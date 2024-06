Compania Horse, la care sunt acționari Renault și Geely, începe producția unui motor de 1,2 litri pentru Dacia Duster, la uzina de la Mioveni

​Uzina HORSE România de la Mioveni va începe producția motorului HR12, de 1,2 litri, care va echipa noul Duster, a anunțat compania. Renault anunța în 2022 o scindare, pentru a deveni mai eficientă, iar HORSE este una dintre companiile ce au rezultat din scindare. O parte dintre activitățile de la Dacia au fost transferate către Horse.

Capacitatea de fabricație instalată la uzina Horse de la Mioveni este de 450.000 de motoare pe an, inclusiv turnarea pieselor din aluminiu și finisarea acestora. Prin acest proiect sunt create noi posturi de lucru şi este modernizată linia de producție.

HR12 este un motor pe benzină cu 3 cilindri, de 1.2 litri, de înaltă eficiență, proiectat pentru a echipa o gamă largă de vehicule. Motorul are o putere maximă de 96 Kw (130 CP) la o turație de 4.500 rpm, cu un cuplu maxim de 230 Nm disponibil încă de la 1.800 rpm.

Ce spune compania HORSE despre motor și uzină

HORSE începe astăzi, 5 iunie 2024, fabricarea motorului pe benzină de înaltă eficiență HR12 cu 3 cilindri, de 1,2 litri. Procesul se derulează în cadrul uzinei HORSE de la Mioveni.

HR 12 este cel mai eficient motor din portofoliul HORSE și, totodată, cel mai puternic produs vreodată în uzina HORSE de la Mioveni. Propulsorul echipează deja mai multe modele de vehicule, inclusiv hibride.

Producția realizată la uzina de la Mioveni completează capacitatea globală de fabricație a companiei pentru motorul HR12, volumele fabricate fiind destinate echipării Noului Duster. Uzina HORSE Valladolid (din Spania) va continua să producă motorul pentru modelele Renault Austral și Espace.

Uzina HORSE România de la Mioveni va asigura atât asamblarea motorului HR12, cât și turnarea carterelor cilindri în turnătoria de aluminiu, cea mai mare de acest gen din România și din ecosistemul HORSE.

În vederea industrializării noului motor HR12 au fost modificate peste 75 % din posturile de lucru existente pe linia de asamblare a uzinei de la Mioveni și au fost instalate 24 de posturi noi. Aceste investiții au permis integrarea locală a întregului ciclu de producție – inclusiv turnarea și uzinarea carterelor cilindri, care sunt realizate 100% în intern.

Cine este compania HORSE

HORSE a fost creată pentru a produce motoare, transmisii și tehnologii cu emisii scăzute de carbon și dispune de opt uzine de producție în șapte țări, de trei centre de cercetare și dezvoltare, având sediul central la Madrid (Spania). Compania produce 3,2 milioane de unități pe an pentru clienții săi din întreaga lume.

HORSE este filială a HORSE Powertrain Limited, o societate mixtă, cu participare egală, între Renault Group și Geely.

Horse are peste 9.000 de angajați distribuiți în șapte țări, HORSE are sediul central în Madrid ( Spania) și are opt uzine de producție și trei centre de cercetare și dezvoltare în lume (Argentina, la Córdoba; Brazilia, la Curitiba; Chile, la Los Andes; Portugalia, la Aveiro; România la București, Mioveni și Titu; Spania, la Sevilla și Valladolid, și Turcia, la Bursa în parteneriat cu Oyak).