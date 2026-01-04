Cine sunt aliații lui Nicolas Maduro care au rămas la putere în Venezuela. În spatele frontului de unitate apar primele fisuri

Nicolas Maduro alături de soția sa Cilia Flores și ministrul venezuelean al apărării Vladimir Padrino Lopez la festivitățile organizate de Ziua Independenței țării pe 5 iulie 2025, FOTO: Juan Barreto / AFP / Profimedia Images

Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, lăudată de președintele Donald Trump drept „uluitoare și puternică”, lasă în urmă incertitudine cu privire la cine conduce țara bogată în petrol, relatează Reuters.

Trump a declarat sâmbătă că vicepreședinta Delcy Rodriguez, parte a elitei puternice din vârful guvernului venezuelean, a depus jurământul după arestarea lui Maduro și că a vorbit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, alimentând speculațiile că ea ar urma să preia frâiele puterii.

Potrivit Constituției Venezuelei, Rodriguez devine președinte interimar în absența lui Maduro, iar cea mai înaltă instanță a țării i-a ordonat sâmbătă noaptea târziu să își asume funcția.

Însă, la scurt timp după declarațiile lui Trump, Rodriguez a apărut la televiziunea de stat flancată de fratele său Jorge Rodriguez, șeful Adunării Naționale, de ministrul de interne Diosdado Cabello și de ministrul apărării Vladimir Padrino Lopez și a spus că Maduro rămâne singurul președinte al Venezuelei.

Delcy și Jorge Rodriguez, fratele său, fotografiați pe 4 decembrie 2025 la Caracas, FOTO: Pedro Mattey / AFP / Profimedia Images

Apariția comună a indicat că grupul care a împărțit puterea cu Maduro rămâne unit, cel puțin deocamdată.

Trump a părut să închidă sâmbătă ușa posibilității unei colaborări cu lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, considerată pe scară largă cea mai credibilă adversară a lui Maduro, afirmând că aceasta nu are sprijin în interiorul țării.

După ce Curtea Supremă de la Caracas i-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale de anul trecut, observatorii internaționali spun că Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatul pe care ea l-a sprijinit a câștigat votul la o diferență zdrobitoare, în pofida faptului că guvernul lui Maduro a revendicat victoria și a rămas la putere, reprimând brutal protestele care au urmat.

Echilibrul de putere între civili și militari în regimul creat de Nicolas Maduro

De mai bine de un deceniu, puterea reală în Venezuela este deținută de un cerc restrâns de oficiali de rang înalt. Analiștii și oficialii spun însă că sistemul depinde de o rețea vastă de loialiști și de aparate de securitate, alimentate de corupție și supraveghere.

În interiorul acestui cerc restrâns, domină un echilibru civil-militar. Fiecare membru are propriile interese și rețele de patronaj. În prezent, Rodriguez și fratele ei reprezintă componenta civilă. Padrino și Cabello reprezintă componenta militară.

Această structură de putere face ca demantelarea actualului guvern al Venezuelei să fie mai complexă decât simpla îndepărtare a lui Maduro, potrivit interviurilor luate de Reuters unor actuali și foști oficiali americani, analiști militari venezueleni și americani, și consultanți în domeniul securității din opoziția venezueleană.

„Poți elimina câte piese vrei din guvernul venezuelean, dar ar fi nevoie de mai mulți actori, la niveluri diferite, pentru a produce o schimbare reală”, a declarat un fost oficial american implicat în investigații penale legate de Venezuela.

Un mare semn de întrebare îl înconjoară pe Cabello, care exercită influență asupra agențiilor de contrainformații militare și civile ale țării, ce desfășoară o amplă activitate de spionaj intern.

„Atenția este acum concentrată asupra lui Diosdado Cabello”, afirmă strategul militar venezuelean Jose Garcia. „Pentru că el este elementul cel mai ideologic, violent și imprevizibil al regimului venezuelean”, spune acesta.

Diosdado Cabello alături de Nicolas Maduro, la un miting de susținere a sa organizat pe 1 ianuarie 2025, FOTO: Juan Barreto / AFP / Profimedia Images

Regimul lui Maduro, acuzat de crime împotriva umanității

Națiunile Unite au constatat că atât SEBIN, agenția civilă, cât și DGCIM, serviciul de informații militare, au comis crime împotriva umanității ca parte a unui plan de stat de zdrobire a disidenței venezuelene. Unsprezece foști deținuți – inclusiv unii care au fost cândva membri ai personalului de securitate – au descris pentru Reuters, în interviuri realizate înainte de capturarea lui Maduro, șocuri electrice, simulări de înec și abuzuri sexuale în centrele secrete ale DGCIM.

„Vor să te facă să te simți ca un gândac într-o cușcă de elefanți, ca și cum ei ar fi mai mari”, a spus un fost agent DGCIM care a fost arestat și acuzat de trădare în 2020, după ce a avut contacte cu disidenți din armată.

În ultimele săptămâni, în timp ce Statele Unite au realizat cea mai mare desfășurare militară în America Latină din ultimele decenii, Cabello a apărut la televiziunea în direct ordonând DGCIM să „meargă și să-i prindă pe teroriști” și avertizând că „oricine se abate, vom ști”.

El a repetat această retorică într-o apariție la televiziunea de stat sâmbătă, purtând o vestă antiglonț și o cască și fiind înconjurat de gărzi puternic înarmate.

Cabello a fost, de asemenea, strâns asociat cu milițiile pro-guvernamentale, în special cu grupuri de civili înarmați pe motociclete cunoscute sub numele de „colectivos”.

Generali care controlează sectoare cheie ale economiei Venezuelei

Cabello, fost ofițer militar și un actor important în partidul socialist, exercită influență asupra unei părți semnificative a forțelor armate, chiar dacă armata venezueleană este condusă oficial de ministrul apărării Padrino de mai bine de zece ani.

Venezuela are până la 2.000 de generali și amirali, mai mult decât dublul numărului din Statele Unite. Ofițeri superiori și retrași din activitate controlează distribuția alimentelor, materiile prime și compania petrolieră de stat PDVSA, în timp ce zeci de generali fac parte din consiliile de administrație ale unor firme private.

Dezertori și actuali și foști anchetatori americani afirmă că, în afară de contractele înregistrate, oficialii militari obțin profituri din comerț ilegal.

Documente provenite de la un consultant de securitate al opoziției, împărtășite armatei SUA și consultate de Reuters, arată că comandanți apropiați de Cabello și Padrino sunt repartizați la brigăzi-cheie de-a lungul frontierelor Venezuelei și în centrele industriale.

Brigăzile, deși importante din punct de vedere tactic, sunt situate și pe rute majore de contrabandă.

„Există între 20 și 50 de ofițeri din armata venezueleană care trebuie să plece, probabil chiar mai mulți, pentru a elimina complet acest regim”, a spus un avocat care a reprezentat un membru al conducerii venezuelene.

Unii ar putea lua în calcul să schimbe tabăra. Avocatul a declarat că peste 10 foști oficiali și generali în funcție au luat legătura cu oficiali americani după capturarea lui Maduro, sperând să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite și oferind informații în schimbul imunității.

Însă apropiați ai lui Cabello au spus că acesta nu este interesat în prezent de o astfel de înțelegere, potrivit avocatului care a discutat cu Reuters sub condiția anonimității.