Concluzia lui Ciolacu, după ce spune că a văzut toate documentele cerute lui Rafila despre controlul la Sf Pantelimon: S-au încadrat în atribuțiile pe care le au

Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri, într-un dialog cu reporterul HotNews.ro, că a primit și a analizat toate documentele pe care i le-a cerut ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, despre verificările făcute în aprilie de Corpul de control, care a concluzionat că nu sunt probleme la Spitalul Sf Pantelimon. Ciolacu a susținut că, procedural, Ministerul Sănătății s-a încadrat în atribuțiile administrative pe care le are: „Corpul de control al MS nu are atribuții de a controla actul medical”.

Înaintea ședinței de miercuri a Guvernului, reporterul HotNews l-a întrebat pe premier dacă a verificat documentația cerută de la Ministerul Sănătății privind controlul de la Sf Pantelimon și dacă a luat o decizie, așa cum spunea.

„Nu pot lua altă decizie peste magistrați”

„S-au văzut toate. Am luat o decizie. Nu pot lua altă decizie peste magistrați. Ministerul Sănătății nu are dreptul de a controla medical. Acel atribut este al Colegiului Medicilor, care este o instituție profesională. Controlul a fost administrativ, pe proceduri”, a răspuns Ciolacu.

La intervenția reporterului HotNews.ro, că Ministerul Sănătății a trimis acel control în urma sesizărilor privind decesul unor pacienți la Secția ATI, Marcel Ciolacu a spus că verificările în acest sens au fost făcute de Colegiul Medicilor, iar acum „toate documentele și aparatele sunt la Parchet”.

Întrebat repetat de reporterul HotNews despre faptul că spunea că va lua o decizie după ce va vedea documentația privind controlul Ministerului Sănătății, Ciolacu a spus că instituția condusă de Rafila „s-a încadrat în responsabilitățile administrative pe care le are”.

„Nu am luat nicio decizie. Eu am luat decizia să investesc în clădire și am luat cu domnul ministru decizia de a scrie și a și vorbit cu presedintele ATI-ului mondial, presedintele ATI-ului european (…) Vor trimite niște experți internaționali, ca împreună cu experții naționali să facem procedurile. Normal că vom porni cu ATI și apoi procedurile în toate spitalele ca să preîntâmpinăm aceste lucruri. (…) Am analizat și am văzut atribuțiile pe care le are Ministerul Sănătății în privința acestui control. Mi s-au arătat documentele, s-au dus acolo, ei au analizat administrativ, Colegiul Medicilor – medical. (…) astea au fost atribuțiile lui. S-au încadrat în atribuțiile pe care le au. Atributul meu este să nu se mai întâmple așa ceva. Corpul de control al premierului a analizat documentele pe care le-a avut de la Ministerul Sănătății și au spus ce au controlat cei de la MS, pe ce legislație și care sunt atribuțiile lor. Corpul de control al MS nu are atribuții de a controla actul medical”.

HotNews.ro a solicitat de trei ori Ministerului Sănătății, în baza Legii 544, să comunice conținutul integral al Ordinului prin care Corpul de Control a fost trimis, în luna aprilie, la Spitalul Sf. Pantelimon și nu a găsit nicio problemă. Ministerul Sănătății a oferit un singur răspuns, constând în informații reluate dintr-un comunicat de presă din 17 aprilie. Instituția nu a transmis către HotNews, la solicitările în baza Legii 544, că Ordinul „nu este destinat comunicării publice”. Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că i-a cerut ministrului Sănătății documentația care a stat la baza controlului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut, luni, că ordinul prin care în luna aprilie a trimis Corpul de Control la Spitalul Sf. Pantelimon „nu este destinat comunicării publice”, conform unui Ordin semnat în anul 2021 „de cel care era ministru în acea perioadă” și care prevede că „documentele care fac referire la activitățile Corpului de control nu sunt destinate comunicării publice”.

Ce poate controla Corpul de Control

Potrivit prevederilor legale, Corpul de Control al Ministerului Sănătății poate solicita medici sau instituții, atunci când investighează anumite cazuri. La Spitalul Sf. Pantelimon, prin decizia ministrului Alexandru Rafila, au mers la o cauză medicală, nu de achiziții publice sau buget, doar „economiști sau juriști”.

Pentru că cei mai mulți membri ai Corpului de Control din MS sunt juriști, Corpul poate solicita medici specialiști de la comisiile de specialitate din minister sau de la Colegiul Medicilor din România.

Un fost oficial al Ministerului Sănătății a explicat recent pentru publicul HotNews.ro că în cazul problemelor de la Sf. Pantelimon, Corpul de Control putea să solicite o comisie mixtă, formată și din medici specialiști ATI, care să facă un raport medical, nu doar administrativ.

În regulamentul Corpului de Control al MS se arată că „în realizarea atribuțiilor specifice de control, colaborează cu alte instituții publice competente, pentru efectuarea verificărilor necesare privind respectarea legislației în vigoare, iar în cazul identificării unor posibile fraude în sistemul de sănătate, sesizează instituțiile abilitate”.

CITEȘTE ȘI: