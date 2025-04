Cel mai bun serial de comedie de anul trecut s-a întors / Noul film „Predator” vine cu două surprize majore / Ubisoft insistă că nu deții jocurile video pe care le-ai cumpărat

Cel mai bun serial de comedie ales anul trecut la marile gale de premiere ale industriei cinematografice, „Hacks”, s-a întors în streaming cu un nou sezon, unul dintre cele două filme noi „Predator” ce vor fi lansate anul acesta vine cu cel puțin două surprize majore, în timp ce din lumea jocurilor video aflăm din nou că Ubisoft consideră că clienții nu dețin propriu-zis jocurile pe care le-au cumpărat. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre problemele de care s-a lovit serialul „Tomb Raider” anunțat de Amazon Prime Video, semnele de întrebare pe care le ridică noul film „Tron”, dar și detalii despre noua ediție aniversară a celui mai bun roman „Star Wars”.

Cel mai bun serial de comedie de anul trecut s-a întors

Pentru unii, vestea săptămânii în materie de seriale a venit probabil de la HBO, care a dezvăluit joi că popularul său serial The Last of Us a fost reînnoit pentru încă un sezon. Și cam cu atât a trebuit să ne mulțumim, că televiziunea americană nu a dezvăluit niciun fel de alte detalii despre sezonul 3. Sigur, anunțul a venit de fapt pentru a reaminti că al doilea sezon al serialului postapocaliptic cu Pedro Pascal și Bella Ramsay va avea premiera pe Max luni, 14 aprilie. Ce să și zici, nu poți condamna oamenii că încearcă să își vândă marfa.

Dar tot pe Max a revenit deja în streaming un alt serial apreciat al HBO, unul care i-a dat pe spate pe criticii de film. Mă refer la Hacks, seria de comedie neagră ce se învârte în jurul relației profesionale dintre o tânără scriitoare de comedie și o legendară comediantă de stand-up. Primele două episoade au avut premiera vinerea aceasta, restul de 8 urmând să fie lansate la distanță de o săptămână între ele, cum se întâmplă de altfel în mai toate cazurile când vine vorba de seriale difuzate concomitent pe platformele de streaming și la TV în Statele Unite.

În momentul în care scriam rubrica Nerd Alert de weekendul acesta, noul sezon al Hacks, al patrulea cum vor ști desigur fanii săi, avea pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării perfectă de 100% din partea criticilor de film. Sper să nu se schimbe lucrurile între timp, dar noul scor e în linie cu cel obținut de primele două sezoane ale serialului în care actrița veterană Jean Smart (cu 6 Premii Emmy în palmares) și mai tânăra sa colegă Hannah Einbinder joacă rolurile principale. Sezonul anterior a avut o rată a aprobării de 98% pe RT.

Descrierea oficială publicată de HBO privind povestea noului sezon e destul de generică, așa că o sar, să nu te plictisesc. Mi se pare că nici trailerul de puțin mai jos nu e neapărat edificator pentru fanii de cursă lungă ai Hacks în ceea ce privește povestea sezonului 4, dar cred că e suficient de sugestiv pentru cei care nu îl știu deloc și sunt în pană de idei la ce seriale să se mai uite. Mai amintesc doar că, printre altele, Hacks a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la ultima ediție a Globurilor de Aur, a Premiilor Emmy și a Critics Choice Awards.

Probleme pentru serialul „Tomb Raider” anunțat de Amazon Prime

Serialul Tomb Raider aflat în lucru la Amazon Prime este „mort”, dacă e să ne luăm după The Daily Mail. Da, știu, e un tabloid britanic, dar în cazul de față informația pare suficient de plauzibilă încât să fie preluată zilele trecute de practic de toate site-urile specializate în industria jocurilor video, inclusiv IGN, cel mai cunoscut dintre ele. De ce din industria jocurilor video? Fiindcă interesul e uriaș în rândul gamerilor, dat fiind faptul că vorbim de ceea ce trebuia să fie primul serial live-action bazat pe una dintre cele mai populare francize de jocuri video din istorie.

The Daily Mail scrie că proiectul care o avea la cârmă pe actrița și cineasta britanică Phoebe Waller-Bridge (care a jucat-o pe fina lui Indiana Jones în ultimul film) ar fi fost afectat de plecarea lui Jennifer Salke din fruntea Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, la sfârșitul lui martie. Site-ul de știri Puck News scrie separat că, înainte de plecarea sa surprinzătoare, Salke ar fi oferit o „actualizare dură” privind serialul Tomb Raider, Waller-Bridge nu livrase niciun scenariu, în pofida unui contract uriaș semnat încă din 2019.

Harrison Ford și Phoebe Waller-Bridge la premiera de la Berlin a filmului „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, FOTO: M. Popow / Imago Stock and People / Profimedia

Cu toate acestea, contractul a fost reînnoit, Puck News scriind că Salke „superviza personal proiectul după ce anunțase oficial grăbirea serialului în mai anul trecut”, iar acesta „a trecut deja prin două echipe de scenariști”, „a generat costuri de dezvoltare de zeci de milioane de dolari” și „încă nu are niciun scenariu”. Amazon a anunțat oficial în ianuarie 2023 că a comandat un serial live-action Tomb Raider pentru platforma sa de streaming, dezvăluind că Waller-Bridge, care a impresionat cu serialul de comedie Fleabag, va fi scenaristă și producătoare executivă.

Alegerea a fost privită atunci cu ceva scepticism de fanii Tomb Raider, deși Waller-Bridge nu era chiar străină de genul de acțiune-aventură, după ce a scris scenariul pentru No Time to Die, ultimul film James Bond cu Daniel Craig, și a jucat rolul feminin principal în antemenționatul Indiana Jones. Mă rog, deocamdată nici ea, nici Amazon TGM, nu au confirmat oficial anularea proiectului. Dacă informațiile sunt adevărate, decizia e cu atât mai șocantă întrucât Amazon negocia cu doar câteva luni în urmă cu actrița Sophie Turner să joace rolul Larei Croft.

În caz că numele îți sună familiar, dar nu știi exact de unde, e probabil fiindcă Turner a jucat-o pe Sansa Stark în Game of Thrones: Matt Crossick / PA Images / Profimedia

Noul film „Predator” ne-a rezervat două surprize majore

Cititorii de cursă lungă ai rubricii Nerd Alert s-ar putea să știe sau să își amintească acum că 2025 urmează să ne rezerve nu unul, ci două filme noi din franciza Predator. Despre primul dintre ele, Badlands, știam deja că urmează să apară în cinematografe pe 7 noiembrie. Mai era știut că ambele filme vor fi regizate de Dan Trachtenberg, regizorul american care a semnat și Prey, lungmetrajul din 2022 al francizei. În noiembrie anul trecut Trachtenberg dezvăluise și că Badlands va fi primul film al francizei a cărui poveste va fi văzută din perspectiva Predatorului.

Un alt detaliu cunoscut e faptul că Badlands va fi primul film Predator a cărui acțiune nu se va desfășura pe Pământ, ci pe o planetă extraterestră. Protagonista Badlands va fi tânăra actriță Ella Fanning, care cel mai recent a jucat o tânără Sylvie Russo în filmul biografic A Complete Unknown despre Bob Dylan. În afară de anunțarea restului distribuției, practic singurul lucru major care lipsește pentru Predator: Badlands e un trailer. Prin urmare, cu atât mai mare a fost surpriza săptămâna aceasta, când am aflat din senin tot ce e de știut despre celălalt film.

Până acum, Trachtenberg și Disney, care deține franciza Predator prin compania 20th Century Studios aflat în portofoliul său, au învăluit toate detaliile legate de filmul numero 2 într-o secretomanie demnă de Area 51. 20th Century Studios a dezvăluit însă săptămâna aceasta că al doilea film Predator din 2025 se va numi Predator: Killer of Killers și, surpriză totală, va fi unul de animație, după cum arată THR. Mai mult, el va fi unul de tip antologie, adică va urmări mai multe povești de sine stătătoare, nu un singur fir narativ. Avem acum și o descriere oficială.

Predator: Killer of Killers urmărește trei „dintre cei mai feroce războinici din istoria omenirii: o vikingă războinică ce-și conduce fiul într-o sângeroasă misiune de răzbunare, un ninja din Japonia feudală care se întoarce împotriva fratelui său samurai într-o luptă brutală pentru succesiune, și un pilot din Al Doilea Război Mondial care decolează pentru a investiga o amenințare nepământeană la adresa cauzei Aliaților”. Desigur, toți trei vor trebui să înfrunte Predatorul. Sau, cel mai probabil, o serie de Predatori, având în vedere epocile diferite.

Aș zice că asta ar fi a doua surpriză majoră. Faptul că a fost dezvăluit cu mai puțin de 2 luni înainte de lansarea anunțată pentru 6 iunie nu cred că e în mod real o surpriză atât de mare, că nu era niciodată în cărți ca două filme din aceeași franciză să ruleze în aceeași perioadă în cinematografe. Probabil tocmai din acest motiv Killer of Killers va fi lansat nu în cinematografe, ci în streaming pe platforma Hulu. Asta la noi în România va însemna Disney+, deși rămâne de văzut dacă pe 6 iunie sau ceva mai târziu. Uite și trailerul pentru el, care mi se pare superb:

Noul film „Tron” ridică mai multe semne de întrebare

Cred că la capitolul „surprize” putem încadra și primul trailer pentru filmul Tron: Ares, al treilea lungmetraj din celebra franciză sci-fi începută în 1982 și „reînviată” în 2010 cu Tron: Legacy. Aș începe totuși cu descrierea oficială: „Tron: Ares urmărește un Program extrem de sofisticat, Ares, care este trimis din lumea digitală în lumea reală într-o misiune periculoasă, marcând prima întâlnire a omenirii cu ființe dotate cu inteligență artificială”. Asta ne spune Disney într-un comunicat de la începutul săptămânii fiindcă, da, și franciza Tron e tot în portofoliul său.

Ares este regizat de cineastul norvegian Joachim Rønning, cunoscut în principal pentru filmele Maleficent: Mistress of Evil și Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Noul film Tron îi are în distribuție pe Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro și Cameron Monaghan, alături de Gillian Anderson și nimeni altul decât Jeff Bridges. Iar apoi apar semnele de întrebare ridicate de trailerul pe care îl poți vedea puțin mai jos. În primul rând, e corect măcar să numim Ares un sequel pentru Tron: Legacy?

Va avea premiera în cinematografele de la noi pe 10 octombrie.

După cum subliniază și cei de la IGN, noul film este, vizual cel puțin, tăiat clar din aceeași stofă ca anteriorul Tron din 2010. Iar cu Nine Inch Nails luând locul celor de la Daft Punk, e clar că coloana sonoră puternic influențată de muzica electronică rămâne o temă majoră. Dar, din alte puncte de vedere, Ares pare mai degrabă o resetare „soft” a francizei decât o continuare a sa. Unde sunt toate personajele care au supraviețuit la finalul Legacy? De ce nu revin în Ares actorii principali Garrett Hedlund și Olivia Wilde?

Și, dintre toți, de ce tocmai Jeff Bridges este singurul veteran Tron confirmat pentru Ares? Adică, parcă a cam murit în anteriorul film. Iar finalul acestuia a sugerat puternic o continuare pentru personajele jucate de Hedlung și Wilde. Pe de altă parte, poate că nu e tocmai surprinzător că Disney ar vrea să se orienteze spre o direcție diferită. Legacy a avut încasări totale de 409,9 milioane de dolari, la un buget de producție de 170 de milioane și costuri de marketing pe măsură. Nu a fost chiar un eșec, dar nu a fost nici succesul răsunător la care spera Disney.

Garrett Hedlund și Olivia Wilde într-o secvență din filmul „Tron: Legacy” (2010), FOTO: Walt Disney Pictures / Sean Bail / AFP / Profimedia Images

Cel mai bun roman „Star Wars” revine cu o ediție aniversară de lux

Trecând de la o franciză sci-fi la alta, Collider a dezvăluit în exclusivitate luni că romanul Star Wars: Revenge of the Sith va apărea într-o nouă ediție nouă, în format hardcover de lux, care urmează să fie scoasă la vânzare în luna octombrie. Pe lângă o copertă nouă și detalii rafinate precum margini de pagini în folie roșie și o supracopertă detașabilă din acetat, ediția de lux va include peste 170 de adnotări noi semnate de autorul Matthew Stover. Vestea bună e că doritorii pot plasa deja precomenzi pe Amazon. Vestea proastă? Costă 60 de dolari.

Sigur, este disponibilă și o variantă paperback simplă pentru 13 dolari. Pentru cei care nu au citit niciodată romanul lui Stover, Revenge of the Sith este pe larg considerat unul dintre cele mai bune romane Star Wars, în mare parte fiindcă niciodată nu vei obține o unanimitate în rândul fanilor cu privire la cel mai bun. Unii „eretici” afirmă chiar că este superior filmului în sine.

Deși urmează în mare parte firul narativ al scenariului scris de George Lucas, romanul dezvoltă amplu multe dintre scene și intrigile secundare din lungmetrajul apărut în 2005.

Fiindcă, da, 20 de ani au trecut de la apariția filmului care a încheiat trilogia de filme „prequel”, și avem de-a face cu o ediție aniversară specială a romanului. Acesta oferă de asemenea o perspectivă mai profundă asupra gândurilor unor personaje precum, ahem, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi și Contele Dooku. În plus, romanul utilizează în mod recurent o tehnică narativă la persoana a doua, care îl diferențiază stilistic de restul seriei Star Wars. Nu o mai lungesc cu prezentările, în afară de faptul că data de scoatere la vânzare e 14 octombrie.

We are thrilled to unveil this stunning edition of Matthew Stover's REVENGE OF THE SITH novelization, coming this fall in celebration of the 20th anniversary of the prequel film! 💫 pic.twitter.com/RLh5DYHD0M — Star Wars Books (@StarWarsByRHW) April 7, 2025

Ubisoft insistă că nu deții jocurile video pe care le-ai cumpărat

La capitolul știri din lumea jocurilor video, studioul francez Ubisoft a prins din nou prima pagină a site-urilor de specialitate prin insistența sa că achiziționarea unui joc nu le oferă cumpărătorilor „drepturi de proprietate nelimitate” asupra acestuia, ci doar o „licență limitată de acces la joc”. După cum relatează Polygon, comentariile studioului vin în contextul în care încearcă să respingă un proces intentat la sfârșitul anului trecut în California de de doi gameri nemulțumiți de ce s-a întâmplat cu jocul online de curse auto The Crew din 2014.

The Crew nu mai poate fi jucat în nicio formă a sa, fie ea fizică, fie digitală, Ubisoft închizând complet serverele pentru el la sfârșitul lunii martie a anului trecut. Cei care au chemat în instanță compania afirmă că au avut impresia că „plătesc pentru a deține și păstra jocul video The Crew, nu pentru o licență limitată de utilizare a acestuia”. Ubisoft a luat măsuri pentru a crea versiuni offline ale jocurilor The Crew 2 și The Crew: Motorfest, dar nu a făcut asta și pentru jocul original. Șefii Ubisoft s-au gândit probabil s-au gândit că nu merită după atâția ani.

„Imaginează-ți că îți cumperi un aparat de pinball, iar peste câțiva ani intri în camera ta ca să te joci, doar ca să descoperi că toate paletele au dispărut, bila și acceleratoarele nu mai sunt, iar monitorul care îți afișa cu mândrie scorul de neatins a fost îndepărtat”, se arată în plângerea inițială. Reclamanții mai susțin că Ubisoft a încălcat și o lege separată din California referitoare la cardurile cadou, care prevede că acestea nu au voie să expire. Jucătorii au prezentat și imagini cu codul de activare al jocului, care indică în mod clar că nu expiră până în 2099.

În opinia lor, asta înseamnă că The Crew ar fi trebuit să rămână jucabil cel puțin până atunci. Ubisoft nu este de acord. „Reclamanții susțin că au cumpărat copii fizice ale jocului The Crew cu credința că obțin acces nelimitat la joc, pe termen nelimitat. Ei contestă și faptul că Ubisoft nu a oferit o opțiune de joc offline, single-player – cunoscută și sub numele de patch – atunci când a închis serverele jocului în martie 2024”, au răspuns avocații Ubisoft în documentele judiciare. Aceștia resping vehement ideea că studioul de jocuri i-a mințit pe clienți:

„[Esența] plângerii reclamanților este că Ubisoft i-ar fi indus în eroare pe cumpărătorii jocului video The Crew, făcându-i să creadă că achiziționează drepturi de proprietate nelimitate asupra jocului, în loc de o licență limitată de acces. Dar realitatea este că acești consumatori au primit ceea ce li s-a promis și li s-a adus la cunoștință în mod explicit, la momentul achiziției, că achiziționează o licență”. Avocații mai spun că inclusiv ambalajele pentru versiunile de Xbox și PlayStation ale jocurilor conțin un „avertisment clar și vizibil – cu litere mari – conform căruia Ubisoft poate anula accesul la una sau mai multe funcții online specifice cu un preaviz de 30 de zile”.

Yves Guillemot, CEO-ul Ubisoft, companie care nu trece prin cea mai strălucită perioadă, FOTO: David Swanson / AFP / Profimedia

Hai să vedem și două știri pe scurt, că iar am avut o mulțime în ultima săptămână:

Serialul anime Devil May Cry, bazat pe franciza de jocuri video omonime și lansat recent de Netflix, va avea parte și de un al doilea sezon. Compania de streaming a venit vineri cu vestea, fără a oferi alte detalii în afara unui mesaj publicat pe „X” în care nota: „Să dansăm. Devil May Cry revine oficial cu Sezonul 2”. Cred că fanii care au apreciat seria Netflix vor fi încântați, având în vedere nota mai mult decât decentă de 7,5 / 10 de pe IMDB;

Let's dance. DEVIL MAY CRY is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/O6GabHCevd — Netflix (@netflix) April 10, 2025

noul sezon al serialului Doctor Who a avut premiera vineri în streaming pe Disney+, cu a 15-a „reîncarnare” a celebrului personaj jucat de actorul Ncuti Gatwa. Parcă am explicat cu ceva timp în urmă de ce Disney/BBC socotesc sezoanele cu Gatwa de la 0, cel nou fiind al doilea, dar nefiind fan al francizei trebuie să recunosc că am uitat între timp. Cert e că, după lansarea concomitentă a primelor două episoade vineri, restul de 6 vor apărea la o distanță de o săptămână între ele.

Hai să vedem și două trailere noi, că săptămâna aceasta chiar ne-a rezervat ceva special (teoretic cel puțin, judecând după primul):

de la Paramount Plus am avut parte de primul trailer pentru noul film Naked Gun, un „reboot” după 31 de ani al francizei și la 15 ani după moartea legendarului Leslie Nielsen. Având în vedere că noul protagonist e Liam Neeson, mă așteptam la ceva mai bun decât trailerul pe care îl poți vedea mai jos. Sigur, e unul „teaser” și ar putea fi înșelător. La noi va avea premiera în cinematografe pe 1 august, potrivit Cinemagia;

studioul Universal Pictures ne-a delectat în schimb cu un prim trailer pentru The Phoenician Scheme, noul film al emblematicului regizor american Wes Anderson. „Omul de afaceri Zsa-zsa Korda își desemnează singura fiică, călugăriță, drept unică moștenitoare a averii sale. Pe măsură ce Korda pornește într-o nouă aventură antreprenorială, cei doi devin rapid ținta unor magnați manipulatori, teroriști străini și asasini hotărâți”, aflăm din descrierea oficială. Va avea premiera internațională pe 6 iunie, urmând să aflăm probabil în curând când îl vom putea vedea și în România.

În caz că ești curios să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de duminica trecută, o poți găsi aici: