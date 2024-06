Cohn&Jansen este agenția anului la Effie Awards România 2024

Desemnată pentru pentru prima dată Agenția Anului în cadrul festivalului Effie Awards România, Cohn&Jansen a obținut 7 trofee pentru 4 clienți: AQUA Carpatica, BCR, Teach for Romania și Omniasig Vienna Insurance Group.

E un an diferit la Effie: titlul de „Agenția Anului” nu a mai fost luat de o rețea mare, ci de o agenție independentă. Și nu a fost câștigat cu multe lucrări înscrise în festival, ci cu câteva campanii de un nivel crescut, care au primit premii valoroase.

Cele 5 campanii înscrise în festival ale agenției au primit premii importante în mai multe categorii.

Campania Wrong Labelling pentru AQUA Carpatica Flavours, care a reprezentat lansarea celui mai nou produs din portofoliul AQUA Carpatica, a primit Grand Effie și două premii Gold la categoriile Beverages Non-Alcohol și Marketing Disruptors.

Campania BCR “Free to be yourself”, cea mai recentă campanie a băncii, orientată către încurajarea românilor pentru alegeri financiare inteligente a obținut un Gold în categoria Financial Services, în timp ce BCR a obținut și un Silver la categoria Sustained Success, pentru platforma de comunicare „Pentru o Românie inteligentă financiar”, care și-a propus să ajute românii să adopte un comportament financiar care le face bine.

Campania “Save & back-up you home”, prima campanie semnată de Cohn&Jansen pentru Omniasig Vienna Insurance Group pe tema asigurărilor facultative a locuințelor, a primit un Bronze în categoria Financial Services.



Teach for România a primit la rândul său un binemeritat Gold, în categoria Positive Change: Non-profit, pentru campania „Book Heroes vs. Funcțional Literacy” care a avut drept scop recrutarea unui număr din ce în ce mai mare de profesori, care să predea în comunități vulnerabile din România.

Mihai Fetcu, Creative Director: „Suntem fericiți și recunoscători pentru titlul de „agenția anului”. Mai ales că suntem o agenție „indie” și înțeleg că asta e ceva nou pentru această competiție. Eu sper că asta să fie doar începutul unei normalități. De ce? A fi o agenție independentă nu este un minus, ba chiar dimpotrivă. Noi credem că suntem mai autentici, luăm decizii mai repede, suntem mai apropiați, mai agili, și câteodată luăm lucrurile mai personal, în sensul bun al conceptului. Vrem să fim mândri de work-ul pe care-l facem. Și să fie „pe bune”. Campaniile înscrise ne reprezintă, unele au o misiune mare, altele laterale și curajoase, așa cum ar trebui să fie cât mai multe campanii. Premiile câștigate sunt o confirmare pentru noi că facem bine ceea ce facem și că industria are nevoie de o schimbare.”

Arina Stoenică, Client Service Director: „La Effie se văd relațiile bune cu clienții construite în timp, se vede cum toată echipa are aceeași obiectiv. Am câștigat cu toate campaniile înscrise, campanii la care s-a muncit mult și cu suflet. Ce doză de încredere și de bucurie! Nu au fost premii multe, dar au fost premii mari pentru campanii care au produs o schimbare. E și o validare pentru noi, dar mai ales o bucurie.”

Miruna Baias, Head of Strategy: “Premiul Agentia Anului acordat agenției noastre e rezultatul multor ani de consecvență & calitate în felul în care Cohn&Jansen face campaniile alături de partenerii săi. Anul acesta am avut 3 campanii diferite, pentru branduri din industrii complet diferite, premiate cu aur – o reușită rară la Effie, care reflectă nivelul întregii agenții.

Mulțumiri speciale Ralucăi Diaconu, Teodorei Ștefan și bineînțeles Dianei Crâșmariu care au reușit să traducă pentru ochii juraților efortul și reușita tuturor.

Mă bucur enorm că sunt în echipa lor, în departamentul de strategie al anului de la agenția anului.”

Diana Crâșmariu, General Manager: “Sunt mândră de echipa noastră și le mulțumesc colegilor cu idei tari și ego-uri mici, cărora le pasă de munca lor și depun efortul să iasă mereu bine, clienților noștri cu ambiții mari, oamenilor din jurul agenției care ne susțin și care fac muncă de calitate. Să îți placă ce faci, fără cinism, să dai ce ai mai bun, să vrei să ai impact pe bune, nu doar în case-uri, să nu cauți scurtături și să lași ca ce muncești să vorbească de la sine – principiile astea ne ghidează pe fiecare proiect, mic sau mare. Recunoașterea de Agenția Anului ne confirmă că merge și așa, pe rețeta “hard & honest work”. Mulțumesc tuturor juraților care au apreciat munca noastră și au confirmat nivelul.”

Effie Awards Romania e festivalul local cu cea mai mare importanță în comunitatea de marketing & comunicare. De 21 de ani festivalul Effie Awards România premiază cele mai eficiente și mai apreciate campanii de comunicare, ținând cont de un mix valoros între obiective, strategie, idee și mai ales rezultate. Cohn&Jansen este prezentă și premiată de mulți ani în cadrul festivalului, cu un alt Grand Effie câștigat în 2015 și este pentru prima dată Agenția Anului la această ediție, fiind prima agenție independentă care câștigă acest titlu în ultimii 10+ ani de festival.

Cohn & Jansen Creative Network e o agenție de publicitate independentă, cu o experiență de peste 20 de ani pe piața din România, cu performanțe constante demonstrate pentru clienții agenției și recunoscute la festivalurile românești și internaționale.

Articol susținut de Cohn&Jansen