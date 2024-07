Cine va fi propunerea pentru vicepreședinte a Kamalei Harris? Beshear, Buttigieg în cursă

Decizia din weekend a președintelui american Joe Biden de a renunța la candidatura sa pentru realegere și de a o susține pe vicepreședinta Kamala Harris pentru a-l înlocui în calitate de candidat democrat o lasă pe Harris cu o decizie majoră și imediată: pe cine să aleagă drept partener de campanie, potrivit Reuters.

Harris a apelat la cabinetul de avocatură al lui Eric Holder, fostul procuror general, pentru a examina posibilii parteneri, au declarat surse pentru Reuters.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile politice interne, aceștia sunt unii dintre cei mai importanți oameni despre care se discută>

ANDY BESHEAR, GUVERNATOR, KENTUCKY

Guvernatorul democrat al statului Kentucky, Andy Beshear, și-a croit o carieră politică de succes într-un stat puternic republican, care l-a votat pe Donald Trump cu o marjă de peste 25 de puncte procentuale în 2020.

Beshear și-a lăudat palmaresul de a aduce locuri de muncă în Kentucky, de a sprijini educația publică și de a extinde accesul la asistență medicală. În calitate de guvernator, el a respins prin veto legislația care interzice avorturile și îngrijirea tinerilor transgender, deși veto-urile au fost anulate de legislativul dominat de republicani.

Beshear a susținut-o luni pe Harris, afirmând că aceasta ar putea ajuta țara „să treacă la ceva mai bun”. Întrebat dacă ar lua în considerare vicepreședinția, el a declarat pentru MSNBC că îi place să își servească statul, dar a adăugat: „Singurul mod în care aș lua în considerare altceva decât această funcție actuală ar fi dacă aș crede că aș putea să îmi ajut în continuare poporul și să ajut această țară”.

PETE BUTTIGIEG, SECRETAR AL TRANSPORTURILOR

Secretarul american al Transporturilor, Pete Buttigieg, și-a construit o bază puternică de fani în rândul alegătorilor Partidului Democrat în timpul campaniei sale primare din 2020 împotriva lui Biden și Harris.

Buttigieg l-a susținut ulterior pe Biden și a fost ales să facă parte din cabinetul viitoarei administrații în 2021. Fostul primar din South Bend, Indiana, are legături și în Michigan, un stat crucial pentru democrați în noiembrie.

Duminică, Buttigieg a susținut candidatura lui Harris, spunând: „Harris este acum persoana potrivită să preia ștafeta, să-l învingă pe Donald Trump și să-i succeadă lui Joe Biden … Voi face tot ce pot pentru a o ajuta să câștige”.

Kamala Harris. FOTO: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

ROY COOPER, GUVERNATOR, CAROLINA DE NORD

Guvernatorul Carolinei de Nord, Roy Cooper, a primit laude din partea democraților pentru accentul puternic pus pe dezvoltarea economică și pentru capacitatea sa de a obține cote de aprobare relativ ridicate într-un stat competitiv din punct de vedere politic, care înclină spre republicani și a votat pentru Trump atât în 2016, cât și în 2020.

„Dacă doriți un candidat care să pună în centrul atenției distrugerea lui Roe (n.r. cazul Roe v. Wade) de către Donald Trump, dacă doriți un candidat care chiar a urmărit penal infractori ca Donald Trump și dacă doriți un candidat care să pună în prim-plan vârsta și forma fizică a lui Trump, Kamala Harris este persoana potrivită”, a declarat Cooper luni la MSNBC, la o zi după ce a vorbit cu Harris și și-a anunțat susținerea. Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat în 2022 drepturile la avort în cazul Roe v. Wade.

MARK KELLY, SENATOR AMERICAN, ARIZONA

Senatorul american Mark Kelly este apreciat de elitele Partidului Democrat pentru că a adoptat un ton relativ moderat într-un stat extrem de disputat, care i-a favorizat în mod tradițional pe republicani, dar pe care Biden l-a câștigat în 2020. Fost căpitan al Marinei SUA și astronaut, Kelly este, de asemenea, soțul fostei reprezentante Gabrielle Giffords, care a fost grav rănită într-un atac armat în 2011. Violența armată este o problemă majoră de campanie pentru democrați.

„Nu aș putea fi mai încrezător că vicepreședintele KamalaHarris este persoana potrivită pentru a-l învinge pe Donald Trump și pentru a ne conduce țara în viitor. Ea are sprijinul meu pentru nominalizare, iar Gabby și cu mine vom face tot ce putem pentru a o alege președinte al Statelor Unite”, a scris Kelly într-o postare pe rețelele sociale duminică, referindu-se la soția sa.

WILLIAM MCRAVEN, AMIRAL AL MARINEI AMERICANE (PENSIONAR)

Cunoscut mai ales ca fiind comandantul raidului militar din Pakistan care l-a ucis pe Osama bin Laden în 2011, amiralul în retragere al Marinei SUA William McRaven iese în evidență ca principala figură din afara politicii despre care se crede că va face parte din lista scurtă.

Experiența sa vastă în probleme de securitate națională a inclus coordonarea operațiunilor speciale cu NATO și aliații europeni ai Washingtonului, precum și planificarea strategică a eforturilor de combatere a terorismului în cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe.

După ce a părăsit guvernul, a fost cancelar al sistemului universitar din Texas și a criticat retragerea haotică din Afganistan a administrației Biden. El a fost, de asemenea, critic la adresa lui Trump.

„Am fost un critic vocal al fostului președinte, dar nu m-am bucurat să văd că a fost găsit vinovat”, a scris McRaven în iunie, după ce Trump a fost condamnat în New York pentru falsificarea de documente fiscale pentru a acoperi o plată pentru a reduce la tăcere o vedetă porno înainte de alegerile din 2016. „Dacă vrem să continuăm să fim priviți ca excepționali, atunci este timpul ca ambele părți să depună armele retorice și să găsească o modalitate de a se ridica deasupra.”

Vicepreședintele american Kamala Harris (dreapta) și guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, (stânga) vorbesc cu presa în timp ce fac o oprire la Reading Terminal Market în Philadelphia, Pennsylvania, 13 iulie 2024. Sursa foto: RYAN COLLERD / AFP / Profimedia

JOSH SHAPIRO, GUVERNATOR, PENNSILVANIA

Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei, a preluat funcția abia anul trecut, dar este deja văzut ca o stea națională în ascensiune pentru partid. Avocat de formație, Shapiro a fost procuror general al statului, o experiență juridică similară cu cea a lui Harris ca procuror. Acesta are un istoric de victorii în alegeri împotriva republicanilor într-un stat pe care democrații consideră că trebuie să îl câștige pentru a-și asigura alegerile din noiembrie.

Shapiro și Harris au vorbit duminică, potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.

„O cunosc pe Kamala Harris de aproape două decenii – amândoi am fost procurori, amândoi am apărat statul de drept, amândoi am luptat pentru oameni și am obținut rezultate. Kamala Harris este o patrioată demnă de sprijinul nostru”, a afirmat el într-o declarație făcută duminică.

JB PRITZKER, GUVERNATOR, ILLINOIS

Guvernatorul miliardar al statului Illinois, JB Pritzker, s-a dovedit a fi o forță majoră în cadrul partidului, folosindu-și propriile resurse financiare legate de Hyatt Hotels H.N. pentru a ajuta la campania lui Biden și pentru a sprijini Convenția Națională Democrată de la Chicago de luna viitoare. În timp ce Illinois este puternic înclinat către democrați, Wisconsinul vecin este unul dintre cele mai importante state în alegerile din 2024.

Susținând-o pe Harris luni, Pritzker a declarat că cei doi au vorbit și că el a simțit că este important pentru SUA să aleagă o femeie ca președinte.

„Harris a dovedit, în fiecare moment al carierei sale, că posedă abilitățile, puterea și caracterul de a conduce această țară și viziunea de a îmbunătăți viața tuturor americanilor … ea reprezintă cea mai bună șansă a partidului nostru de a-l învinge pe Donald Trump”.

TIM WALZ, GUVERNATOR, MINNESOTA

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, ar aduce în cursa prezidențială și un record de înfrângeri ale republicanilor într-un stat din Midwest. Veteran al Gărzii Naționale a Armatei SUA, Walz a reprezentat anterior în Congres un district vast, rural și cu orientare republicană.

„Mulțumesc pentru telefon, @KamalaHarris”, a spus el luni pe rețelele sociale. „Aveți tot sprijinul meu”.

Gretchen Whitmer, Foto: J. Scott Park / AP / Profimedia

GRETCHEN WHITMER, GUVERNATOR, MICHIGAN

Guvernatorul statului Michigan, Gretchen Whitmer, și-a construit o bază solidă în acest stat, foarte disputat, candidând pe baza unei platforme de discuții. Ea a atras atenția lui Biden în 2020, fiind examinată ca posibil contracandidat înainte ca Biden să o aleagă pe Harris. Ea a fost unul dintre principalii susținători și purtători de cuvânt ai candidaturii pentru realegere a lui Biden.

O alianță Harris-Whitmer ar fi prima alianță formată numai din femei pentru un partid politic important din SUA – un potențial bonus în cadrul unor alegeri în care drepturile reproductive ale femeilor sunt o problemă majoră, dacă o astfel de pereche ar putea depăși orice sexism.

Whitmer a susținut-o luni pe Harris într-o postare pe rețelele de socializare și a declarat că va fi co-președinte al campaniei lui Harris. Ea a declarat pentru filiala CBS WLNS că nu va accepta postul de vicepreședinte dacă i se va oferi, spunând: „Nu părăsesc Michigan”.

Harris se va concentra pe reducerea costurilor pentru alegătorii din Michigan, „restabilindu-le libertățile, aducând acasă locuri de muncă și lanțuri de aprovizionare din străinătate și construind o economie care funcționează pentru oamenii care muncesc”, a spus Whitmer într-o declarație separată.

„Nu-l putem lăsa pe Donald Trump să se apropie de Casa Albă. Să mergem!” (Reuters)