VIDEO Putin a anunțat cu ce nou tip de rachetă a atacat Ucraina / Avertisment pentru Occident: „Moscova are dreptul”

Vladimir Putin a anunțat că Rusia a lansat o rachetă balistică experimentală, cu rază medie de acțiune, asupra unui amplasament militar din orașul ucrainean Dnipro și că Moscova „are dreptul” să atace țările occidentale care furnizează Kievului arme cu rază lungă de acțiune.

Rusia a lansat astăzi un atac cu rachete balistice hipersonice cu rază medie de acțiune asupra unei instalații militare ucrainene, a declarat Vladimir Putin, joi seară, într-un discurs către naţiune.

El a afirmat că acțiunea Rusiei a fost un răspuns la faptul că Statele Unite și Marea Britanie au permis Ucrainei să tragă cu rachete cu rază lungă de acțiune, de fabricație americană și britanică, asupra teritoriului Rusiei.

„Astfel, Rusia a efectuat teste de luptă ale sistemului de rachete hipersonice „Oreşnik” ca răspuns la acțiunile agresive ale țărilor NATO împotriva Rusiei”, a declarat Putin.

„Ca răspuns la utilizarea armelor americane și britanice cu rază lungă de acțiune, la 21 noiembrie a.c., forțele armate rusești au lansat un atac combinat asupra uneia dintre instalațiile complexului militar-industrial al Ucrainei”.

„În condiții de luptă, a fost testat, printre altele, unul dintre cele mai noi sisteme rusești de rachete cu rază medie de acțiune. În acest caz, cu o rachetă balistică într-un echipament hipersonic fără arme nucleare”, a precizat Putin în discursul său.

Liderul de la Kremlin a avertizat Occidentul că Moscova ar putea lovi instalațiile militare ale oricărei țări ale cărei arme sunt folosite împotriva Rusiei.

El a mai spus că atacurile asupra Rusiei cu arme occidentale nu vor schimba rezultatul „operațiunii militare speciale” a Rusiei și că Moscova va „răspunde simetric” la orice „escaladare”.

Russia is entitled to use weapons against military facilities of countries that use their weapons against the Russian Federation.



"Oreshnik" missiles cannot be intercepted by Western systems, because the missiles travel at Mach 10 or is 3km per second.