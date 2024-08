Crin Antonescu, atac dur la adresa conducerii PNL: „Doar niște semidocți puteau gândi o campanie centrată pe performanțele literare ale domnului Ciucă”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, i-a criticat dur, într-o emisiune la Digi24, pe liderii de la vârf ai partidului, despre care a afimat că sunt „niște semidocți”. O țintă specială a fost Rareș Bogdan pe care l-a numit fanfaron. Antonescu a avut obiecții legate de alianța cu PSD și de modul în care sunt pregătite alegerile prezidențiale, inclusiv legate de numele candidatului partidului.

„Am urmărit ce s-a întâmplat cu partidul în ultima perioadă. Am rarele ieșiri publice. Am făcut apel la răbdare. Am apărat speranțele în legătură cu evoluția partidului, astăzi însă orele fiind înaintate trebuie să spun că situația mi se pare la limită. Am avut acest sentiment la alegerile europarlamentare, când PNL a reușit din punct de vedere tactic un singur lucru – să-și mascheze scorul politic prin comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare”, a spus Crin Antonescu.

„O formă de mediocritate și chiar impostură”

Acesta susține că lista comună cu PSD de la europarlamentare a ajutat actuala conducere să mascheze eșecul de la alegerile locale, unde a pierdut o treime din consiliile județene pe care le controla anterior, precum și funcții de primar. În plus, partidul nu a fost în stare să facă o campanie legată de intențiile sale legate de politicile europene.

Antonescu a reproșat conducerii că numele candidatului PNL pentru funcția de președinte nu a fost decis de către întregul partid.

„Trăim, la nivelul conducerii PNL, într-o formă de mediocritate și chiar impostură, inclusiv a candidatului la prezidențiale, care trebuie totuși denunțată de cineva care poate. Exact cum s-a întâmplat la europarlamentare, înțeleg că urmează să posteze cei care vor să fie pe liste, cei care se consideră liberali, dar ce? Avem în continuare un candidat la președinție care nu ne spune de multă vreme mai nimic, în ciuda faptului că probabil este un om cumsecade”, a spus fostul lider al liberalilor

În plus, Antonescu are obiecții față de modul în care partidul și-a asumat candidatura lui Nicolae Ciucă pentru prima funcție în stat. El chiar a indicat soluții alternative pentru candidatul PNL la prezidențiale, anume Eduard Hellvig și Ilie Bolojan.

„Campania la europarlamentare s-a desfășurat printr-un teasing, un advertising încă nu al cărții, dar al autorului, adică domnul Ciucă a fost promovat în toată țara. Deci decizia era luată, exact de cine nu știu. Acum suntem în fața faptului împlinit și în așteptarea unei cărți. Noi, particularii, facem planuri despre ce vrem să facem în România. Putem fi și discreți, e treaba noastră. Cei care fac politică și cei care vor să fie președinți, mai abitir, trebuie să ne spună ce vor să facă ei cu România și să ne spună asta clar, pe îndelete, în detaliu. Cum n-am auzit nimic la europarlamentare, nu am auzit și nu mai am speranța să aud nici de la domnul Ciucă”, a comentat Crin Antonescu.

Rareș Bogdan, „un personaj autocentrat și fanfaron”

Acesta a apreciată că deciziile din partid sunt luate în mod restrâns, de secretarul general Lucian Bode și prim-vicepreședinții Rareș Bogdan și Dan Motreanu, iar rezultatele acestor decizii riscă să fie nefaste.

„În politică, ridicolul ucide. Mai bine ești acuzat de corupție decât de ridicol (…) Toată lumea înțelege că având un candidat care nu doar să fie susținut de către cei patru semidocți…deși jumătate sunt doctori și altul este reputatul «cărturar» Rareș Bogdan care a citit câteva mii de cărți mai mult decât Ciolacu, așa a spus. Numai niște semidocți puteau să gândească o campanie centrată pe performanțele literare ale domnului Ciucă”, susține Crin Antonescu.

„Ar trebui ca PNL să se hotărască la capătul a 10 ani – și asta e o altă discuție despre bilanțul mandatului domnului Klaus Iohannis – parcursul și bilanțul PNL-ului în timpul înfrățirii firești cu președintele pe care l-a produs. Astăzi, PNL trebuie să se hotărască dacă se resemnează cu rolul de mamă-purtătoare a progeniturii politice a domnului Iohannis în plan intern. O sarcină cu puține șanse să fie dusă la bun sfârșit… Sau își caută și își afirmă identitatea post-prezidențială”, spune Antonescu.

Deosebit de dure au fost criticile aduse lui Rareș Bogdan, pe care l-a caracterizat drept „un personaj autocentrat și fanfaron care acum este și vătaf pe mandatele parlamentare”.

„Marea primejdie care pândește PNL-ul este cea a ridicolului. Cum un comunicator principal, un «frontman» ca Rareș Bogdan practică chiar forme de șarlatanie în comunicarea publică. Un exemplu este marea victorie a PNL-ului la alegerile locale”, crede Antonescu.