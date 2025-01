Madonna acuză administrația Trump că „distruge toate libertățile” minorităților sexuale

Cântăreața americană Madonna a criticat dur administrația lui Donald Trump pentru deciziile care îi vizează pe cei din comunitățile minorităților sexuale, scrie Variety.

„Este extrem de trist să văd cum noul nostru guvern distruge încet toate libertățile pentru care am luptat și pe care le-am câștigat de-a lungul anilor. Nu renunțați la luptă!”, a scris Madonna pe platforma X.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM