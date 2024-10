Victor Ponta, candidat la Camera Deputaților din partea PSD Dâmbovița: „Începusem să obosesc să tot fiu fostul”. Ponta redevine membru al PSD

Fostul premier şi lider social democrat Victor Ponta deschide lista candidaţilor PSD Dâmboviţa pentru Camera Deputaţilor, propunerea fiind validată la conferinţa extraordinară de duminică a filialei, informeză Agerpres.

„Începusem să obosesc să tot fiu fostul, fostul prim ministru, fostul preşedinte (al PSD, n.r.), fostul… Acum dacă o să îmi ziceţi viitorul deputat de Dâmboviţa, o să mă simt foarte bine!”, le-a spus Ponta celor aproape 500 de delegaţi participanţi la conferinţa PSD Dâmboviţa.

Victor Ponta a fost propus pe listele de candidaţi la alegerile parlamentare de organizaţia PSD Târgovişte. Ponta a precizat că a rămas în relaţii foarte bune cu mulţi dintre liderii din PSD Dâmboviţa, cu mulţi primari şi membri de partid din judeţ.

Mesajul primit de la Marcel Ciolacu

„Mi-am scris şi discurs, am primit şi aseară un mesaj: ‘vezi că mâine ai speech la Dâmboviţa, vezi ce spui’. Zic: ‘da, domnul prim-ministru, ştiu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc şi eu’ (…). Şi eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut şi înfrângeri şi am avut de învăţat mai mult din înfrângeri decât din victorii”, şi-a început Victor Ponta discursul.

Acesta a explicat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost cel care l-a îndemnat să reintre activ în politică. „După ce mi-a zis că va candida la funcţia de preşedinte, i-am spus: ‘bine, te votez!’ ‘Nu, nu, zice, lasă comoditatea, lasă golful la Niculeşti, lasă conferinţele internaţionale, vino şi spune-le oamenilor de ce, de data asta, să nu mai facă aceeaşi greşeală: ne e bine cu candidatul PSD, dar nu votăm PSD’”, a mai spus Ponta.

Victor Ponta, la fel ca şi ceilalţi care au luat cuvântul la conferinţa PSD Dâmboviţa, a avut un mesaj de mobilizare în susţinerea lui Marcel Ciolacu pentru prezidenţiale.

„Dintre candidaţii la funcţia de preşedinte, Marcel Ciolacu este cel mai bun. Sunt absolut convins şi am o voce puternică şi nu o spun din complezenţă, că nu e cel mai bun din lume, că nu e cel mai frumos, cum zice el, este cel mai bun dintre cei care candidează şi cred că pentru România va fi cel mai bine dacă el iese preşedinte, pentru România în ansamblu, nu numai pentru PSD. Bineînţeles că pentru PSD aceşti 20 de ani trebuie închişi cu o victorie”, a afirmat Victor Ponta.

Pe 1 octombrie, într-o emisiune la Digi24, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat că decizia privind o eventuală candidatură a lui Victor Ponta la alegerile parlamentare va fi luată în Biroul Permanent al partidului.

„Victor Ponta nu a fost un premier slab, el a pierdut niște alegeri din cauza imaturității sale politice de la acel moment și din cauza felului său de a fi, mai arogant (…) Guvernul lui nu a dăunat României și nu a făcut de râs România”, a spus liderul social-democraților.

Traseul sinuos al lui Ponta după excluderea din PSD

Victor Ponta a fost exclus din PSD în iunie 2017, după ce a devenit secretar general al Guvernului în cabinetul Grindeanu, în condițiile în care partidul îi retrăsese sprijinul politic premierului de atunci.

Ulterior, Ponta a fondat Partidul Pro România, împreună cu Daniel Constantin și cei care l-au urmat după ce acesta a plecat din ALDE.

După alegerile parlamentare din 2020, când Pro România nu a mai reușit să intre în Parlament, Victor Ponta s-a retras din politică. În ianuarie 2021 și-a deschis o firmă de consultanță economică.

„Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, declara Victor Ponta, într-un interviu pentru Digi24.ro.

Revenirea în politică a avut loc în august 2023, când premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific.

„Vreau să-l ajut pe domnul Ciolacu, care s-a purtat foarte frumos cu mine și îl voi consilia în probleme economice internaționale.

În ultimii opt ani, niciun premier nu s-a ocupat de relațiile economice externe și tocmai aici cred că pot colabora cu premierul și îl pot ajută cu expertiza mea”, a declarat Victor Ponta pentru HotNews.ro.

Posibila candidatură pe listele PSD la alegerile din acest an a fost condiționată de calitatea de membru al partidului, întrucât legislația electorală nu permite candidaturi independente pe listele unui partid sau candidaturi ale unor persoane care sunt membre în altă formațiune politică.