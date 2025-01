Ce caută astăzi consumatorul din corporație la un beneficiu extrasalarial din zona medicală și ce opțiuni oferă MedLife

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, companiile se întrec în a oferi echipelor diverse avantaje, care să răspundă stilului de viață al noilor generații de angajați. Printre cele mai râvnite beneficii din pachetele de angajare se numără cele din zona medicală, unde se conturează tot mai puternic un nou trend – pentru angajații de astăzi, wellbeing-ul nu mai e doar un deziderat, ci o necesitate. Astfel, dacă în trecut accentul era pus doar pe servicii medicale de bazǎ, în ultimii ani vedem o tranziție spre o medicină holisticǎ, care îmbină terapii pentru afecțiuni cu servicii de sănătate mintală, dar și dentare, estetice, de genetică și, nu în ultimul rând, de fitness. Medicina 360° este un concept integrativ, care abordează sănătatea din mai multe perspective, concentrându-se nu doar pe tratarea bolilor, ci și pe prevenție, bunăstare emoțională, echilibru mintal și îmbunătățirea calității vieți.

Până în 2030, piața de wellness corporate se estimează cǎ va ajunge la o valoare de aproape 100 de miliarde de dolari, de la circa 52 de miliarde în 2023, potrivit Research Market Community.

Prin urmare, pachetele de beneficii care includ o gamă largă de servicii din sfera wellbeing- ului, de la acces la săli de fitness la consiliere psihologică și servicii stomatologice, printre altele, vor cântări greu în atragerea și retenția forței de muncă.

Un sondaj realizat de McKinsey Health Institute în 2023 în rândul a peste 30.000 de angajați din 30 de țări a constatat că aceia care au avut experiențe de lucru pozitive au raportat o sănătate mai bună, au fost mai inovatori la locul de muncă și au avut performanțe îmbunătățite. De asemenea, pentru angajați, sănătatea holistică este favorizată cel mai puternic de diverși facilitatori de la locul de muncă (traininguri de leadership, program flexibil etc.), în timp ce epuizarea este determinată puternic de cerințele de la job. Prin urmare, organizațiile care abordează aceste aspecte pot stimula sănătatea holistică a angajaților.

Integrarea conceptului de sănătate holistică este un pas vital către „adăugarea de ani vieții și de viață anilor”, mai scrie McKinsey.

Criza pandemică și tehnologia, catalizatori ai wellbeing-ului în rândul angajaților

Unul dintre catalizatorii tendinței de orientare spre medicina 360° a fost pandemia, care a evidențiat importanța sănătății mintale în paralel cu cea fizică, determinând companiile să regândească beneficiile oferite angajaților. Asta după ce, în rândul echipelor, burnoutul și anxietatea au atins, pe timpul crizei COVID, cote maxime, cu impact direct asupra randamentului la locul de muncă, intensificând nevoia de sprijin psihologic. La ora actuală, anxietatea și depresia sunt două dintre principalele afecțiuni de sănătate mintală din România, conform Raportului Comisiei Europene „State of Health in the EU”. În plus, afecțiunile de natură psihică au impact direct și asupra sănătății fizice. Depresia poate veni cu migrene, oboseală și probleme digestive, iar anxietatea poate cauza insomnii și dificultăți de concentrare, potrivit Mental Health Foundation.

Un alt motor al adoptării medicinei holistice e reprezentat de dezvoltările tehnologice, cum ar fi telemedicina, popularizarea dispozitivelor purtabile și a aplicațiilor mobile de sănătate, toate menite să îmbunătățească viața pacienților.

Dispozitivele purtabile reprezintă o abordare transformatoare pentru a combate epuizarea angajaților și pentru a crește nivelul de sănătate și bunăstarea profesioniștilor, conform Asociației Internaționale pentru Managementul Informațiilor în Resurse Umane. Prin monitorizarea activă a nivelurilor de stres, a activității fizice și a tiparelor de somn, dispozitivele portabile permit purtătorilor să preia controlul asupra bunăstării lor și să atingă performanțe de vârf. “Mersul” online la psiholog și antrenorii virtuali de fitness sunt alte exemple relevante.

Vorbim apoi de o piață tot mai educată cu privire la importanța prevenției, prin menținerea unui stil de viață sănătos, care să reducă riscul apariției anumitor afecțiuni, dar și prin detectarea timpurie a maladiilor. Factorii de risc comportamentali și de mediu constituie cauza a peste jumătate din totalul deceselor din România, iar dieta inadecvată, consumul de tutun și poluarea aerului sunt principalii factori care duc la creșterea ratei mortalității la nivel național, arată Raportul Comisiei Europene „State of Health in the EU”.

Mai multe căi pentru îmbunătățirea prevenției

Un instrument care încurajează prevenția e abonamentul medical, produs care oferă acces și la consultații regulate, asigurând o monitorizare regulată a pacientului. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private, este unul dintre jucătorii care oferă deopotrivă abonamente corporate și individuale. Potrivit unor declarații ale lui Mihai Marcu, Președintele și CEO-ul grupului, piața de abonamente ar putea crește la patru – cinci milioane de utilizatori în următorii cinci – șase ani.

O altǎ modalitate de prevenire a apariției anumitor afecțiuni, cum sunt bolile cardiovasculare și obezitatea, constă în practicarea regulată a activităților fizice. În România, MedLife este singurul operator privat care integrează zona de fitness & wellness la nivel de rețea. Astfel, în urmǎ cu aproximativ doi ani, compania a achiziționat pachetul majoritar din acțiunile rețelei Sweat Concept, intrând, astfel, pe un nou segment de business, decizia fiind menită să completează serviciile medicale de diagnostic și tratament oferite la nivel național. Sweat reprezintă un nou concept inovator, construit pe nevoile clienților, de săli de fitness complet digitalizate, oferind acces la echipamente premium și la programe personalizate de antrenament.

„Pe lângă serviciile de prevenție, românii au început să investească tot mai mult și în zonele de wellness, nutriție și mindfulness, toate coroborate ducând la un stil de viață mai sănătos. Deci nu mai vorbim despre abonamentul de sănătate, ci despre abonamentul de sănătate și wellness – acest pachet integrat de servicii care te ajută mai degrabă să previi boli și să întreții o stare bună de sănătate, nu neapărat să tratezi sau să intervii când boala este deja într-o etapă avansată”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife.

Tocmai de aceea, cei care dețin abonamente MedLife beneficiază de discount-uri și la alți parteneri în afară de Sweat. Pentru cei care doresc servicii de consiliere psihologică există MindCare, un centru de excelență în sănătate mintală, care oferă servicii de psihiatrie și psihoterapie tuturor categoriilor de vârstă – adulți, copii și adolescenți – atât individual, cât și în cadrul grupurilor (psihoterapie de grup, sistemică – de familie, de cuplu) sau sub formă de ateliere de informare și suport pe diferite teme. Pentru doritorii de proceduri de înfrumusețare și întreținere corporală, DermaLife reunește în același centru medici specialiști în dermatologie și medicină estetică ce oferă soluții pentru o paletă vastă de probleme și nevoi dermato-estetice.

Pe de altă parte, aceia care vor să beneficieze de vizite la stomatolog au la dispoziție Dent Estet, care s-a diferențiat puternic prin supraspecializările în tratamente dentare pentru fiecare catogorie de vârstă în parte, adulți, adolescenți și copii, echipa medicală obținând numeroase certificări în Europa și SUA. Cât despre cei interesați de servicii avansate de diagnostic genetic, există Personal Genetics, care se remarcă prin echipa sa de specialiști de înaltă calitate și tehnologia de vârf utilizată în laboratorul său de genetică medicală. Aceia care mizează pe medicina stilului de viață au acces la Better Me. Echipa multidisciplinară a Centrului de Medicina Stilului de Viață MedLife evaluează, tratează și monitorizează problemele de sănătate, oferind soluții integrate și personalizate de prevenție, întreținere și tratament aplicate pe șase paliere: nutriție, psihologie, somnologie, abuz de substanțe, activitate fizică și mindfulness.

Articol susținut de MedLife