Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment”

Generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al armatei franceze, afirmă că țările occidentale trebuie să fie pregătite pentru posibile acțiuni militare în viitorul apropiat. Într-un interviu acordat revistei Valeurs actuelles, considerată apropiată de dreapta franceză, în care a vorbit și despre prioritățile armatei pentru 2025–2026, el a subliniat: „Trebuie să fim pregătiți să ne angajăm în luptă în orice moment, chiar și în această seară, dacă este necesar”.

Generalul care comandă forțele terestre ale Franței a anunțat că Parisul intenționează să majoreze cheltuielile militare cu 3,3 miliarde de euro anul viitor. Aceste fonduri vor fi folosite pentru a consolida unitățile cu sisteme de apărare aeriană, sisteme multiple de lansare a rachetelor și vehicule aeriene fără pilot. Schill a subliniat că în prezent se lucrează activ la instruirea operatorilor de drone și la organizarea producției acestora, inclusiv utilizarea imprimantelor 3D.

El a spus că, drept răspuns la exercițiile ruso-bieloruse „Zapad 2025” desfășurate în septembrie, Franța va participa la manevrele NATO „Dacian Fall”, programate în România și Bulgaria în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie. Conform datelor MAPN, aproximativ 5.000 de militari din zece țări vor participa la exerciții, inclusiv o brigadă blindată franceză de 2.400 de militari.

Schill a declarat pentru presa franceză că exercițiul va marca o premieră pentru Franța în ultimele decenii, o brigadă blindată completă, cu trupele de sprijin, urmând să fie desfășurată la o distanță atât de mare de teritoriul francez. În total, 2.400 de militari francezi vor face deplasarea pentru exercițiul militar din România.

Cu o zi înainte, pe 1 octombrie, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea dezvoltării unor sisteme de avertizare timpurie pentru drone și a consolidării cooperării pentru protejarea spațiului aerian european.

Provocări repetate ale Rusiei în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România

Declarațiile lui Macron au venit pe fondul seriei de incidente care au implicat încălcări ale spațiului aerian NATO, inclusiv pătrunderea a aproximativ 20 de drone rusești în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie, încălcarea spațiului aerian al României pe 14 septembrie și a celui estonian în data de 20 septembrie.

În urma incidentelor, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și reprezentantul SUA la Consiliul de Securitate al ONU, Mike Walz, au asigurat că alianța va apăra „fiecare centimetru” al teritoriului său, folosind toate mijloacele militare și non-militare necesare.

Ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a cerut doborârea țintelor care încalcă spațiul aerian NATO, în timp ce președintele parlamentului german, Jurgen Hardt, a cerut transmiterea unui „semnal clar către Rusia” pentru a o descuraja de la a întreprinde acțiuni militare.

Președintele ceh Petr Pavel și prim-ministrul polonez Donald Tusk au cerut, de asemenea, distrugerea dronelor care încalcă spațiul aerian. Președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat disponibilitatea de a interveni în cazul unei escaladări a tensiunilor la frontiera poloneză, cerând statelor membre NATO să doboare avioanele de vânătoare rusești.