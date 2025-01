Ce caută Dacia cu 82 de oameni la Dakar și momentul tragic care a dus la schimbarea rutei raliului

Părea o nebunie ca Dacia să participe la raliul Dakar, dar marca românească este acolo, cu ajutorul unei companii britanice cu experiență mare în sporturile cu motor Prodrive, unde s-au făcut testele. Cum a ajuns Dacia să concureze pe nisipurile arabe?

Raliul Dakar mereu a fost o competiție de nișă, însă rămâne una dintre cele mai cunoscute competiții auto, suferind schimbări foarte mari în ultimii 25 de ani, astfel încât raliul Dakar nu prea mai are legătură cu… Dakar.

În anii 90, buletinele sportive de știri de la TV începeau uneori cu imagini de la cea mai recentă etapă a raliului care pe atunci traversa Sahara, însă în prezent despre raliul Dakar poți afla mai ales de pe rețelele sociale și de pe site-urile de sporturi cu motor.

Motorsportul e mereu o tentație. Chiar și Lada a investit în el

România nu are palmares bogat în sporturi cu motor la nivel internațional, iar Formula 1 este singurul sport cu motor care are audiențe bune în România, în timp ce competițiile interne de raliu au vizibilitate redusă în afara grupurilor de pasionați. Raliurile, fiind mult mai lungi, sunt mai greu de urmărit de către public, față de o cursă de Formula 1 care durează sub 100 de minute și este mai palpitantă.

Nu trebuie uitat că peisajul media s-a schimbat enorm, iar în „era” rețelelor sociale prea puțini oameni mai au răbdarea de a se uita „cap-coadă” câteva zile consecutiv la competiții sportive care durează ore în șir.

Vehiculul Dacia Sandriders (foto Dacia)

De menționat că marketingul prin motorsport se face pe scară largă în industria auto, de câteva decenii bune. O mulțime de mărci prezintă prototipuri super-futuriste, și cu motoare net mai puternice decât mașinile de stradă, iar cu aceste „supercar-uri” participă la competiții din sporturile cu motor.

Până și marca Lada, care niciodată nu a generat vânzări mari în Europa de Vest, a avut o mică divizie de motorsport. Explicația ține de faptul că mai mulți oameni ajung să afle despre aceste mărci, dar este imposibil de spus și dacă vânzările sunt mai mari datorită participărilor la astfel de competiții.

Dacia a dat zi de zi comunicate despre cele trei echipaje de la Dakar, între 2 și 9 ianuarie. Presa de motorsport a scris pe larg despre pregătirea raliului și despre ce au făcut piloții în Arabia Saudită, insistând pe Loeb, cel mai faimos dintre ei.

Raliul Dakar, competiția potrivită pentru Dacia

În Formula 1 nu se punea problema să intre brandul Dacia, iar pentru WRC era nevoie de mașini sport și de bugete mult mai mari, așa că Raliul Dakar a fost competiția potrivită, mai ales că Dacia s-a promovat, după lansările unor modele precum Bigster și Duster 3 – și prin noul Bigster – ca fiind o marcă de „outdoor”, de ieșiri în natură pentru vacanțe și concedii.

Masina Dacia Sandrider (foto Vlad Barza)

Mașinile au spațiu mare de depozitare, iar Dacia vinde și o mulțime de accesorii de camping. Raliul Dakar se potrivea în această strategie.

Grupul Renault a refăcut în 2024 strategia de marketing pentru Dacia, astfel încât bugetele distribuite fiecărei ţări în parte, să meargă di­rect către participarea la Dakar. Dacă înainte prin intermediul reprezentanţelor locale Dacia ajungea pe tricourile echipelor de fotbal sau mizau pe alte strategii, anul tre­cut conducerea grupului francez a decis ca banii să meargă către proiectul Sandriders, scrie Ziarul Financiar, citându-l pe Denis Le Vot, șef al Dacia.

Dacia Sandriders, la Raliul Dakar, 8 ianuarie 2025. Foto: Credit: ANTONIN VINCENT/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Noi am gândit astfel – decât să avem o serie de pro­iec­te mici în fiecare ţară, mai bine utilizăm acei bani pen­tru un proiect care să scoa­tă în evidenţă ce înseam­nă acum Dacia – proiec­tul Sandriders“, a explicat Le Vot.

De ce și-a schimbat raliul ruta

Dakar Rally se ține din 2020 în deșerturile din Arabia Saudită, însă raliul Paris – Dakar a fost organizat pentru prima oară în 1978 și a devenit faimos pentru traseul de 10.000 km care însemna și traversarea Saharei.

La prima ediție au luat startul 182 de vehicule și peste 100 dintre ele au abandonat pe interminabilul drum spre Senegal. Șase ani mai târziu erau la start aproape 500 de vehicule și raliul a devenit un punct de reper.

Ultima ediție care s-a ținut exact pe traseul Paris – Dakar a fost cea din 2001, iar cea din urmă traversare a Saharei a fost în ediția 2007 (traseul Lisabona – Dakar), iar ediția 2008 a fost anulată. Traseul Lisabona – Dakar avea 9.200 km lungime, iar opt etape erau programate pe teritoriul Mauritaniei și ar fi trebuit să participe 550 de echipaje. Și statul Mali punea mari probleme de securitate, tot din cauza unor celule teroriste legate de al Qaeda.

S-a renunțat la Africa, deoarece era prea periculoasă traversarea Saharei, din cauza amenințărilor teroriste din Mauritania, o țară cu o suprafață de câteva ori mai mare decât a României. Oficialii din Mauritania au încercat – fără succes – să convingă organizatorii să țină totuși cursa, promițând un dispozitiv de securitate format din 3.000 de oameni.

De menționat că în mod constant la raliul Dakar au participat și români, cum ar fi Emanuel Gyenes, Romeo Dunca și Marcel Butuza.

Momentul tragic

Evenimentul grav care a dus la anulare s-a produs la final de 2007, când patru turiști francezi au fost jefuiți și uciși în Mauritania, iar concluzia a fost clară: țara sahariană nu era deloc sigură pentru a fi traversată de o uriașă caravană auto cu vehicule de concurs, de asistență, de presă și ale organizatorilor.

Traversarea Saharei, prin diverse țări și peisaje, era unul dintre cele mai atractive lucruri legate de raliul „Paris – Dakar”. O parte din spiritul de aventură a dispărut când raliul s-a mutat în America de Sud – și apoi în Arabia – și unii au râs că s-a păstrat numele „Dakar”, deși competiția se ținea la mii de kilometri de metropola senegaleză.

In desertul din Mauritania (foto Shutterstock)

Timp de un deceniu, Dakar Rally s-a ținut în America de Sud (cel mai adesea în Argentina) și apoi a intervenit Arabia Saudită care are mult deșert, mulți bani și vrea să găzduiască multe competiții faimoase din diverse sporturi, inclusiv tenis, fotbal și golf.

Nu trebuie uitat că țara cu capitala la Riad stă foarte rău la respectarea drepturilor omului și mulți acuză faptul că muncesc în condiții foarte grele mii de muncitori din Asia, la fel cum s-a întâmplat și în Oatar (gazda cupei mondiale în 2021).

Dacia și raliul saudit – cum s-a ajuns aici și de unde vine principalul ajutor

Dacia Sandriders, la Raliul Dakar, 8 ianuarie 2025. Foto: Credit: ANTONIN VINCENT/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dacia anunța în iulie 2023 că va participa la Raliul Dakar, iar în ianuarie 2024 arăta mașina cu care concura: Sandrider, cu motor de 359 Cai Putere. Vehiculul de competiție Dacia Sandrider utilizează combustibil sintetic produs de compania Aramco din Arabia Saudită, mai anunța atunci Dacia. Motorul este V6, 3 litri, biturbo și mașina este cu totul diferită față de o Dacie de serie. Motorul provine de la Nissan, „împrumutat” de pe seria de mașini sportive Nissan Z, care se vinde în Japonia.

Teste în Marea Britanie

Sandrider este Inspirat din concept-car-ul Manifesto (prezentat în 2022) și creat cu ajutorul Renault Group și al companiei Prodrive, specialist britanic în domeniul sporturilor cu motor. Fără inginerii de la Prodrive, nu era posibilă o participare cu șanse de succes la Dakar.

Dacia Sandriders, la Raliul Dakar, 8 ianuarie 2025. Foto: Credit: ANTONIN VINCENT/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vehiculul care participă nu seamănă deloc cu o Dacie obișnuită, de stradă, ideea inginerilor fiind de a păstra la exterior numai ceea ce era esențial, evitând orice element inutil. Au fost păstrate doar panourile de caroserie absolut necesare, fără orice element decorativ.

O bună parte dintre testele cu Sandrider au fost făcute la Prodrive, la baza din Marea Britanie, la Banbury, iar șeful Dacia pentru Marea Britanie, Luke Broad, spunea, citat de Autocar UK, că marca face o repoziționare de brand, prezentându-se ca fiind o marcă de exterior, de concedii, de mers în diverse drumeții. „Ambiția noastră este să câștigăm, însă vedem participarea și ca pe un laborator tehnic pentru a testa noutăți pentru viitor și pentru a face un experiment cu combustibilii sintetici”, mai spunea Broad.

La fel cum a făcut cu Alain Prost în urmă cu 15 ani, Renault și Dacia anunțau un nume mare care va concura: Sebastien Loeb, de nouă ori campion mondial în WRC. Alte două nume cunoscute au mai participat în „Team Dacia”: Nasser Al-Attiyah și Cristina Gutiérrez Herrero, dar sunt nume cunoscute pasionaților de motorsport, nu publicului larg.

82 de oameni sunt în echipa Dacia

Publicația MotorSport Magazine scrie un amplu articol despre participarea Dacia la Dakar 2025 și explică ce are de câștigat marca: prin prezența la acest raliu din deșert vrea să arate că mașinile sale sunt fiabile, rezistente și eficiente. Primele teste serioase într-un raliu adevărat pentru mașinile Sandriders au fost în toamna lui 2024, pe dunele din Maroc, iar lucrurile au mers bine.

Dincolo de mașinile din concurs, caravana Dacia – Prodrive este formată din 25 de vehicule cu un total de 82 de oameni. Există un TIR plin cu piese de schimb și alte componente, iar un alt camion este folosit de echipa de inginerie.

În a treia zi de concurs în Arabia Saudită, echipajul format din Sébastien Loeb și Fabian Lurquin a avut o zi „neagră”, mașina condusă de multiplul campion francez răsturnându-se la kilometrul 12 al traseului din 7 ianuarie. Loeb a reluat cursa, dar a fost nevoit să se oprească din nou, la km 63, încheind în final cursa pe locul 45. Dacia a anunțat că a făcut apel în privința descalificării lui Loeb.

Alain Prost a câștigat o cursă pe gheață la volanul Dacia

Dacia nu a avut multe prezențe în motorsport, însă câteva au fost în ultimii 20 de ani, după cum scrie publicația Autocritica.ro, într-o excelentă analiză despre prezențele Dacia în diverse competiții auto.

Dacia Lodgy pentru Trofeul Andros, Foto: Renault

Spre exemplu, în 2007, la trei ani de la lansarea primului Logan, divizia Renault Sport Technologies (RST) a dezvoltat un kit pentru Dacia Logan 1.6 pentru competiții de circuit și pentru raliuri. Competiții cu acest „Logan Cup” s-au ținut în Franța, Germania, Rusia și România. La noi în țară, încă există Cupa Dacia – fără să existe neapărat o implicare directă a producătorului – o grupă inclusă în Campionatului Național de Raliuri care astăzi folosește și modelul Sandero. Primele 9 ediții s-au desfășurat exclusiv cu modelul Logan Cup 1.6 MPi, iar din 2016 a fost introdus și Sandero 0.9 TCe.

Raliul Bucharest Challenge 2007, Cupa Dacia Logan. Foto: Grigore Popescu / Agerpres

În 2009 a fost un moment de referință, fiindcă marca anunța că primul său SUV se va numi Duster (ajuns acum la a treia generație) și prezenta și o versiune de competiție care avea 360 Cai Putere și a participat la curse pe zăpadă și pe gheață, în competiția Trofeul Andros. Era o dublă lovitură de imagine, nu doar fiindcă mașina era spectaculoasă, ci și pentru că la volan avea să fie faimosul pilot Alain Prost.

Alain Prost și Duster-ul condus la Trofeul Andros. Foto: PARIENTE JEAN-PHILIPPE / Sipa Press / Profimedia Alain Prost și Duster-ul condus la Trofeul Andros. Foto: PARIENTE JEAN-PHILIPPE / Sipa Press / Profimedia Alain Prost și Duster-ul condus la Trofeul Andros. Foto: PARIENTE JEAN-PHILIPPE / Sipa Press / Profimedia

Trei sezoane a concurat mașina la Trofeul Andros, în ultimul an a fost în competiție o mașină Dacia Lodgy, iar numele avea să fie folosit la un model de serie care a fost produs în Maroc. Alain Prost avea să câștige în acea ultimă ediție.

Alte încercări la fel de ”nebunești”

O idee și mai nebunească a venit la câteva luni după victoria lui Prost la Trofeul Andros: Dacia avea să concureze la o cursă din viteză din SUA, cu o mașină ce avea 850 de Cai Putere și se numea „Duster No Limit”.

La volan s-a aflat Jean-Philippe Dayraut, triplu învingător in Trofeul Andros. Duster No Limit a concurat în iunie 2011 în acea competiție de viteză pe un traseu de 20 km care conținea peste 150 de viraje, iar Dayraut a terminat pe trei.

Marca Dacia nu este prezentă pe piața din SUA, însă prin acest concept atât de puternic a vrut să câștige capital de imagine în Europa, arătând că o marcă ce producea mașini low-cost poate să concureze și într-o competiție dură cu un vehicul cu aspect nebunesc.

Dacia Duster No Limit la Pikes Peak, Foto: Renault

În 2010, două exemplare de Duster participau în Maroc la „Rallye Aïcha des Gazelles”, o competiție de rally-raid dedicată exclusiv femeilor, raliu care se desfășoară pe dunele deșertului Sahara, dar este foarte puțin cunoscut în comparație cu Raliul Dakar, mai scriu cei de la Autocritica, în analiza despre Daciile „de curse”.

În 2013 a urmat un episod nord-european, fiindcă Dacia Dealer Team a înscris în STCC (Scandinavian Touring Car Championship) un exemplar de Dacia Logan cu motor V6 de 3,5 litri și cu peste 400 CP. Modelul cu sigla Dacia și cu bodykit-ul de Logan a concurat din 2013 și până în 2016 în STCC. Ulterior, mașina a ajuns în România și a putut fi văzută în etapele din Campionatul Național de Viteză în Coastă, pilotată de Costi Stratnic.

Interesant este că, deși marca Dacia nu a mai participat la Raliul Dakar, Duster a fost acolo în mai mulți ani, însă sub sigla Renault, fiindcă echipa era Renault Argentina, țară unde Dakar Rally s-a ținut între 2013 și 2018, Mașinile Sandero și Duster se vând în America de Sud sub sigla Renault, Dacia nefiind cunoscută în acea regiune.

Pentru cea de-a șasea ediție din Arabia Saudită a Raliului Dakar, organizatorii au planificat un traseu solicitant de peste 7.700 de kilometri, dintre care peste 5.100 km de probe speciale.

DACIA SANDRIDER – DATE PRINCIPALE