentul nu este tratat ca fiind „terorist”.



Forțele de ordine au recomandat locuitorilor să se îndepărteze de strada Bourbon, unde a avut loc tragedia. Poliția a precizat că situația este în dinamică și îl caută pe atacator.



Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini cu mașina care a intrat în mulțimea care sărbătorea Anul Nou.

The Mayor of New Orleans is now calling this a terrorist attack that has left at least 10 people dead and over 30 injured when the terrorist drove his truck through a New Years crowd. pic.twitter.com/Sfq7BgCtuW