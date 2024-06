Cum ar putea specialiștii fiscali să utilizeze instrumentele AI: 10 moduri de acțiune

Instrumentele de inteligență artificială pot fi utilizate în domeniul fiscal pentru a spori eficiența, acuratețea și procesul decizional. Iată câteva moduri în care un specialist fiscal ar putea utiliza în mod eficient instrumentele AI:

1. Analiza datelor și recunoașterea modelelor: AI poate analiza volume mari de date financiare pentru a identifica tendințe, anomalii și tipare care ar putea indica oportunități de economisire a obligațiilor fiscale sau potențiale probleme de conformitate fiscală.

2. Identificarea categoriilor fiscale și a deducerilor/creditelor fiscale: AI poate ajuta la încadrarea tranzacțiilor în categoriile fiscale corecte și la identificarea potențialelor deduceri sau credite fiscale pentru care o companie ar putea fi eligibilă.

3. Conformitatea reglementărilor: AI poate urmări modificările aduse legilor și reglementărilor fiscale pentru a asigura conformitatea continuă din punct de vedere fiscal. De asemenea, poate ajuta la pregătirea rapoartelor de conformitate și la efectuarea de revizii/verificări fiscale.

4. Analiză predictivă: AI poate prognoza viitoarele obligații fiscale și rezultate financiare pe baza datelor istorice, permițând o planificare fiscală strategică.

5. Revizuirea documentelor și a contractelor: AI poate revizui rapid documentele și contractele legate de impozite pentru acuratețe, exhaustivitate și identificarea potențialelor probleme, economisind timp și reducând erorile umane.

6. Chatbots și asistenți virtuali: roboții de chat cu inteligență artificială pot oferi instant răspunsuri la întrebările cu privire la chestiuni fiscale, fără a fi nevoie de o intervenție umană constantă.

7. Automatizarea proceselor: AI poate automatiza sarcinile de rutină, cum ar fi calcularea impozitelor și completarea diferitelor declarații, eliberând astfel timp pentru ca un specialist fiscal să se concentreze pe activități mai complexe, cu valoare adăugată.

8. Consiliere personalizată: AI poate analiza situația financiară specifică a unei companii și poate oferi consultanță fiscală personalizată, optimizând poziția fiscală a acesteia.

9. Detectarea fraudei și gestionarea riscurilor: AI poate detecta activitățile suspecte și inconsecvențele care pot indica fraude sau evaziune fiscală și poate evalua riscurile asociate cu diverse strategii fiscale.

10. Formare și educație: AI poate fi utilizată pentru a crea programe de formare pentru profesioniștii din domeniul fiscal, ținându-i astfel la curent cu cele mai recente legi și tehnologii fiscale.

Ceea ce am sumarizat mai sus este un mod ideal de lucru pentru care ne putem pregăti în viitorul apropiat. Dar, pentru a utiliza instrumentele de AI cu eficiență maximă, un specialist fiscal ar trebui să se pregătească deja intens, să țină cont de faptul că dezvoltarea instrumentelor de tip AI se întâmplă într-un ritm extraordinar de rapid și să acționeze luând în calcul o serie de aspecte, astfel:

Informare: să fie permanent la curent cu cele mai recente evoluții și instrumente de AI disponibile pentru funcția fiscală.

Investiții în formare profesională: să învețe cum să utilizeze eficient instrumentele de AI, inclusiv să înțeleagă capacitățile și limitările acestora.

Selecția atentă: să aleagă instrumentelor potrivite de AI care se integrează bine cu sistemele existente și sunt adaptate la nevoile specifice ale domeniului fiscal.

Implementare treptată: se poate începe cu automatizarea sarcinilor simple și apoi să se treacă treptat la aplicații mai complexe, pe măsură ce crește încrederea în tehnologie.

Atenție la calitatea datelor: instrumentele AI sunt la fel de bune ca datele pe care le procesează, așa că asigurarea unor date precise și de înaltă calitate este esențială. Este necesară, de asemenea, utilizarea soluțiilor de tip AI conform cu reglementările în vigoare, respectând confidențialitatea, etica și legile privind protecția datelor.

Colaborarea cu experți în AI: colaborați cu specialiști în AI pentru a dezvolta și a implementa soluții personalizate pentru domeniul fiscal.

Fiscalitatea este un domeniu complex, extrem de tehnic, dar și creativ. De aceea, în momentul de față – fară îndoială – pentru un specialist fiscal, implementarea instrumentelor AI în acest domeniu ar fi nu doar o economie de timp, dar și o soluție pentru asigurarea conformității. Desigur, discutăm despre atenție la detalii și totodată despre o implementare atentă și treptată, însă utilizarea AI în fiscalitate este cu siguranță o prioritate pentru perioada care urmează.

Articol scris de Andra Cașu, Partener, liderul departamentului Taxe directe, EY România și Aurelia Costache, Partener, AI & Data Leader, EY România

Articol susținut de EY România