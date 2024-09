Ciolacu, către bancheri: Agricultura, industria alimentară, materialele de construcții, energia sunt domenii prioritare

Bancherii s-au întâlnit marți cu premierul și alți oficiali din Guvern pentru a discuta despre nevoia de bani a României dar și despre sprijinul pe care sistemul bancar îl poate da agriculturii, care trece printr-un moment mai dificil ca urmare a secetei.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o discuție cu caracter consultativ cu reprezentanții băncilor din România, pe teme de interes pentru susținerea unor investiții și reforme de importanță majoră pentru o dezvoltare cu adevărat sustenabilă economiei românești, a transmis Guvernul.

„Am discutat astăzi cu liderii sectorului bancar despre necesitatea unei coordonări mai eficiente între stat și mediul privat pentru a susține marile investiții în zone-cheie pentru dezvoltarea economică a României!

Le-am spus celor mai importanți bancheri că acest Guvern continuă, fără rezerve, să susțină în mod prioritar investițiile publice, iar 80% din deficitul bugetar pe primele 8 luni din 2024 este generat de investiții. Aceasta este calea de dezvoltare economică a unei țări, așa cum au făcut toate statele europene importante când s-au aflat în postura de azi a României!

Agricultura și industria alimentară, materialele de construcții, energia, transporturile sau petrochimia sunt domeniile prioritare unde Guvernul Românei are în derulare scheme de stat și programe masive de sprijin. M-am bucurat să văd că industria bancară este receptivă și pregătită să susțină dezvoltarea acestor domenii vitale pentru viitorul țării”, a transmis premierul la finalul discuțiilor.

La discuții au participat viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul finanțelor, Marcel Boloș, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, și ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Radu Oprea.

Premierul Marcel Ciolacu a evidențiat importanța sistemului bancar pentru volumul mare de investiții și de reforme aflate în derulare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și care au nevoie de cofinanțări.

”România are nevoie de infuzie de capital pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am început. Reforma administrativă și cea bugetară pe care noi le-am demarat sunt absolut necesare, indiferent ce guvern va veni și după alegeri. Din punctul acesta de vedere putem spune că anul 2025 va avea un start bun, ținând cont de reducerile de posturi operate deja administrație, pașii făcuți în direcția digitalizării și reformarea sistemului de pensii, iar reforma fiscală va atrage automat și reforma întregului sistem bugetar”, a declarat șeful Executivului, evocând negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene privind evoluția deficitului bugetar.

Premierul Marcel Ciolacu a pus accent, totodată, pe nevoia de infuzie de capital a sectorului agricol, pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, dar și pe oportunitățile pe care le pot deschide susținerea unor sectoare economice precum industria de materiale de construcție, industria de îngrășăminte pentru agricultură și industria de apărare.

Reamintim că în luna iulie Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut o primă întâlnire cu reprezentanţii băncilor comerciale, cărora le-a lansat invitaţia de a propune soluţii în vederea acoperirii ratelor şi dobânzilor la credite pentru fermierii care se confruntă cu seceta severă din acest an.

„Am ţinut mult să aducem la aceeaşi masă băncile pentru că avem o situaţie complicată la nivelul culturilor de primăvară. Estimările noastre ne determină să găsim o formulă comună, în funcţie de posibilităţile fiecărei bănci, astfel încât să venim în sprijinul fermierilor care au culturi de primăvară calamitate. După ce reprezentanţii sistemului bancar vor identifica soluţiile posibile, ne vom întâlni din nou pentru a pune pe masă propunerile acestora, în vederea unei abordări unitare”, spunea ministrul.

Acesta a adăugat că în zonele unde s-a irigat nu au fost probleme legate de secetă, fiind vorba de circa 1,2 milioane hectare. Pe de altă parte, el a menţionat că foarte multe societăţi sunt în pericol de insolvenţă, iar MADR va încerca să intervină urgent cu un mecanism prin care să le fie amânate ratele la bănci o anumită perioadă, după ce va avea discuţii cu reprezentanţii băncilor şi cu cei de la BNR.

„Când eram director general al ANIF se irigau 180.000 de hectare; în momentul de faţă se irigă undeva la peste 1,2 milioane hectare. Asta înseamnă că nu ne afectează, practic, partea de cantitate de cereale, dar afectează cumva partea financiară a societăţilor. Foarte multe societăţi sunt în pericol de insolvenţă. Aici trebuie să intervenim cu un mecanism. O să am o discuţie cu băncile luni, voi face o solicitare şi la BNR, pentru că trebuie să găsim un mecanism prin care să vedem cum putem să suspendăm ratele la credite, dobânzile, timp de un an. Încep discuţiile cu băncile mai întâi şi apoi la BNR. Această măsură trebuie luată urgent, obligatoriu de la 1 august, pentru că altfel degeaba le dau eu în septembrie despăgubiri, pentru că vin şi îi execută şi intră firmele în insolvenţă. Pot spune că sumele care vor fi date pe despăgubiri nu vor intra sub incidenţa executării silite. Voi trece expres în actul normativ ca sumele să fie utilizate doar pentru funcţionare şi nu vor fi supuse executării silite”, a concluzionat şeful de la Agricultură.

Suspendarea ratelor la bănci este o măsură așteptată de fermieri iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu a anunțat când intenționează să aplice această măsură. Acesta a declarat că vrea să aplice proiectul începând cu 1 septembrie, acesta urmând să se întindă pe parcursul unui an.