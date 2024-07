Codin Maticiuc, șocat de camera în care a stat într-un hotel din Costinești: „Doar în Africa am mai văzut așa ceva”

Actorul a fost în weekend la festivalul Beach, please! și a avut parte de o experiență neplăcută atunci s-a cazat.

„Am ajuns și eu la deja faimosul festival din Costinești. Prima dată, recunosc, dar nu aveam efectiv cum să ratez Rick Ross, Wiz Khalifa și Travis Scott dintr-un singur foc. M-am cazat, inspirat și nu prea, la Vox Marris în capătul celălalt al stațiunii. Inspirat pentru că fac 35 de minute dus, 35 de minute întors până în festival pe jos. Neinspirat pentru că arată execrabil camerele. Perdele murdare de pete vișinii și lipsă pe alocuri, coropișnițe pe care doar în Africa le-am mai văzut care apar sau când stingi lumina sau când dai drumul la apă să curgă și miros de statut și igrasie”, a scris Codin Maticiuc, pe Facebook.

Dincolo de cazare, Maticiuc a fost încântat de eveniment. „Festivalul în sine un FENOMEN. Woodstock curat din toate punctele de vedere. Felicitări Selly și conducerea Global! Probleme? Au fost, am auzit și de simțit le-am simțit doar pe cele de acces dar totuși vorbim de o stațiune cu infrastructură zero care ar trebui să le facă statui acestor băieți în fața primăriei. Artiștii au venit însă, au performat, incidente aproape zero, ultra vip-ul de la Nuba impecabil”.

Maticiuc a comentat și arestarea lui Wiz Khalifa pentru droguri. „Apreciez Poliția Română, DIICOT și antidrog că își fac treaba însă arestarea lui Wiz Khalifa mi se pare doar un marketing cheap de genul „nimeni n-o să mai fie drogat pe litoral”. Nu știu dacă vânătoarea de artiști este soluția și nu vânătoarea de dealeri. Probabil o să-mi iau hate dar tare sunt obișnuit. Peace”.