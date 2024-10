Controversă în cazul șoferului care se credea nepotul lui Dracula. Polițiștii implicați în urmărire, acuzați că au folosit conducătorii auto drept „scut uman”

Un tânăr elvețian de 19 ani a provocat haos în județul Sibiu, după ce a furat o mașină din Făgăraș pentru a ajunge la o pădure de lângă Cluj-Napoca din dorința de a deveni „vampir”. Polițiștii au pornit pe urmele lui pentru a-l prinde, iar un șofer care a avut de suferit în timpul misiunii a acuzat forțele de ordine că l-au folosit drept „scut uman”.

Acţiunea poliţiştilor din judeţul Sibiu pentru oprirea tânărului, cetăţean străin, care a furat o maşină din judeţul Braşov şi a condus-o fără permis şi sub influenţa substanţelor psihoactive, a devenit subiectul unor controverse, scrie News.ro.

Fără permis de conducere şi posibil aflat sub influenţa substanţelor psihoactive, tânărul elvețian a furat, duminică, o mașină din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, fiind depistat ulterior în trafic în judeţul Sibiu, unde nu s-a supus semnalelor de oprire ale poliţiştilor.

Tânărul elvețian a spus că vrea să devină vampir

Potrivit IPJ Sibiu, poliţiştii din Sibiu şi Braşov au declanşat o operaţiune de tip „năvodul” pentru a-l prinde pe bărbat.

„Cetăţeanul străin urmărit în trafic de către poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Sibiu, nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de către aceştia şi, încercând să fugă, pe traseul său a fost implicat în 2 evenimente rutiere. Astfel, a acroşat un autoturism pe DN1, în sensul giratoriu cu DJ 106D, soldat doar cu pagube materiale. Al doilea accident, în care au fost implicate 4 autoturisme s-a produs pe DN1, în Şelimbăr, în apropierea unei staţii de alimentare cu combustibil. Cele 4 maşini erau conduse pe aceeaşi direcţie de deplasare, iar în urma accidentului au rezultat 3 răniţi, 2 femei şi un bărbat”, a transmis IPJ Sibiu.

Când a fost prins, tânărul elveţian, într-o stare vizibil alterată, a afirmat că dorea să ajungă la „Hoia Baciu” pentru „stră-stră-străbunicul său, Contele Dracula, Vlad Ţepeş” şi că speră să poată deveni „vampir”, întrucât a visat toată viaţa la acest lucru.

Acuzații grave: „Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română!”

La o zi după operațiunea polițiștilor, un şofer a susţinut pe pagina sa de Facebook că maşinile participanţilor la trafic au fost oprite de poliţişti la Şelimbăr, pentru a bloca drumul şi a-l prinde astfel pe şoferul urmărit.

„Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română!”, a susţinut, într-o postare pe Facebook, Andrei Ghica, unul dintre şoferii ale căror maşini au fost lovite de tânărul urmărit de poliţişti.

El a publicat şi imagini cu autoturismul avariat, precizând că el şi soţia sa nu au fost răniţi, şi a relatat că, duminică, la Şelimbăr, un echipaj de Poliţie le-a făcut semn mai multor şoferi să oprească, blocând astfel ambele benzi de circulaţie pe sensul spre Sibiu.

„Cu toţii am rămas în maşini, nedumeriţi, fără nicio explicaţie din partea agenţilor de Poliţie prezenţi la faţa locului. Unul dintre agenţi a trecut pe lângă maşinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mână despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike – un dispozitiv cu ţepi menit să oprească forţat un autovehicul in deplasare. N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviţi din spate, din plin, de maşina despre care am aflat mai apoi că era furată şi condusă de o persoană de cetăţenie elveţiană, fără permis, aflată sub influenţa drogurilor şi care era urmarită de către o maşină de Poliţie. În urma impactului am fost aruncaţi, cu tot cu maşina noastră, aproximativ 15 metri în faţă”, a explicat Ghica.

El a adresat mai multe întrebări în ceea ce priveşte acţiunea poliţiştilor:

„1. De ce a fost nevoie de scut uman atâta timp cât Poliţia avea acel instrument de oprire forţată a maşinilor (banda cu ţepi), care oricum era de ajuns pentru a duce la prinderea făptaşului?

2. Dacă tot ne-au oprit, de ce nu ne-au evacuat rapid înainte de producerea impactului? Ar fi fost doar nişte maşini avariate şi poate nici acelea dacă echipajul de la faţa locului ne-ar fi spus să degajăm benzile de circulaţie şi să ne retragem cu maşinile pe marginea şoselei. (…)”.

Precizările Poliției

După ce postarea șoferului s-a viralizat, IPJ Sibiu a transmis că „toate aspectele care privesc modul de intervenţie a poliţiştilor pentru interceparea în trafic şi reţinerea unui bărbat suspectat de săvârşirea unei infracţiuni de furt, comise în judeţul Braşov, sunt supuse unei analize atent desfăşurate la nivelul instituţiei”.

„Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acţiune, poliţiştii nu au folosit maşini ale participanţilor la trafic pentru oprirea şoferului urmărit. Întreaga misiune, din momentul observării maşinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului şi până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar poliţiştii aflaţi în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranţa celorlaţi participanţi la trafic. Este regretabil faptul că participanţi la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni şi, pentru a stabili dacă au fost sau nu sincope în modul de acţiune a poliţiştilor, modul de intervenţie este analizat de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională şi Serviciului Rutier. În funcţie de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecinţă”, a precizat IPJ Sibiu.

