Cum a fost ucis cu două gloanțe rapperul C.Gambino, ultima victimă a crimelor violente care zguduie Suedia

Un artist hip-hop suedez premiat cunoscut sub pseudonimul C.Gambino a fost împușcat mortal marți seara târziu într-un presupus atac al unei bande criminale, a anunțat poliția, într-un moment în care violența armată continuă să afecteze țara nordică, scriu Reuters și The Local.

C.Gambino a fost împușcat de cel puțin două ori într-un atac aparent deliberat într-o parcare publică din orașul Göteborg, situat în vestul țării, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al poliției, care a precizat că victima avea în jur de 26 de ani.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Göteborg a precizat că între artist și una sau mai multe rețele criminale ar exista unele legături. „Suspectăm că infracțiunea are legături cu mediul bandelor”, a spus el, refuzând să ofere detalii.

Suedia face eforturi de ani de zile pentru a limita violențele comise de crima organizată. Atacurile armate mortale s-au triplat în ultimul deceniu, depășind semnificativ nivelurile din țările vecine. Poliția estimează că 62.000 de persoane sunt active în rețele criminale sau au legături cu acestea.

În 2021, un alt rapper suedez, Einar, al cărui nume real era Nils Gronberg, a fost împușcat mortal la vârsta de 19 ani. Cu un an înainte, Einar a fost răpit și agresat de rapperi rivali.

Locuia într-o „zonă vulnerabilă”

Potrivit poliției, rapperul în vârstă de 26 de ani a fost prins într-o ambuscadă de unul sau poate doi bărbați înarmați în timp ce intra într-o parcare din apropierea cartierului Hisings Backa, la nord de Göteborg, marți, în jurul orei 22.40.

El a fost transportat de urgență la spital cu o ambulanță cu cel puțin două răni produse de gloanțe, dar a murit la scurt timp după sosire.

Rapperul locuia în acest cartier, clasificat drept „zonă vulnerabilă” de către poliția națională, și tocmai își parcase mașina în momentul în care a fost împușcat, scrie The Local.

Poliția spune că atacatorii au fugit cu o mașină Volvo V70 argintie.

Ziarul Expressen a relatat miercuri că poliția a percheziționat un apartament din Göteborg după împușcături. Mai multe persoane au fost interogate în cadrul anchetei privind crima, dar nimeni nu a fost încă reținut.

Poliția a refuzat să comunice numele real al rapperului. Presa suedeză a scris că este vorba despre Karar Ramad.

Cine a fost C.Gambino

C.Gambino, care are aproape un milion de ascultători lunari pe serviciul de streaming Spotify, și-a ținut identitatea ascunsă și a purtat o mască în public, inclusiv la ceremonia de decernare a premiilor muzicale suedeze Grammis de luna trecută, unde a fost desemnat artistul hip-hop suedez al anului 2023.

Ultima piesă, Sista Gång, care înseamnă „ultima dată”, este mai degrabă macabră, potrivit publicației The Local.se, și a fost ascultată de 700.000 de ori pe Spotify de când a fost lansată, vineri.

Gambino a purtat întotdeauna o mască pentru fotografiile publicitare, în videoclipuri, concerte și alte apariții publice.

Rapperul a intrat în atenția fanilor hip-hop în 2019 cu piesa Rebell. Albumul său de debut, Sin City, a ajuns pe locul doi în topul Sverigetopplistan al celor mai vândute discuri în 2022, în primul rând datorită celor două piese principale de succes, M5 și CCTV.

Cel de-al doilea album, In Memory of Some Standup Guys, a fost una dintre cele mai populare lansări de la începutul anului 2024, contribuind la câștigarea premiului Hip Hop al anului în cadrul Grammis, cel mai vechi premiu muzical suedez, la 4 mai.

C.Gambino nu trebuie confundat cu Childish Gambino, numele de scenă al actorului american Donald Glover, deși se presupune că ambii au preluat numele de la familia mafiotă Gambino.

Avea C.Gambino legături cu bandele?

Diamant Salihu, reporter criminalist la televiziunea publică suedeză SVT, a declarat că deținea informații potrivit cărora rapperul ar avea „anumite legături cu bandele” și ar fi fost găsit vinovat de unele infracțiuni minore, dar a subliniat că acesta pare să se fi concentrat mai degrabă asupra carierei sale muzicale.

„El figurează în registrul infracțiunilor, dar s-a dedicat în primul rând muzicii”, a declarat Salihu pentru postul de televiziune.

Poliția din Göteborg a declarat miercuri pentru ziarul Expressen că investighează dacă împușcăturile au legătură cu conflictul de lungă durată dintre bandele din zonele de nord și de sud ale suburbiei Biskopsgården.

Ziarul Aftonbladet, a relatat că tânărul de 26 de ani a condus o afacere împreună cu un bărbat despre care poliția crede că este membru al grupării Norra Biskop, care a fost găsit anterior vinovat de mai multe infracțiuni.

Problema greu de rezolvat a violențelor

În toamna lui 2023, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a convocat pe șeful forțelor armate, pentru a găsi o soluție de reducere a violențelor armate care au cuprins țara. Apelul venea după un val de crime violente în urma cărora 11 oameni muriseră numai în luna septembrie.

Tot atunci, comisarul polițieri naționale a avertizat că „conflictele criminale din Suedia reprezintă o amenințare serioasă la adresa siguranței și securității țării”.

Conservatorii, care au preluat guvernarea după alegerile din 2022, au dat vina pe social-democrați, care guvernaseră anterior timp de opt ani, pentru fenomentul violențelor armate, pe care l-au legat de migrație.

De altfel, coaliția lui Kristersson a câștigat alegerile în parte pe baza promisiunii de a stopa violențele tot mai răspândite ale bandelor criminale și după ce a promis o serie de inițiative, cum ar fi acordarea de puteri sporite poliției și instituirea unor pedepse mai aspre pentru infracțiunile comise cu arme de foc.

Suedia a avut politici de imigrație liberale timp de multe decenii și a primit mai mulți refugiați pe cap de locuitor decât orice altă națiune europeană în timpul crizei migrației din 2015.

În prezent, statisticile arată că aproximativ 20% din cei 10,5 milioane de locuitori ai Suediei s-au născut în străinătate.

Aceste politici au fost anulate de fostul guvern condus de social-democrați, dar au fost înăsprite de guvernul lui Kristersson.

Migrația a fost și unul dintre subiectele majore ale campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din Suedia.