Ce se va întâmpla acum în Orientul Mijlociu, după lichidarea liderului Hamas, Yahya Sinwar

Liderul Hamas Yahya Sinwar a fost ucis de forțele israeliene în Gaza, iar uciderea sa marchează un succes uriaș pentru Israel, însă liderii occidentali au spus că moartea lui a oferă o oportunitate pentru ca războiul să se încheie, deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că va continua lupta, relatează Reuters.

Uciderea liderului Hamas Yahya Sinwar ridică întrebări acum întrebări cu privire la soarta ostaticilor aflați încă în captivitatea Hamas, dar și cu privire la șansele ăncetării a focului între Israel și militanți, având în vedere că cel care se opunea cu ardoare a fost lichidat.

Sinwar, care a fost numit lider general al Hamas după asasinarea șefului politic Ismail Haniyeh la Teheran în iulie, se credea că s-a ascuns în tunelurile construite de Hamas sub Gaza în ultimele două decenii.

Ce se va întâmpla cu ostaticii israelieni capturați anul trecut

Moartea sa ar putea reduce ostilitățile în Orientul Mijlociu, unde perspectiva unui conflict și mai extins a crescut. Israelul a lansat o campanie la sol în Liban în ultima lună și acum plănuiește un răspuns la un atac cu rachetă din 1 octombrie efectuat de Iran, aliat al Hamas și Hezbollah.

Sinwar era implicat în negocieri care ar fi putut duce la eliberarea lor, iar acum apar întrebări cu privire la cum vor decurge acestea.

Dar moartea bărbatului care a plănuit atacul de anul trecut, de pe 7 octombrie, în care militanții au ucis 1.200 de oameni în Israel și au capturat peste 250 de ostatici, potrivit statisticilor israeliene, ar putea contribui, de asemenea, la promovarea eforturilor blocate de a pune capăt războiului în care Israelul a ucis mai mult de 42.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

Radioul Armatei Israelului a declarat că asasinatul a avut loc în timpul unei operațiuni la sol în orașul Rafah din sudul Fâșiei Gaza, în timpul căreia trupele israeliene au ucis trei militanți.

Familiile ostaticilor israelieni au spus că, deși uciderea lui Sinwar este o realizare semnificativă, nu va fi completă cât ostaticii sunt încă în Gaza.

„Exprimăm profundă îngrijorare pentru soarta celor 101 bărbați, femei, bătrâni și copii ținuți încă captivi de Hamas în Gaza. Facem apel la guvernul israelian, liderii mondiali și țările mediatoare să transforme realizarea militară într-una diplomatică, urmărind un acord imediat pentru eliberarea tuturor celor 101 de ostatici”, a spus Forumul Familiilor de Ostatici.

Avi Marciano, tatăl lui Noa Marciano, care a fost ținută captivă de Hamas și ucisă în captivitate, a declarat pentru postul israelian KAN: „La un an după ce am îmbrățișat-o pe Noa pentru ultima oară, monstrul, cel care mi-a luat-o, care are sângele tuturor fiicelor noastre pe mâinile lui, a întâlnit în sfârșit porțile iadului. Puțină dreptate, dar fără alinare. Va fi alinare doar când Naama, Liri, Agam, Daniela și Karina, prietenele fetelor noastre, se vor întoarce acasă”.

Ce cred palestinienii după moartea lui Yahya Sinwar

În Khan Yunis, în sudul Fâșiei Gaza, un palestinian strămutat pe nume Thabet Amour a declarat pentru Reuters că lupta palestiniană va continua.

„Aceasta este rezistența care nu dispare atunci când oamenii dispar. Asasinarea lui Sinwar nu va duce la sfârșitul rezistenței sau la un compromis sau capitulare și ridicarea steagului alb.”

Wassim Akhras, care și-a fugit de acasă din cauza bombardamentelor israeliene, a declarat: „Văd că acest lucru nu va opri războiul din Gaza decât dacă ostaticii israelieni vor fi înapoiați familiilor lor, acela va fi un motiv suficient pentru a opri războiul.

„Nu cred că lucrurile depind de Yahya Sinwar, cineva va veni în urma lui Yahya Sinwar, iar Hamas va continua”.

Netanyahu vorbește despre o Gază fără Hamas

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că moartea liderului Hamas, Yahya Sinwar, oferă șansa păcii în Orientul Mijlociu, dar a avertizat că războiul din Gaza nu s-a încheiat și că Israelul va continua până când ostaticii săi vor fi eliberați.

Este „începutul zilei de după Hamas”. „Hamas nu va mai conduce Gaza”, promite Netanyahu într-o declarație video.

„Astăzi răul a primit o lovitură, dar misiunea noastră încă nu a fost finalizată”, a mai spus premierul israelian.

Într-un mesaj dedicat familiilor ostaticilor, Netanyahu a spus „acesta este un moment important în război. Vom continua cu toată forța până când toți cei dragi vouă, cei dragi nouă, vor fi acasă”.

Occidentul crede că, cu un Hamas slăbit, șansele pentru o încetare a focului au crescut

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a spus reporterilor, când a fost întrebată despre moartea liderului Hamas, decesul acestuia „slăbește cu siguranță în mod semnificativ Hamas”.

Vicepreședintele SUA Kamala Harris a numit joi uciderea de către Israel a lui Yahya Sinwar un pas către eliminarea amenințării pe care o reprezintă Hamas pentru Israel, după ce Israelul a confirmat că a ucis liderul grupării militante.

„S-a făcut dreptate”, a spus Harris.

Șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, a scris la rândul său, pe platforma de socializare X, abordând informațiile despre moartea lui Sinwar că liderul era „un obstacol în calea încetării focului de urgență și în eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”.



„Yahya Sinwar a fost un terorist, listat de UE, responsabil pentru odiosul atac din 7 octombrie”, a spus el.

The Guardian notează de asemenea că acum o posibilitate este ca șansele negocierilor de încetare a focului să crească, în timp ce unul dintre oamenii care erau acuzați de blocarea negocierilor a fost lichidat.

Dar atitudinea oricărui succesor al lui Sinwar față de discuții poate să nu fie atât de diferită, iar Netanyahu a insistat întotdeauna că presiunea militară este cea care va aduce înapoi cei aproximativ 100 de ostatici din Gaza, dintre care se crede că doar jumătate sunt încă în viață.

O încetare a ofensivei în Gaza?

Șansele ca Netanyahu să accepte acum să elibereze mii de prizonieri palestinieni, inclusiv mulți care au ucis israelieni, și să facă alte concesii sunt slabe.

Pe de altă parte, sursa citată ia în considerare inclusiv scenariul în care SUA să preseze acum Israelul să declare încetarea ofensivei din Gaza – ceva care ar veni ca o ușurare uriașă pentru strategii de campanie ale Partidului Democrat.

Washingtonul a intensificat presiunea asupra Israelului în ultimele zile pentru creșterea accesului la ajutorul umanitar pentru cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza, cei mai mulți dintre ei strămutați de multe ori, care se confruntă cu o iarnă fără hrană, adăpost și medicamente adecvate.

O creștere recentă a atacurilor aeriene a dus numărul total de morți din octombrie anul trecut la peste 42.500.

Însă acest din urmă scenariu pică doar dacă avem în vedere ultimele declarații ale lui Netanyahu și ale oficialilor israelieni care au precizat clar că controlul lor militar și operațiunile vor continua în Gaza atâta timp cât le consideră necesare și nimeni nu a creat încă o nouă configurație politică în Gaza care ar putea fi acceptabilă pentru toate părțile.