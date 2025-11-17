Cazul femeii ucise în Teleorman: Şeful Poliţiei Române anunță că 14 poliţişti, şase cu funcţii de conducere, sunt cercetați

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţul pentru care avea ordin de protecție, care reclamase anterior la poliție că a fost violată de el, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere.

Luni dimineață, Parchetul General a publicat rezultatele controlului dispus în cazul crimei din Teleorman, din 8 noiembrie, care a scos la iveală deficiențe grave atât în activitatea polițiștilor care au răspuns la reclamațiile femeii, cât și în cea a procurorului de caz.

Într-o conferință de presă, șeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat că nu au fost făcute „toate activităţile obligatorii”.

„În ceea ce priveşte evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei Ordine Publică a evidenţiat anumite disfuncţionalităţi. Nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinul de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă”, a anunțat Benone Matei, citat de News.ro.

„Astfel, în ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz. Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţe periodice”, a adăugat şeful Poliţiei Române.

El a anunţat că a dispus cercetarea prealabilă faţă de 14 poliţişti.

„Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase poliţişti cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţie de execuţie, respectiv un ofiţer şi şapte agenţi”, a explicat Benone Matei.

Mihaela, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă pe 8 noiembrie de soţ în faţa celui mai mic dintre copiii ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman. Femeia se despărţise de câteva luni de soțul ei, în vârstă de 42 de ani, şi obţinuse în instanță un ordin de protecţie împotriva lui.

Concret, poliţiştii emiseseră, pe 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, iar patru zile mai târziu, în 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a emis, la cererea femeii, ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.

În aceeași zi de 26 septembrie, femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă bărbatul a fost lăsat liber.