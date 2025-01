SuperLiga: Dinamo, anunț în privința lui Josue Homawoo: „Vrea să joace, decizia e la Zeljko Kopic”

Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo, a anunțat că fundașul Josue Homawoo (27 de ani) își dorește să joace din nou pentru echipa bucureșteană.

Homawoo le-a dat mari bătăi de cap „câinilor” în ultima perioadă. Togolezul mai are contract cu Dinamo până în vară, însă ar fi dorit să plece încă din această iarnă și a refuzat să mai joace, Kopic fiind nevoit să improvizeze la meciurile cu Universitatea Craiova (1-1) și Universitatea Cluj (0-0).

Acum, antrenorul croat va decide dacă Homawoo va putea reveni pe teren în tricoul lui Dinamo.

„Josue și-a manifestat dorința de a reintra în programul echipei. Va fi testat medical și dacă va corespunde va fi reprimit. Apoi e important ca toată lumea să înțeleagă faptul că clubul e prioritar.

Decizia de a fi folosit în continuare, dacă poate ajuta echipa, va fi a antrenorului nostru. Dacă, sportiv, Zeljko este de părere că ne poate ajuta, el va fi probabil folosit”, a declarat Nicolescu pentru fanatik.ro.

Andrei Nicolescu, mesaj pentru Josue Homawoo: „Atitudine de amator”

După remiza cu Craiova, administratorul special al „câinilor” l-a criticat dur pe fundașul togolez.

„Va trebui să găsim foarte repede soluții. Clubul își respectă contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are anumite probleme medicale. Niciun jucător nu e netransferabil de la Dinamo, dar clubul nu poate fi supus la o asemenea presiune din partea unui jucător.

Susține și că nu are capul… gândurile lui nu se pot focusa pe ce are de făcut aici. O manieră de amator. Atitudinea din ultimele două săptămâni este, un pic, cam a unui amator. Din păcate, nici măcar plecarea nu o forțează. Noi am setat un nivel de transfer, a primit o ofertă foarte bună din liga a doua din Turcia”, a mai spus Nicolescu.

Cotat de Transfermarkt la 800.000 de euro, Homawoo a ajuns la Dinamo în vara anului 2023, liber de contract. În acest sezon, togolezul a jucat în 17 meciuri pentru trupa lui Kopic și a înscris un gol.