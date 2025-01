VIDEO Un critic al unei importante reviste americane pune un film românesc pe lista favoritelor sale la premiile Oscar

Câștigătorul Premiului Special al Juriului, regizorul Radu Jude din România, pozează cu premiul său, obținut la categoria „Concorso internazionale” pentru filmul „Do Not Expect Too Much of the End of the World”, la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Locarno. Elveția, 12 august 2023. Sursa foto: Zonna Nick/IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Criticul de film Justin Chang de la publicația americană The New Yorker a plasat joi, în termeni elogioși, pe lista sa de dorințe pentru premiile Oscar 2025 filmul românesc „Do Not Expect Too Much from the End of the World” („Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”), al regizorului Radu Jude, în patru categorii majore.

Potrivit jurnalistului român Marius Comper, cele patru categorii sunt: Cel mai bun film (Justin Chang lăudându-l ca „un film rutier românesc exploziv de amuzant”), Cel mai bun regizor (criticul remarcând regia „gleefully mercurială” a lui Radu Jude), Cea mai bună actriță (criticul vorbind despre performanța „electrizantă” a Ilincăi Manolache ca „asistent de producție grăbit și personalitate renegată pe TikTok”) și Cel mai bun scenariu adaptat (Justin Chang numindu-l „unul dintre cele mai originale scenarii din acest an”).

Astfel, la categoria Cel mai bun film al anului, Justin Chang selectează următoarele pelicule:

„Tot ce ne imaginăm ca lumină”

„Anora”

„Brutalistul”

„Închide ochii”

„Un alt om”

„Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii / Do Not Expect Too Much from the End of the Word”

„Răul nu există”

„Granița verde”

„La Chimera”

„Nickel Boys”.

„Majoritatea celorlalte opt titluri de pe buletinul meu de vot personal pentru cel mai bun film au apărut și pe lista mea de sfârșit de an 2024. Faptul că majoritatea vor rămâne nevăzute de membrii Academiei mi se pare mai mult un motiv, nu mai puțin, pentru a le face un caz aici. Filmele includ cine-misterul spaniol bântuitor și elegiac „Close Your Eyes”; filmul rutier românesc exploziv de amuzant „Do Not Expect Too Much from the End of the World”; drama sumbră, dar înviorătoare pentru refugiați „Green Border” și „La Chimera”, o fabulă arheologică magică, așezată sub soarele toscan (și nisip și pământ). Mai probabil să aterizeze pe radarele alegătorilor, prin aprecierea lor critică și pedigree-ul Stateside, sunt „Nickel Boys”, o adaptare remarcabilă a romanului lui Colson Whitehead, și „A Different Man”, o comedie neagră labirint despre măști și identități, artă și artificii. Mai adaug și „Anora” și „Brutalistul”, două favorite critice care au ratat lista mea. Ambele sunt semne palpitante de viață pentru un cinematograf american independent, profund personal, și ambele sunt suficient de realizate pentru a-și pune un loc în discuția pentru cel mai bun film”, afirmă criticul de film.

La categoria Cel mai bun regizorul, criticul îi evidențiază pe:

Victor Erice – „Închide ochii”

Agnieszka Holland – „Granița verde”

Radu Jude – „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”

Payal Kapadia – „Tot ce ne imaginăm ca lumină”

RaMell Ross – „Nickel Boys”.

Conform lui Justin Chang, premiile pentru Cea mai bună actriță ar trebui să meargă la una dintre următoarele artiste:

Marianne Jean-Baptiste – „Adevăruri grele”

Mikey Madison – „Anora”

Ilinca Manolache – „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”

Julianne Nicholson – „Janet Planet”

Fernanda Torres – „Sunt încă aici”.

De asemenea, criticul numește cinci pelicule care ar merita să obțină premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat:

Radu Jude – „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”

Catherine Breillat, Pascal Bonitzer, Maren Louise Käehne și May el-Toukhy – „Vara trecută”

Angela Schanelec – “Music”

RaMell Ross – „Nickel Boys”

Benjamin Charbit și Guillaume Bréaud – „Bestia”.

„Una dintre regulile Academiei este că un film cu cel mai mic grad de material preexistent este considerat o adaptare. Printr-o versiune a acestei logici, aș spune că „Do Not Expect Too Much from the End of the World” aparține acestei categorii; poate fi unul dintre cele mai originale scenarii din acest an, prin orice măsură, dar include și întinderi mari de filmări dintr-un român din 1981 film, „Angela Merge Mai Departe” („Angela Goes On”), și le desfășoară cu un simț ingenios al contrapunctului narativ”, notează criticul, potrivit lui Marius Comper.

Calendarul premiilor de la Hollywood, dat peste cap din cauza incendiilor

Date cheie din calendarul premiilor industriei filmului de la Hollywood au fost amânate sau chiar anulate din cauza incendiilor de vegetație care afectează regiunea Los Angeles, scrie joi agenția germană de presă DPA, potrivit Agerpres.

Evenimentele anuale majore de pe agenda Hollywoodului au fost reprogramate sau pur și simplu abandonate, la doar câteva zile după ce starurile celei de-a 7-a arte s-au adunat pe covorul roșu al Globurilor de Aur, eveniment care deschide sezonul premiilor.

Filmările au fost oprite la mai multe producții de televiziune de la studiourile hollywoodiene, în timp ce pompierii se luptă pentru a ține flăcările sub control.

Cea de-a 30-a ediție a premiilor criticii, Critics Choice Awards, a fost amânată din 12 ianuarie pentru 26 ianuarie, organizatorii invocând ‘incendiile catastrofale care afectează California de Sud’. Evenimentul reprogramat se va desfășura tot la Barker Hangar din Santa Monica, California și va fi transmis live pe E!.

„Această tragedie în desfășurare are deja un impact profund asupra comunității noastre. Toate gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă spre cei care luptă cu focul devastator și către toți cei afectați”, a declarat Joey Berlin, director executiv al Critics Choice Association.

Bafta Tea Party, o importantă petrecere anuală menită să ofere cadrul în care se întâlnesc numele importante ale industriei cinematografice pentru a discuta noi proiecte, ce este găzduită la Los Angeles de Academia britanică de film, a fost anulată.

„Din cauza pericolului reprezentat de incendiile din zona Los Angeles am anulat petrecerea Bafta Tea Party de la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat un purtător de cuvânt al organizatorilor. „Siguranța colegilor și prietenilor noștri din Los Angeles rămâne prioritatea noastră absolută și gândurile noastre se îndreaptă spre toți cei afectați”, a adăugat el.

Evenimentul urma să se desfășoare sâmbătă la Hotelul The Four Seasons din Beverly Hills.

Academia americană de film a anunțat că extinde perioada de votare pentru nominalizările la premiile Oscar „pentru a pune la dispoziția membrilor mai mult timp să voteze”, în contextul în care mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor.

Ceremonia de prezentare a nominalizărilor, ce era programată pentru 17 ianuarie, a fost amânată până pe 19 ianuarie. Academia și-a înștiințat membrii de schimbare printr-o adresă semnată de directorul executiv Bill Kramer.

„Dorim să transmitem cele mai profunde condoleanțe pentru cei care au avut de suferit din cauza incendiilor devastatoare care au cuprins sudul Californiei”, se precizează în această adresă. „Foarte mulți dintre membrii și colegii noștri din industrie trăiesc și lucrează în zona Los Angeles și ne gândim la voi”.

De asemenea, ceremonia nominalizărilor la premiile Sindicatului Scenariștilor din America (Writers Guild of America – WGA) nu se mai desfășoară joi.

„Cu Los Angeles-ul în stare de urgență din cauza multiplelor incendii, vom amâna anunțarea nominalizărilor până luni, 13 ianuarie”, a declarat un purtător de cuvânt al WGA.

Filmările s-au oprit în Cetatea Filmului, după ce FilmLA, o agenție care acordă permisele pentru desfășurarea acestei activități în Los Angeles a emis o alertă în care menționează că personalul care muncește pe platourile de filmare nu mai este disponibil în perioada stării de urgență decretată local.

„Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că toate permisele de filmare în comunitățile Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge și Unincorporated Pasadena sunt retrase și este posibilă retragerea și a altor permise”, conform unui comunicat.

Studiourile NBCUniversal au anunțat că au oprit filmările la serialele „Loot”, „Ted”, „Suits: LA”, „Happy’s Place” și „Hacks”.

Populara emisiune de talente „America’s Got Talent” a anunțat că a anulat audițiile ce urmau să aibă loc duminică, fără a preciza când vor fi acestea reluate.