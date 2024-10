Ciolacu, întrebat de liderul PNL ce simt părinții victimelor de la Colectiv legat de candidatura lui Ponta pe lista PSD: „Ciucă a luat-o pe urmele tătucului său, domnul Iohannis”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, care este candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale din acest an, l-a întrebat miercuri seară, în timpul dezbaterii electorale de la Antena 3, pe contracandidatul său de la PSD, Marcel Ciolacu, cum crede că se simt părinţii victimelor de la „Colectiv” în contextul în care Victor Ponta, premier la vremea tragediei, se află pe lista de candidaţi a social-democraților la parlamentare.

„Ştiu că orice v-aş întreba, m-aţi minţi. Cum credeţi că se simt părinţii şi rudele celor de la Colectiv când îi văd pe listele PSD pe premierul Colectiv Ponta şi pe primarul Colectiv, Piedone?”, l-a întrebat Ciucă pe Marcel Ciolacu, într-un mesaj video preînregistrat.

Ciolacu a replicat că Ponta a decontat la acel moment prețul politic.

„În primul rând, Victor Ponta a plătit politic, pentru că nu a avut o implicare directă la ceea ce s-a întâmplat la Colectiv şi ştim cu toţii. Domnul Piedone are o decizie a instanţei pe care eu nu mi-am permis să o comentez”, a răspuns Ciolacu, citat de News.ro.

Liderul PSD l-a atacat la rândul său pe Nicolae Ciucă, invocând influența președintelui Klaus Iohannis asupra carierei politice a liderului PNL.

„În schimb, observ că domnul Ciucă a luat-o pe urmele tătucului său, domnul Iohannis, omul care – şi eu am aflat în emisiune – l-a pus şi şef al Armatei şi ministru al Apărării şi premier şi candidat la funcţia de preşedinte şi domnul Iohannis a folosit acestă tragedie cu geaca roşie atunci”, a spus Ciolacu.

„Niciodată un om politic nu are dreptul să se urce pe tragedia unor oameni”, a mai afirmat președintele social-democraților.

Victor Ponta este în prezent consilier al premierului Ciolacu. Fostul prim-ministru şi lider social-democrat deschide lista candidaţilor PSD Dâmboviţa pentru Camera Deputaţilor.

La începutul dezbaterii de miercuri seară, Ciolacu a propus un moment de reculegere la împlinirea a 9 ani de la tragedia de la „Colectiv”.

„Nu vreau să fiu în sufletul părinților. Încerc să previn să nu se mai întâmple așa ceva. Nu știu dacă cineva din Guvern și-a cerut vreodată scuze, și îmi cer scuze sincere, fiindcă trebuie să învățăm din astfel de momente nefericite”, a spus liderul PSD, la începutul emisiunii.

„Împreună cu Rafila am băgat vreo 200 de milioane de euro și, în sfârșit, suntem la ultimul etaj la un spital de mari arși la Timișoara, am început și la Târgul Mureș, am început și în București pentru mari arși la copii. Și am mărit bugetul pentru mari arși la 60%”, s-a lăudat Ciolacu.