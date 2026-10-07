Ce șanse dă cea mai mare bancă din Statele Unite Guvernului Niculescu

JPMorgan Chase, cel mai mare grup financiar din Statele Unite ale Americii, a argumentat clienților săi de ce este posibil ca un guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu să obțină sprijinul în Parlament, scrie Profit.ro.

„Estimăm o probabilitate de aproximativ 60% ca această propunere de prim-ministru să conducă la formarea unui guvern care să primească votul Parlamentului”, a precizat banca în analiza transmisă către clienți.

Deși spune că este devreme momentan pentru un verdict clar, JPMorgan a susținut că își susține proiecția pe două argumente.

„În primul rând, principalele partide politice din fosta coaliție sunt acum de acord cu necesitatea instalării rapide a unui guvern cu puteri depline. În al doilea rând, Niculescu se află în poziția de a putea îndeplini diversele condiții impuse de PSD, PNL și UDMR, menționate anterior”, a mai transmis banca din SUA.

JPMorgan a estimat că după ce Niculescu va prezenta planul său de guvernare „va fi mai clar dacă se pot obține voturile necesare”.

Pentru a fi învestit, un guvern are nevoie de votul a jumătate plus unu din totalul deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi.

Luca Niculescu, a patra desemnare de premier

Președitele Nicușor Dan a anunţat luni seară că l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, fiind a patra nominalizare. Șeful statului a semnat marți decretul care a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial.

Din acel moment, Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a forma cabinetul, a creiona programul de guvernare și de a le prezenta Parlamentului. Ulterior, aleșii vor decide prin vot dacă-l susțin.

La o zi de la desemnare, Niculescu a transmis un prim mesaj de negociere pentru partidele politice.

Ce spun partidele până acum

După o ședință a conducerii PSD, liderul social-democraților, Sorin Grideanu, a anunțat că va discuta cu premierul desemnat înainte de a lua o decizie privind susținerea acestuia.

Șeful USR, Dominic Fritz, a exclus posibilitatea ca parlamentarii partidului pe care îl conduce să dea votul de învestire pentru guvernul Niculescu, dacă în cabinet se vor afla și miniștri PSD.

Kelemen Hunor a anunțat marți că a avut o primă discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu și că are încredere că acesta va putea forma o majoritate parlamentară pentru a trece Guvernul. Singura linie roșie impusă a fost ca noul Executiv să nu depindă de voturile AUR și SOS România.

Vicepreședintele PNL Oana Gheorghiu a declarant că liberalii sunt deschiși să discute cu Niculescu, însă acest lucru „nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot în alb”, subliniind că premierul desemnat trebuie să continue reformele.

AUR și SOS România au anunțat că nu vor susține cabinetul Niculescu.